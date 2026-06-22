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Nombramiento

Prensa Ibérica ficha a Pablo Calvo para dirigir El Periódico Extremadura

El periodista, nacido en Mérida en 1968, se incorpora a Prensa Ibérica tras una dilatada trayectoria en el diario Hoy de Badajoz

Pablo Calvo, nuevo director de El Periódico Extremadura.

Pablo Calvo, nuevo director de El Periódico Extremadura. / El Periódico Extremadura

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Redacción

Cáceres

Pablo Calvo será el director de El Periódico Extremadura a partir del próximo 1 de julio. Calvo se incorpora a Prensa Ibérica procedente del diario Hoy de Badajoz donde ha trabajado desde 1990. Nacido en Mérida (Badajoz) en 1968, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Ciencias Políticas.En 1989 se incorporó a la redacción de Expansión en Madrid, tras haber realizado trabajos en el Diario Hoy y RNE en Mérida. Desde su incorporación al diario Hoy, ha sido redactor de Economía y Educación, jefe de la delegación en Cáceres y jefe de redacción del diario ya en Badajoz.

En este tiempo, además, ha escrito durante más de una década un artículo semanal sobre la actualidad política de Extremadura (2014-2025), y con anterioridad fue columnista en la sección de Opinión.Igualmente, ha coordinado en el Diario Hoy la sección de podcast puesta en marcha dentro del grupo Vocento y es autor de dos newsletter sobre la actualidad política y un resumen informativo semanal.Como periodista, ha participado en programas de tertulias de radio y televisión vinculados a Extremadura, jornadas universitarias y cursos de verano. Entre 1996-1999 fue presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres.

Con este fichaje, Prensa Ibérica intensifica su apuesta por fortalecer su actividad en Extremadura, siempre con el foco puesto en la información local al servicio de las personas y de los territorios. La llegada de Calvo se suma a la incorporación en mayo del 2025 de María Ortiz, procedente de Atresmedia Radio en Extremadura, como directora general en Extremadura y al nombramiento de Ascensión Martínez Romasanta como directora de La Crónica de Badajoz en julio de 2025, además de la reordenación del departamento comercial y de administración.

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El Periódico Extremadura tuvo el pasado mes de mayo una audiencia de 390.000 usuarios únicos mensuales con datos del medidor oficial GfK y La Crónica de Badajoz 175.000, mientras que la suma de ambas cabeceras supera al diario Hoy. Con el nombramiento de Calvo, el objetivo es consolidar la oferta digital de Prensa Ibérica en Extremadura con un producto más robusto y enriquecido con contenidos audiovisuales y adaptados a las formas de consumo del siglo XXI.

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