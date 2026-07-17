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Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol

El jamón de bellota 100 % ibérico Cinco Jotas estará presente en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, acercando la tradición y la excelencia de la gastronomía española a la gran final del Mundial de Fútbol

Cinco Jotas acompañará a los miles de aficionados de la selección en la celebración de la gran final del Mundial de Fútbol, con presencia en Little Spain y un palco VIP, llevando el sabor y la tradición de la gastronomía española a una cita histórica para el fútbol español

jamón Cinco Jotas

jamón Cinco Jotas / Redacción

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La final del Mundial de Fútbol reunirá a miles de aficionados y a algunas de las principales personalidades del deporte, la cultura y el entretenimiento en uno de los eventos con mayor proyección internacional. En este escenario, Cinco Jotas estará presente durante el fin de semana de la final con dos exclusivas activaciones que llevarán la excelencia del jamón de bellota 100 % ibérico a uno de los encuentros más destacados del año.

La primera de estas experiencias tendrá lugar el sábado en Little Spain, el reconocido espacio gastronómico español impulsado por el chef español José Andrés, donde se celebrará el encuentro previo a la final. Allí, en Little Spain, un espacio icónico de la gastronomía española en Nueva York, Cinco Jotas se sumará a la celebración de la gran final compartiendo con aficionados e invitados el sabor y la tradición de su jamón de bellota 100 % ibérico.

El domingo, coincidiendo con la gran final, Cinco Jotas estará presente en un palco VIP del estadio como parte de la propuesta gastronómica del espacio. Allí, un maestro cortador embajador de la marca ofrecerá a los asistentes una experiencia en torno al jamón de bellota 100 % ibérico recién cortado.

Para Cinco Jotas es un auténtico orgullo formar parte de un momento tan especial para el deporte y para nuestro país. Como marca profundamente ligada a la cultura, la gastronomía y la excelencia españolas, nos hace una enorme ilusión que el jamón Cinco Jotas esté presente en la zona VIP durante la final del Mundial, acompañando a invitados de todo el mundo en una ocasión histórica, destaca Biljana Maksimovic, Global Marketing Director de Cinco Jotas.

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Con esta participación, Cinco Jotas reafirma su compromiso con el talento español, acompañando a quienes, con su excelencia, esfuerzo y dedicación, representan a España en los escenarios más importantes del mundo. A lo largo de los años, Cinco Jotas ha estado presente en algunas de las principales citas del deporte internacional, como los Laureus World Sports Awards, Roland Garros, el Mutua Madrid Open, la Copa Davis o la UEFA Champions League, respaldando a quienes convierten el esfuerzo y el saber hacer en referentes de excelencia.

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