La Heineken House® arranca su gira festivalera conquistando Love the 90’s
Entre DJ sets, prendas personalizadas y Heineken® bien frías, el nuevo espacio de la marca se consolida como uno de los lugares imprescindibles en los festivales
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Este verano, la casa de la que todo el mundo habla no tiene dirección fija. Se llama Heineken House y acaba de inaugurar su tour festivalero por todo lo alto en Love the 90's, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos, fotografiados y comentados de toda la jornada.
En una edición que reunió a miles de asistentes para revivir los grandes himnos de los 90 y los 2000, la propuesta de Heineken® destacó como el punto de encuentro imprescindible para quienes buscaban alargar la experiencia más allá de los escenarios. Porque si algo quedó claro durante el festival es que había una parada obligatoria entre concierto y concierto: la Heineken House.
Durante el día, el espacio acogió los talleres de customización liderados por Mery Olivares, donde cientos de asistentes pudieron personalizar camisetas y gorras festivaleras con parches, pines y otros elementos inspirados en la cultura musical. Al caer la tarde, la experiencia cambió de ritmo para transformarse en una auténtica boiler room al aire libre, con los DJ sets de Gondelore (20:00-22:00h), Bego Martín (22:00-00:00h) y Pablo Anyway (00:00-02:00h), que mantuvieron la pista llena y el ambiente en lo más alto durante toda la noche.
Entre una Heineken® bien fría, una zona chill para desconectar y una programación musical que no dio tregua, la Heineken House confirmó el éxito de una propuesta creada para celebrar aquello que mejor saben hacer los festivales: reunir a personas que comparten una misma pasión y convertir a los fans en amigos.
Esta primera parada marca el comienzo del recorrido de Heineken House por algunos de los festivales más destacados del verano. Las próximas citas serán el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y Arenal Sound, donde la casa más deseada de la temporada volverá a abrir sus puertas para seguir sumando música, encuentros y momentos inolvidables.
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