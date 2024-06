Aitana inaugura la IV edición de Icónica Sevilla Fest

Aitana, una de las voces más influyentes y queridas de la música pop actual, será la encargada de inaugurar mañana viernes 7 de junio la IV edición de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, el Festival de la Plaza de España de Sevilla, por el que pasarán en este 2024 más de 150.000 personas que, hasta la fecha, ya han adquirido su entrada para alguno de los 42 conciertos programados, y para los que ya hay varios sold out, como los de Melendi y Keane. Los últimos tickets para este concierto de Aitana, que reunirá a más de 10.000 fans en el arranque de la cita 2024 del Festival de Green Cow Music, pueden adquirirse en www.iconicafest.com, y en las taquillas del propio recinto.

Después de su gira nacional e internacional durante el 2023, Aitana vuelve a los escenarios para recuperar los éxitos de su último álbum, ALPHA, para recordarnos la impresionante performer y artista que es, con un directo que promete ser único e irrepetible para todos y cada uno de sus fans.

La nominada al Latin Grammy en dos ocasiones (2019/2020), entre otros grandes reconocimientos a su brillante carrera musical, regresa a los escenarios con un álbum que marca una etapa diferencial en su carrera, con un sonido más maduro y experimental, que ha consolidado a la artista como una de las más versátiles y creativas del panorama musical español e internacional. Con todo ello, AITANA vuelve a Sevilla con un espectáculo digno de ser la perfecta apertura de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, lleno de música, baile y una gran producción: el combo perfecto para comenzar esta nueva edición de la mano de la artista pop nº1 en España.

La artista y todos cuantos tras ella actuarán en el Festival, lo harán en un recinto que para ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest se ha llenado de aún más belleza gracias a la empresa hispalense Sembradas, encargada del paisajismo y el mantenimiento de la jardinería de todo el recinto del festival en este 2024, que como principal novedad de esta edición, ha realizado un ajardinamiento floral especial en torno al monumento homenaje a Aníbal González, padre de la Plaza de España, para realzar la figura de este ilustre sevillano.

Música también tras los conciertos

Gracias al acuerdo que han firmado ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest y Endesa, Main Sponsor 2024 del Festival, una vez finalizado cada concierto en el Auditorio Principal, comenzará el “DJ Set by Endesa - ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024”: una apuesta de la compañía eléctrica y Green Cow Music por seguir potenciando el disfrute en cada noche de verano en la Plaza de España, en la que cada día, hasta el cierre del recinto a las 3AM, el público podrá disfrutar de más horas de música.

En el primer fin de semana del Festival serán la pareja de DJs “Xite y Clara” los que hagan que la fiesta continúe tras los conciertos de Aitana y Melendi, mientras que, en la noche de Carl Cox, los propios DJs que lo acompañan, serán los encargados de hacer las delicias musicales del público que se congregará en la Plaza de España hasta el cierre del recinto a las 3 de la mañana.

Les seguirán otros grupos, DJs y formaciones durante los días de conciertos, que serán DJ Purple, La Rubia Pincha, Son de Cuba, Tridi, Mickey Pavón, Marinelli, DJ’s by Marchica, Jamonja, Noon y Gilca DJ. A todas estas citas post-concierto podrá también sumarse el público que no haya asistido al concierto del día, adquiriendo una entrada de 10€+GG en la web del Festival o en las taquillas del recinto.

Esta apuesta nace del refuerzo que en este 2024 realiza Endesa dentro de los grandes festivales de música de nuestro país, sumando a ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest a otros con los que ya trabajó en el pasado 2023. Con la entrada de Endesa como patrocinador, el Festival encuentra a un aliado con experiencia en el campo de la sostenibilidad, un área en la que ya en esta edición se darán pasos para identificar potenciales oportunidades de mejora que puedan implementarse a corto y medio plazo. Para Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla “esta apuesta por acercarnos a la sociedad andaluza, de la mano de las experiencias de la música, es otra forma de atender este territorio en el que estamos desde hace 130 años y al que siempre acompañamos en su desarrollo económico y social. Con esta alianza, Endesa quiere ofrecer nuevas experiencias y acercarse al público joven, para que conozca nuestra empresa y nuestros valores”. Todo ello, además, dentro del concepto Endesa Music Lover, espacio que abarca toda su actividad de apoyo a la música y que cuenta con una comunidad digital específica que reúne actualidad, conciertos, sorteos, experiencias y activaciones para todos los amantes del ritmo.

Un cartel ecléctico y experiencial

Hasta el 16 de julio, la Plaza de España acoge la IV edición de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, el festival experiencial de la capital de Andalucía. Organizado por Green Cow Music, esta cita da la posibilidad de disfrutar, sobre el emblemático escenario hispalense que supone el sinigual espacio, de un gran y ecléctico compendio de artistas nacionales e internacionales, iconos de diversos estilos de la música, que en este 2024, tras Aitana, serán Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, El Rollo de Scalpers by Icónica con Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, BIGSOUND Sevilla con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.

Con todos estos nombres, por la Plaza que ya crease el propio Aníbal González como un auditorio al aire libre, pasará un público realmente ecléctico y heterogéneo en cuanto a edad y gustos musicales, que también disfrutará de lo mejor de la gastronomía de la ciudad en The Village, maridada por el fin de fiesta de cada noche junto a Endesa. Y es que ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest es un Festival que no se resume a la posibilidad de disfrutar de artistas nacionales e internacionales en un entorno monumental e incomparable, sino que también suma experiencias como las nombradas o como el grandioso espectáculo lumínico diario sobre la propia Plaza de España, bautizado como “ICÓNICA Lights”. Las entradas para ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest en este enlace.