Cultura recibe un informe favorable para poder cobrar por entrar en los museos que gestiona la Junta

La Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha emitido un informe "preceptivo y vinculante" sobre la propuesta de orden que "en breve" publicará la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para fijar el cobro de una entrada para acceder a los museos y enclaves arqueológicos que gestiona la Administración andaluza. El informe de Economía es "favorable".

Así lo confirman fuentes de la Consejería de Cultura a Europa Press, que igualmente aclaran que la Dirección de Tributos del departamento de Carolina España ha emitido un informe sobre el borrador de orden en el que tan sólo se han hecho "puntualizaciones de carácter técnico". El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, defendía el pasado 9 de mayo en comisión parlamentaria el cobro de entradas para acceder a espacios culturales de gestión autonómica.

Sostenía entonces que el cobro por este servicio es "una medida habitual y lo anómalo es que sean gratuitos, ya que todas las comunidades autónomas, salvo cuatro -Andalucía, Extremadura, Aragón y La Rioja- tienen cobros en sus museos, conjuntos o enclaves". "Las excepciones en el cobro son la Alhambra o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pero queremos normalizar esta situación para hacer mucho más sostenible la actividad cultural también", subrayaba.

El consejero afirmaba además que "el acceso universal no tiene que ser necesariamente gratuito", a lo que añadía que "procurar el acceso universal a la cultura o el acceso universal a la vivienda o el acceso universal a otros tantos derechos que, constitucionalmente, se recogen en nuestra Carta Magna, no tienen que ser necesariamente gratuitos". La entrada, no obstante, será gratuita para todas las personas visitantes cuatro días al mes, un día a la semana para todo el mundo. Además, también será gratuito el Día Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional del Turismo y el Día en que se celebran las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Quién mantiene la entrada gratuita

También será gratuito para los menores de 18 años, los mayores de 65, las personas en situación legal de desempleo y las que estén afectadas por un grado de minusvalía de al menos el 33% y la persona que lo acompañe para ayudar. También serán gratuitas para personas titulares del Carnet Joven Europeo, para personas miembros del patronato del museo correspondiente o asociación de amigos o fundación del museo correspondiente, así como para la Asociación Andaluza de Museólogos.

"Vamos a fijar también un tipo de entrada reducida, en todos los casos atendiendo a la necesidad de hacer un precio popular. La entrada en vigor de los precios sería de manera progresiva, en diferentes conjuntos", detallaba. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha retomado la iniciativa de cobrar por entrar en los museos andaluces y plantea fijar tramos de precios. Con esta revisión, la Junta rescata la iniciativa planteada en la primera Legislatura por la entonces consejera de Cultura Patricia del Pozo, aparcada por el estallido de la pandemia.

Tramos y precios

La propuesta del departamento de Arturo Bernal es fijar tramos de precios, una suerte de gradación en función de la calidad y cantidad de los servicios ofertados en los museos o conjuntos arqueológicos y en la que se tengan en cuenta criterios como la ubicación -si es zona urbana o rural, caso de conjuntos arqueológicos de difícil acceso-, según la documentación publicada por la Consejería. Fuentes de la Consejería de Turismo han asegurado a Europa Press que la propuesta ha sido informada a Hacienda, que ha aclarado que su papel "únicamente" pasa por "informar si la propuesta se ajusta o no a la normativa. La iniciativa para modificar los precios, así como su cuantía, elaborando las memorias económicas oportunas, corresponde en este caso a la Consejería de Turismo y Cultura".

Con los recursos "adicionales" que "se pretenden recaudar tras la modificación del presente precio público", será posible contar, en palabras de la Administración autonómica, con instituciones culturales "más modernas y de mayor calidad, tanto respecto de sus fondos como de sus propias infraestructuras y de las actividades que puedan ofertar a la ciudadanía con el objetivo último de convertirlas en referentes de una cultura de calidad para el siglo XXI".

Consulta pública

La Junta de Andalucía sometía en octubre de 2022 a consulta pública previa a su elaboración el proyecto de orden por la que se actualizan los precios públicos establecidos para los museos, conjuntos y enclaves culturales que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En la resolución del departamento que dirige Arturo Bernal, consultada por Europa Press, se indicaba que los precios públicos vigentes para la entrada a museos y conjuntos arqueológicos y monumentales "se autorizaron mediante el Acuerdo de 10 de enero de 1989, del Consejo de Gobierno" y en cumplimiento del citado acuerdo, mediante Orden de 5 de junio de 1989, se fijaron los precios que han de regir en estos lugares para visita al público y reproducciones gráficas, precios que se redenominaron en euros por la Orden de 17 de diciembre de 2001 de la Consejería de Cultura.

De este modo, exponía que con este proyecto de orden se pretende la actualización, dado el tiempo transcurrido desde el acuerdo y la orden citados en el apartado anterior, de los precios públicos establecidos en los mismos para los museos, conjuntos y enclaves culturales, así como la aprobación de los precios que han de regir en los mismos. Al hilo de lo anterior, la Consejería de Cultura alude también, entre otros, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, cuyo artículo 22 establece la posibilidad de percibir derechos económicos por visita pública, con sometimiento pleno al principio de igualdad entre las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.