Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosAemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horasIcónica Santalucía Sevilla Fest pide a Isabel Pantoja que no cancele su concierto del sábado o emprenderá acciones legalesFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoEl pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicaciónMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horariosEl cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y MacarenaEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
instagramlinkedin

Empresas

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones

La iniciativa ayuda a equipos y profesionales a incorporar inteligencia artificial, automatización y nuevas formas de trabajo de manera práctica, sencilla y aplicable desde el primer día

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones.

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones. / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en inteligencia artificial y nuevas habilidades, dirigida a organizaciones, empresas y equipos que quieren adaptarse al nuevo contexto laboral incorporando herramientas útiles, automatizaciones y dinámicas de trabajo más ágiles.

Bajo el lema “Trabaja diferente. Sube de nivel”, Workia nace para acompañar a organizaciones y profesionales en un reto cada vez más presente en el día a día laboral. No se trata solo de conocer nuevas herramientas digitales, sino de aprender a aplicarlas con sentido para ahorrar tiempo, optimizar tareas, mejorar la productividad y facilitar nuevas formas de trabajar.

La plataforma ofrece programas formativos prácticos en áreas como integración de la inteligencia artificial en organizaciones, gestión de proyectos, comunicación digital, ciberseguridad y captación de fondos. Todas las formaciones están pensadas para que los equipos puedan aplicar lo aprendido desde el primer día, con una metodología cercana, útil y adaptada a las necesidades reales de cada organización.

“Hoy muchas entidades y empresas saben que la inteligencia artificial y las nuevas habilidades digitales ya forman parte del presente, pero no siempre saben por dónde empezar. Con Workia queremos facilitar ese paso, acompañando a los equipos para que puedan incorporar estas herramientas de forma práctica, ética y orientada a mejorar su trabajo diario”, señala Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Uno de los elementos clave de Workia es que sus programas pueden gestionarse a través del crédito formativo de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Este crédito forma parte de las cotizaciones habituales de las organizaciones a la Seguridad Social y permite bonificar la formación de sus equipos. En muchos casos, la formación puede bonificarse hasta el 100%.

Además, desde Workia se acompaña a cada organización durante todo el proceso para que la gestión sea sencilla. El equipo de Fundación Cibervoluntarios ayuda a identificar la formación más útil en cada caso, facilita la tramitación administrativa, acompaña en el proceso de bonificación y realiza seguimiento y tutorización durante el aprendizaje.

La iniciativa está especialmente dirigida a empleados de organizaciones y entidades con equipos estructurados, áreas de recursos humanos, talento y formación, así como empresas y entidades con crédito FUNDAE disponible.

Con este lanzamiento, Fundación Cibervoluntarios refuerza su apuesta por la formación en competencias digitales y por una transformación tecnológica con impacto social. Tras más de 25 años ayudando a la ciudadanía a comprender y usar la tecnología, la entidad amplía ahora su línea de trabajo con organizaciones que quieren incorporar la IA y las nuevas habilidades de forma útil, responsable y orientada a las personas.

Noticias relacionadas

Workia se enmarca en la visión de Fundación Cibervoluntarios de promover una tecnología al servicio de la sociedad, capaz de mejorar oportunidades, fortalecer capacidades y acompañar los cambios del presente sin dejar a nadie atrás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  2. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  3. Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
  4. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  5. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  6. Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: 'Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena
  7. Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
  8. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación

Trump asegura "al 100%" que Irán ha aceptado someterse a inspecciones nucleares, aunque Teherán lo niega

Trump asegura "al 100%" que Irán ha aceptado someterse a inspecciones nucleares, aunque Teherán lo niega

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de junio de 2026

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de junio de 2026

La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia

La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

Trabajan a 35 grados para ayudar a un refugio para 200 animales y les roban toda la recaudación en Isla Cristina

EEUU responde a la apertura económica cubana con nuevas sanciones

EEUU responde a la apertura económica cubana con nuevas sanciones

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía

Qué es la enfermedad de Newcastle, el virus que afecta a las aves y que ya se ha detectado en Andalucía
Tracking Pixel Contents