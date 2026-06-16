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El mejor petit Verdot del mundo nace en el desierto de Almería

Antas (Almería), junio de 2026. ANTAS® Petit Verdot 2024 ha sido distinguido con la Medalla “Gran Oro” en el Concours Mondial de Bruxelles 2026, el reconocimiento más alto otorgado por uno de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo.

Antas

Antas / Cedida

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El vino elaborado en el Desierto de Almería se convierte así en uno de los 12 únicos vinos españoles que han alcanzado esta máxima distinción entre los 820 presentados por España al certamen, situándose entre el 1,5 % mejor valorado.

La edición de este año reunió cerca de 6.700 vinos procedentes de 50 países, evaluados durante tres días por jueces internacionales mediante catas completamente a ciegas. Sin etiquetas, sin denominaciones y sin referencias previas, únicamente la calidad del vino determinó el resultado.

Además, el comunicado oficial del concurso identifica expresamente a ANTAS® Petit Verdot 2024 del Desierto de Almería como el vino andaluz distinguido con la medalla “Gran ORO”, convirtiéndolo en el gran referente de Andalucía en esta edición.

El reconocimiento adquiere un valor especial al tratarse de un Petit Verdot 100 % monovarietal, único en el mundo en obtener una Medalla “Gran Oro” en el Concours Mondial de Bruxelles 2026.

Sierra Almagrera

Sierra Almagrera / Redacción

La nota de cata del jurado destacó aromas de violetas, grafito y chocolate negro. Una descripción que conecta de forma sorprendente con la identidad del territorio: una tierra marcada por la minería y por más de 4.000 años de historia desde la cultura argárica. La bodega celebra también la distinción obtenida por Sierra Almagrera® Macabeo 2025, reconocido con el sello CMB Merit, otorgado a los vinos que superan los 86 puntos tras una rigurosa evaluación internacional.

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“No me extrañan los premios porque los vinos son excelentes y sorprende su origen, donde ninguna persona hubiese imaginado que algo imposible se ha hecho realidad” Custodio López Zamarra, Maestro Sumiller. “Sentimos un enorme orgullo por esta tierra, por nuestro equipo y por todos los que creyeron que era posible hacer un gran vino en el desierto. Este reconocimiento no es una meta; es un impulso. El desierto apenas está empezando a hablar”.

DISTINCIONES OBTENIDAS

  • 🏅 Medalla Gran Oro— ANTAS Petit Verdot 2024
  • ⚪ CMB Merit — Sierra Almagrera Macabeo 2025

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