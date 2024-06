La niñas y las 'babys' toman la Plaza de España para inaugurar el Icónica Fest con Aitana

En los alrededores de la Plaza de España hay niñas y se cuentan por centenares. Van todas en grupo, visten a juego y llevan pancartas. También hay brillo, mucho brillo, en la cara, en la ropa, en los accesorios y allá donde se pueda. Este viernes, Aitana inaugura el Icónica Fest.

Muchas de estas chicas llevan desde las 17:00 haciendo cola junto al Parque de María Luisa, a las 20:00, dos horas y media antes de que comience el concierto, la cola llega a la altura del Pabellón de Guatemala y el transporte público va a reventar. Es la segunda vez que la artista visita la ciudad con Alpha, su último disco esta vez lo hace con su gira de festivales, pero las ganas son de estreno.

La megafonía de la plaza va avisando de que se acerca el momento y los nervios crecen cada segundo hasta que la pantalla se ilumina y la música tecno inunda la mítica plaza sevillana, que por un momento parece una after. Aitana no habla, solo baila porque "los ángeles también pecan". Tras Berlín, la catalana saluda a sus fans y reconoce que este viernes está "en uno de los sitios más bonitos del mundo".

Aitana pisa el escenario con madurez y seguridad

La Aitana que se presentó al mundo con Operación Triunfo ha muerto o al menos queda muy poco de ella. La cantante catalana baila y se mueve por el escenario con la madurez y seguridad que hace apenas unos días reivindicaba en los premios de la revista Elle. Lo que hace unos años le hubiera resultado imposible hoy lo hace con una soltura sorprendente. Si le cuesta, lo disimula muy bien. "¡Lo tenemos que dar absolutamente todo!", anima al público, al que no hace falta ni que le toquen las palmas.

Aitana disfruta sobre el escenario y las chicas lo dan todo en la pista.

Y las niñas le cantan al desamor con 2 extraños y AQYNE como si les hubieran roto el corazón mil veces. Hoy sí que pueden decir palabrotas, aunque solo si las canta ella. "¿Dónde están todos esos corazones rotos?", pregunta la artista y todas levantan la mano y chillan.

Un grupo de niñas espera con nervios a Aitana. / El Correo

Sus grandes éxitos hacen que el público enloquezca

Cuando llega el momento de las canciones más antiguas de la catalana, del album 11 razones, las primeras filas enloquecen y no la dejan sola en ningún momento. Los bailarines abandonan el escenario y la presencia de la artista se hace aún más fuerte. Igual, No te has ido y Más se repiten casi sin espacio entre ellas. Sí que queda algo de la Aitana de 2017, la artista da las gracias cada vez que algún asistente sube al escenario con esa voz aniñada que todos recuerdan de RTVE.

Es imposible estar quieta cuando llega el momento de Tu foto del DNI y Mon amour, las colaboraciones de la cantante con Marmi y Zzoilo respectivamente, ninguna puede parar de bailar. Ella sonríe y salta por el escenario. Los padres también las conocen y acompañan a sus hijas, han sido todo un éxito en las radios musicales.

Empiezan a aparecer titulares en la pantalla y Aitana abraza su polémica y manda a callar a todos los que la criticaron hace unos meses cuando inició su Alpha Tour performando sobre el escenario. No importa que su público sea joven, ella quiere demostrar se siente adulta. Es el momento de Mi amor y las niñas saben lo que significa esta canción para la artista y elevan sus móviles para grabarlo todo. Esto tiene que quedar para la posteridad.

La sororidad deja atrás a los corazones rotos

Sin duda, la canción más diferente de todas y que muchos no sabían si iba a aparecer en el set list de la gira es Hermosa Casualidad, su último tema con el artista indie Sen Senra. La Plaza de España mueve los brazos de un lado a otro demostrando que la de Barcelona ha acertado incluyéndola.

Vas a quedarte y se abrazan y se quieren y la sororidad deja atrás a los corazones rotos. Aitana calla y su público, una vez más, cantan por ella.

Hay una canción que he sacado nueva este año, que no he cantado nunca todavía porque me pone muy nerviosa

"Hay una canción que he sacado nueva este año, que no he cantado nunca todavía porque me pone muy nerviosa", empieza la cantante y todas saben qué viene ahora. Es Akureyri, su balada con el cantante colombiano Sebastián Yatra, una persona a la que quiere "con todo el corazón", inspirada en la ciudad islandesa con el mismo nombre. Aitana tiene los ojos vidriosos y apenas puede dar las gracias al terminarla mientras el público corea "qué bonito".

Padres e hijas se unen al 'Saturday night' versión 'centennial'

El cambio es drástico y las niñas y sus padres se unen para bailar Las babys, la versión centennial del Saturday night. Un brazo, el otro, adelante, atrás y salto. Nadie en la Plaza de España es ajeno y se mueven de un lado a otro al ritmo que marcan desde el escenario. Todo parece un flash mob gigante.

La fiesta del viernes noche en Sevilla termina con Formentera y Aitana da las gracias a su padre, que no ha parado quieto en todo el concierto y no ha perdido de vista a su hija en ningún momento. "Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión?", pregunta la canción y parece hecha para ella y las niñas que no se creen lo que acaban de vivir. Y la cantante repite su polémica performance, por si alguien se lo había perdido antes.

Para la mayoría de asistentes a la inauguración del Icónica este ha sido el primer mejor concierto de su vida.