Decathlon acompaña a los deportistas en la provincia de Cádiz con su tienda pop-up de Chiclana
El establecimiento, ubicado en las proximidades de la Playa de la Barrosa, promueve la práctica deportiva durante los meses de mayor actividad y refuerza el compromiso de la compañía de hacer el deporte más accesible
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Decathlon, la marca multideporte mundial, refuerza su compromiso con los deportistas de la provincia de Cádiz con su Decathlon pop-up Chiclana, su primera tienda estacional en la zona. El espacio, ubicado en las proximidades de la Playa de la Barrosa, impulsa la práctica deportiva durante los meses de mayor actividad y refuerza el compromiso de la compañía de acompañar a las personas y hacer el deporte más accesible.
Este espacio de 250 m² está diseñado para dar respuesta a la demanda de la zona con una oferta adaptada centrada en deportes de agua, con la natación y el surf como disciplinas destacadas de la temporada. Además, Decathlon presenta una cuidada selección de productos de fitness, deportes de montaña y running.
En cuanto a servicios, el establecimiento ofrece el alquiler por días y semanas de paddlesurf, ampliando las alternativas para disfrutar del deporte con mayor flexibilidad. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de circularidad de Decathlon, que busca alargar la vida útil de los productos y ofrecer más opciones a los deportistas para la práctica deportiva.
Decathlon pop-up Chiclana apuesta por la omnicanalidad como parte de su propuesta de valor, combinando la atención presencial especializada de su equipo de seis colaboradores con la recogida de pedidos online. De este modo, se integra la experiencia física en el establecimiento con la oferta digital de la compañía para ofrecer un servicio más completo y accesible a los deportistas de la zona.
Pablo Gutiérrez, responsable de Decathlon pop-up Chiclana, señala: “En esta época del año, Chiclana reúne a miles de personas que viven y disfrutan del deporte. Nuestro objetivo es estar cerca de los deportistas e impulsar el desarrollo de la práctica deportiva en la zona. Para ello, contamos con un equipo apasionado del deporte que busca ayudar en la elección del material deportivo adecuado”.
Decathlon pop-up Chiclana, que permanecerá abierta hasta final de septiembre, afianza la estrategia de la compañía de impulsar el modelo de tienda estacional, adaptado a las necesidades específicas de cada deportista y localización. Bajo este mismo formato, la firma cuenta con los establecimientos de Magaluf (Mallorca), Mogán (Canarias) y Cullera (Valencia).
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