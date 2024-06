El Ayuntamiento aprovecha el 425 aniversario de Velázquez para anunciar la creación del Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla

Diego Velázquez cumple este jueves 6 de junio 425 años y el Ayuntamiento de Sevilla ha aprovechado esta efeméride para anunciar la creación de un nuevo galardón: el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla. El alcalde de capital andaluza, José Luis Sanz, ha señalado que esta es la ciudad que "más y mejor pintura" produce y ha subrayado que hay que "poner en valor ese potencial".

Quedan 24 horas para la cuestión de confianza que decidirá el futuro presupuestario de Sevilla, pero el primer edil no ha querido hablar sobre el tema. El popular ha estado este jueves en el Espacio Santa Clara para conmemorar el aniversario del nacimiento de Velázquez junto al decano de la Facultad de Bellas Artes, Diego Bilbao; la marchante de arte Carmen Aranguren y numerosos artistas y galeristas de la ciudad.

Sevilla es la "capital de las bellas artes", ya que la única ciudad, según su alcalde, "se puede apreciar un Zurbarán, un Velázquez, un Murillo, un Valdés Leal y un Greco". Para potenciar este capital cultural, Sanz ha anunciado que su equipo de gobierno pondrá en marcha el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla, que tendrá un reconocimiento económico de 30.000 euros. Según la delgada de Cultura, Minerva Salas, el galardón se convocará antes de que finalice el año. "La situación presupuestaria no está siendo fácil ahora mismo, pero sí estamos trabajando ya en lo que el futuro de la cultura de esta ciudad debe ser", ha insistido.

La cultura aplaude los anuncios del ayuntamiento

El alcalde ha confirmado que su gobierno se ha propuesto reformar el Espacio Santa Clara, que intentarán convertir en el "gran espacio expositivo de la ciudad". A estas iniciativas se suma también la creación de una bolsa de compra de arte contemporáneo con 50.000 euros, que dará "prioridad a los pintores sevillanos".

Entre los presentes estaban el galerista Juan Cruz y el artista Manuel León, que han aplaudido las iniciativas del consistorio. "Lo veníamos reivindicando hace mucho tiempo y, pero aun así ha sido una sorpresa", ha reconocido León, que, aun así, ha pedido más financiación, ya que ha señalado que siempre les parece "corto". En una línea similar, Cruz ha defendido que "si esto perdura en el tiempo puede ser un premio de prestigio y reconocido a nivel nacional incluso internacional", por lo que ha asegurado que "es cuestión de trabajar y que haya una buena selección de obra, que se vaya creando una buena colección".

Antes de los anuncios del alcalde, Aranguren ha reivindicado la figura de Velázquez como alguien que luchó por darle a los pintores su espacio y que dejaran de ser concebidos como artesanos. Así, la merchante ha exigido a la administración pública que se implique con la cultura y ha pedido una ley de mecenazgo y unos nuevos tipos impositivos para el arte. "Si tenemos un Velázquez en Sevilla, que no se vaya de aquí, que podamos ofrecerle un lugar en el que desarrollar su carrera", ha subrayado, comparando la vida del pintor sevillano con los artistas que hoy tienen que abandonar la ciudad para labrarse un futuro.

Reivindicar la figura de Velázquez

Pese a este impulso a la cultura en general y a las bellas artes en particular, desde el ayuntamiento todavía no han anunciado qué agenda tienen preparada de cara a conmemorar el aniversario del genio sevillano. Salas ha explicado que tanto la Delegación de Cultura, como el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) están preparando diversas actividades aunque, previsiblemente, estas no se pondrán en marcha hasta que no pase el periodo estival. "Las tendremos más pronto que tarde", ha confirmado la popular, que no ha especificado si estos eventos tendrán un carácter más académico o más social.

El decano de Bellas Artes ha definido a Velázquez como un "referente y fuente de inspiración permanente para otros artistas". El doctor en Bellas Artes ha puesto en valor el uso de los óxidos, el carmín y el lapislázuli del genio sevillano y como es capaz de entender que el rango de visión no lo capta todo y él "adapta su pintura a este entendimiento". Si bien el pintor abandonó su ciudad de origen con apenas 24 años, Bilbao ha explicado que la "observación de enseres cotidianos de la Sevilla alfarera" estuvo presente durante toda la vida del artista y se puede apreciar incluso en su gran obra, Las Meninas.