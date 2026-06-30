La FDA norteamericana autoriza como productos de riesgo modificado 20 tipos de bolsas de nicotina ZYN

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha anunciado este martes la autorización como productos de riesgo modificado de 20 tipos de bolsas de nicotina ZYN, la marca con la que Philips Morris International (PMI) comercializa estos productos y otros derivados del tabaco.

La FDA concede de esta manera una autorización de riesgo modificado para 20 productos de bolsitas de nicotina ZYN, “tras una exhaustiva revisión científica”, por lo que la compañía puede vender sus productos de manera inmediata con la siguiente declaración de riesgo modificado: “El uso de ZYN en lugar de cigarrillos reduce el riesgo de padecer cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares, enfisema y bronquitis crónica”.

El doctor en Derecho y director interino del Centro de Productos de Tabaco de la FDA, Bret Koplow, ha explicado a través de un comunicado que “la revisión que realiza la FDA de los productos de riesgo modificado tiene como objetivo garantizar que los consumidores adultos cuenten con información clara y con base científica sobre los riesgos relativos de los productos de tabaco, para que puedan tomar decisiones informadas”.

“La decisión de hoy permite que estos productos se comercialicen con una declaración de riesgo modificado que informa a los adultos fumadores sobre los menores riesgos asociados con estos productos”, remarcó.

Los productos que reciben órdenes de riesgo modificado son ZYN Menta fresca (3 mg y 6), ZYN Hierbabuena (3 mg y 6), ZYN Hierbabuena verde (3 mg y 6), ZYN Hierbabuena silvestre (3 mg y 6), ZYN Cítricos (ídem), ZYN Café (ídem), ZYN Canela (ídem), ZYN Suave (ídem), ZYN Fresco (ídem) y ZYN Mentol (ídem).

La directora ejecutiva de PMI en Estados Unidos, Stacey Kennedy, ha explicado a través de una nota de prensa que esta decisión es un “hito importante para los más de 45 millones de consumidores de nicotina mayores de edad en Estados Unidos” y considera que ello “garantiza que tengan acceso a información precisa y con base científica, incluidas las pruebas autorizadas por la FDA de que pasar de los cigarrillos a ZYN reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el tabaquismo”.

Y es que la FDA concluyó que la declaración específica de riesgo modificado es “científicamente precisa con respecto a estos productos ZYN, que los consumidores comprenden la declaración y que la comercialización de los productos con dicha declaración beneficiaría a la población en su conjunto”.

Vigilancia y estudios

La autorización otorgada hoy exige realizar vigilancia posterior a la comercialización y estudios que incluyan una evaluación del comportamiento de los usuarios y su comprensión de la información relacionada con los riesgos. Estas órdenes expirarán en cinco años, antes de lo cual la empresa podrá solicitar y obtener la autorización de la FDA para continuar comercializando los productos de la misma manera.

Así, advierten que “si en algún momento la agencia determina que, entre otras cosas, la comercialización continua de los productos como riesgo modificado ya no beneficia la salud de la población en general, por ejemplo, si se produce un aumento significativo en el consumo entre los jóvenes, la agencia podrá revocar las órdenes”.

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Concluyen recordando que “no existe ningún producto de tabaco seguro, y quienes no consumen tabaco no deberían empezar a hacerlo”. “Para los adultos que fuman cigarrillos, dejar de consumir por completo cualquier tipo de producto de tabaco sería lo más beneficioso para su salud. Sin embargo, cambiar totalmente de cigarrillos a bolsitas de nicotina autorizadas por la FDA puede reducir la exposición a muchas sustancias químicas nocivas presentes en los cigarrillos”, incidieron.