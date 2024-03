Mayte Martín comparte su memoria musical en el Teatro de la Maestranza

“Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un espectáculo de versiones y compartirlo con la gente como si yo fuera una más del público. Casi como un ritual religioso”. Así describe la cantaora Mayte Martín (Barcelona, 1965) su recién estrenado trabajo, Tatuajes (Nuevos Medios, 2024), que este 14 de marzo presenta en la sala principal del Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La propuesta recoge una selección de canciones que forman parte de su memoria musical, que están tatuadas bajo la piel, y a cuyos autores quiere agradecer haber compuesto en un momento, además, que es importante poner en valor el patrimonio de la música popular. “La música está, en muchos aspectos, en peligro de extinción. La gente joven no conoce la historia de la música, no conoce estas maravillas”, dice. Martín las interpreta como acomete todos los trabajos, desde la desnudez de la emoción y la honestidad. “A mí cada día me gustan más las cosas sencillas y rotundas”, explicaba a El Periódico de España, medio que pertenece a Prensa Ibérica, recientemente. “Si tú lo que tienes que explicar lo puedes explicar con tres instrumentos, todo lo que pongas de más, sobra. Es una propuesta muy íntima, son versiones muy desnudas”.

Clásicos de la música popular latinoamericana y europea, como Ne me quitte pas, de Jacques Brel, Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa o El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, Lucía, de Joan Manuel Serrat o Zambra para no morir, de Mercedes Sosa son algunas de las canciones que componen el repertorio del noveno álbum de su carrera, después de que en 2018 publicase Tempo Rubato de forma independiente a partir de las microdonaciones de los aficionados. Ahora le acompañan los músicos Nelsa Baró (piano y arreglos), Guillermo Prats (contrabajo) y Vicens Soler (batería), los mismos músicos que le acompañarán sobre las tablas del Maestranza.

“Yo estoy haciendo esto para disfrutar yo, para que las canciones me vibren dentro, no hay ego aquí”, explicaba la cantaora sobre la elección del repertorio y su forma de acometerlo. “Aquí lo que hay es una necesidad y un deseo de sentirme también admiradora de la música”.

La de Sevilla será una ocasión especial, porque cada concierto de Mayte Martín lo es. Ninguno es como el anterior. Ella es consciente de esto, y dice prepararlos como si fuera la última vez que va a cantar. “Yo creo que lo bonito es que ningún día estás igual, que las cosas no las sientes igual todos los días. Esto es lo que hace de la música también algo mágico. En la música una interpretación nunca es igual que otra”. Y añade: “A mí me parece muy bonito exponerse, estar en el escenario a pecho descubierto, pero claro, si tienes conciertos día sí, día no, ¿cómo lo haces? Yo, aunque me salieran conciertos día sí y día no, no los haría. Nunca salgo a un escenario pensando que mañana tengo otro concierto, yo salgo ahí como si me fuera a morir después”.

Nacida en los ambientes flamencos de Barcelona, el flamenco fue su primera palabra musical. Y a pesar de ser una de las cantaoras más reconocidas de su generación, que ha seguido la estela renovadora de Enrique Morente y otros cantaores desde el respeto por la tradición, también es conocida su frase “el flamenco es mi origen, pero no mi yugo”. Su inquietud artística y amor por la música le han llevado a abordar con éxito otros géneros, con la misma dedicación y exigencia emocional, como el bolero, el jazz y la música latinoamericana.

La exigencia, la emoción y la sorpresa estarán seguro acompañándola en el Maestranza este 14 de marzo porque, admite, el repertorio está en permanente evolución. “Se van puliendo cosas, detalles… Cuando te lanzas a compartir el repertorio en el escenario ves cómo funciona y quizás algún tema no lo disfrutas, o no encaja o te emociona otra cosa de otra manera… Esto está vivo siempre”.