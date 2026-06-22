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“Te salvan la cena. No el planeta”

Better Balance lleva a la calle su campaña más directa

La nueva campaña, la más directa y honesta de la marca hasta el momento, pretende democratizar la proteína vegetal para todos los públicos, sin etiquetas ni discursos grandilocuentes

Lona en Madrid / Better Balance

Lona en Madrid / Better Balance / Cedida

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“Te salvan la cena. No el planeta”. Con este mensaje, Better Balance presenta su nueva campaña. Una propuesta que sale a la calle con un lenguaje directo y sin artificios para acercar sus propuestas vegetales a todos los públicos, poniendo el foco en aspectos que influyen en la elección de un producto como el sabor, la salud o la facilidad para incorporarlo al día a día, alejándose de lecciones y grandilocuencias.

“Te salvan la cena. No el planeta”

“Te salvan la cena. No el planeta”

La campaña, ideada por Rosebud, parte de una situación sencilla: llegar a casa sin tiempo, abrir la nevera y resolver la cena sin complicaciones con una opción sabrosa, nutritiva y fácil de cocinar. De esta manera, Better Balance reivindica que este tipo de productos pueden formar parte de la alimentación cotidiana de cualquier persona, independientemente de su dieta, desde quienes buscan cuidarse un poco más hasta quienes simplemente quieren resolver una cena de forma sencilla y práctica. Todo ello manteniendo su compromiso con una alimentación sostenible, pero sin caer en grandes promesas.

Las salchichas tipo Frankfurt, uno de los productos más reconocidos de la marca y líder en ventas en su categoría, son las protagonistas de esta activación. A partir de esa idea, la campaña desarrolla mensajes como “Ricas en proteínas. Bajas en moralinas”, “Ideales para torrar, no para turrar” o "Está buenísima y es más sana, pero no te hace moralmente superior", que utilizan el humor para abordar la alimentación desde una perspectiva más cercana y cotidiana.

Lona en Madrid Better Balance

Lona en Madrid Better Balance / Cedida

La activación tendrá presencia durante el mes de junio en exterior y digital, con ejecuciones como:

  • Medianeras en Barcelona
  • Una lona de gran formato en la Plaza Santa Ana de Madrid
  • Acciones de street marketing
  • Activación digital a nivel nacional

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