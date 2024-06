Luisa Cabral e Iván Sedano, ganadores de la XI edición de 'Mi libro preferido' para el fomento de la lectura

"La lectura es un pilar fundamental de la educación porque pone a nuestro alcance el mundo que se ha vivido, pero también el mudo que se quiere vivir". Con estas palabras la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María Esperanza O'Neill Orueta, ha destacado la importancia de leer en las edades más tempranas para conseguir tener adultos formados, en la entrega de premios de la XI edición de Mi Libro Preferido, una iniciativa impulsada por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol.

Casi mil quinientos menores, de más de 260 centros educativos, han participado en la XI edición de este certamen Andalucía, Ceuta y Melilla. Luisa Cabral Núñez, del Colegio San Juan Bosco, de Sevilla e Iván Sedano Martínez, del IES La Escribana, de Villaviciosa de Córdoba en Córdoba ha sido los ganadores en esta ocasión. Los dos estudiantes recibirán, como novedad este año, una beca de estancia en la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2024, organizada por el Centro Andaluz de las Letras en Mollina (Málaga).

En dicha escuela participarán en talleres de creación dedicados a la narrativa y la poesía, impartidos por un claustro de prestigio. Gracias a esto, los participantes adquirirán técnicas expresivas y recursos literarios. Esta formación facilita la creación de una nueva cantera de jóvenes autores en Andalucía. A lo largo de la semana en la que tiene lugar dicha escuela, los participantes además convivirán y participarán en actividades de ocio con el profesorado que imparte los talleres.

'Leer, comprender, transformar'

Por su parte, el presidente de la Fundación José Manuel Lara, José Manuel Lara García, ha asegurado en el acto que "la lectura tiene muchos beneficios, pero uno del que no siempre se habla es la construcción de la identidad; quiénes somos tiene que ver con las cosas que son importantes para nosotros. Así que voy a recoger la frase de Iván García Sedano Martínez, uno de los ganadores: vivan libremente y con pasión".

Asimismo, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, ha destacado el talento y la motivación de los más jóvenes por participar en este certamen afirmando que "este es uno de los proyectos que más nos ilusiona y del que estamos más convencidos porque tiene repercusión en nuestro futuro teniendo en cuenta la era digital en la que vivimos y los peligros que ello conlleva. Con este tipo de concurso fomentamos que tengamos ciudadanos mucho más cultos, mucho más formados y, sobre todo, mucho más libres".

En el encuentro también ha participado el periodista y escritor Julio Muñoz, Rancio, colaborador de El Correo de Andalucía, quien ha animado a los chavales a leer porque "les hará más interesantes, más creativos y más libres". "Yo no os voy a pedir que leáis, porque incluso si te dicen que comas jamón del bueno, si lo tienes que hacer por obligación, puede que le cojas manía, pero sí os voy a decir una cosa, no os cerréis a los libros, no os presionéis, ir probando porque si encontráis vuestro libro", ha apostillado.

Reconocimiento a la labor docente

Durante la entrega de premios, que se ha organizado en torno al lema, Leer, comprender, transformar, los chicos han debatido sobre sus gustos de lectura, sobre sus prescriptores, han realizado propuesta para que otros jóvenes lean más. También los docentes han tenido un reconocimiento a su labor, en el fomento de la lectura, y han explicado cuáles son las estrategias para que el alumnado se acerque a los libros y, sobre todo, para que mejoren sus competencias lectoras.

Premio al mejor 'Booktrailer colectivo Samsung'

Además, también se conoce ya quién ha recibido el premio en la modalidad booktrailer colectivo Samsung. En este caso, el galardón ha recaído en uno que trata sobre la obra Donde surgen las sombras y que ha sido realizado por María Delgado Aguilar, Marta Gómez Buendía, Lorena Jiménez Moreno, Paula Lorente Carriet y Sofía Moyano Moreno, que pertenecen al IES Ullia Fidentia de Montemayor (Córdoba).

Reconocimiento para los dos ciclos de la ESO

En esta convocatoria se ha querido abrir la participación a dos grupos: uno formado por el alumnado de 1º y 2º de ESO y otro por el de 3º y 4º. Los alumnos premiados en la modalidad textual en el primer grupo son: Lorena Bianca Calaotoae, de 2º ESO, del IES Algazul, de Roquetas de Mar (Almería), con un texto sobre Ecos de los mares infinitos, apoyada por la profesora Montserrat Lacambra Lacruz; Iván Sedano Martínez, de 2º ESO del IES La Escribana, de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), que ha realizado un escrito sobre La Metamorfosis con la tutorización de la docente Marta Briones Leiva.

También Aitana Busto Rodríguez, de 1º ESO, del Colegio Compañía de María, en San Fernando (Cádiz), cuyo libro favorito es El verano en que me enamoré y su profesora es Fátima Quirós Rivero; y Mateo José Morales Casado, de 2º ESO del Colegio La Hispanidad, (Huelva), que ha escrito sobre Asesinato en el Orient Express guiado por su profesora Patricia Gonzálvez Trigueros.

Entre el alumnado premiado en los cursos 3ª y 4º se encuentran: Luisa Cabral Núñez, de 4º de ESO del Colegio San Juan Bosco, de Sevilla, que ha escrito sobre El lobo estepario con la guía del su profesor José Blas Moreno Beltrán; Hanna Harafi Laanaya, de 3º ESO del IES Mar Serena, de Pulpí, en Almería, con un texto sobre El susurro de la paz interior: reflexión desde el silencio, acompañado por la docente Sandra Isabel Ruiz Martínez.

Por último, Yosra Baghdadi Kalai, de 4º ESO del Colegio La Salle-El Carmen, de Melilla, cuyo libro preferido es Un viaje a lo desconocido y su profesora Nieves González González; y Antonio Manuel Cerro Balsera, de 3º ESO, del IES Jerez y Caballero, en Hinojosa del Duque (Córdoba), que ha hecho una narración de la obra El laberinto de las emociones, tutorizado por el profesor Luis Raya Martínez.