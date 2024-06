Jamie Cullum lleva mañana su jazz hasta Icónica Fest

Mañana jueves, día 13 de junio, la Plaza de España de Sevilla acogerá la actuación de una de las grandes referencias mundiales del jazz, como es el pianista y cantautor británico Jamie Cullum. Las entradas para esta cita pueden adquirse en iconicafest.com

Considerado por el público americano como el sucesor de Harry Connick Jr., llega hasta Icónica Fest en esta segunda semana de su programación Jamie Cullum. En este artista encontramos a una figura que, gracias a su gran habilidad para la música hizo que mediante el jazz, se adentrara en diversos estilos musicales, a través de variaciones de canciones de distintos artistas de la talla de White Stripes, Kanye West, Pussycat Dolls, Elton John, John Legend, Justin Timberlake o Coldplay. Su prestigio le ha llevado incluso a adentrarse en el terreno del cine, donde ha sido intérprete del tema principal de la banda sonora de la película Bridget Jones: The Edge of Reason, versionando el clásico de la canción "Everlasting Love", que Buzz Cason y Mac Gayden compusieron en 1967; así como también la canción "Grace is Gone", que forma parte de la banda sonora de la película con el mismo título.

Natural de Romford, Essex (Inglaterra), y crecido en Hullavington, Whiltshire, Jamie Cullum empezó su carrera musical a la temprana edad de los dieciséis años, tocando en bares, clubes y hoteles de su pueblo natal. De sus inicios destaca el lanzamiento de su álbum “Twentysomething” en 2003, del que se vendieron 850.000 copias en sólo 4 meses, consiguiendo con él dos discos de platino y convirtiéndose en el disco de estudio número 1 editado por un artista de jazz en Inglaterra hasta entonces. Gracias a este trabajo, la nueva figura del jazz obtuvo el premio a «Mejor Artista Nuevo» en la BBC National Radio 3 Jazz Awards y fue nominado como "Artista Revelación" en los Brit Awards.

Un fin de semana, mil músicas

No será esta de Jamie Cullum la única cita de la semana en ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, ya que la misma no hace nada más que empezar con él, y es que este viernes, 14 dejunio, la cantautora Marta Santos y el jerezano Raule, serán los encargados de tomar la Plaza de España de Sevilla, seguidos el día 15 de “El Rollo de Scalpers by Icónica”: la primera apuesta de la marca Scalpers, Main Sponsor del Festival, por tener su propia noche de Festival. En esta primera edición, Álvaro de Luna, Danna Paola, Taburete y la Fiesta Bresh serán los protagonistas de una noche mágica.

Y como punto y final a la semana, el estadounidense Marc Anthony tomará el escenario de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest, en la noche del domingo 16 de junio, día en el que aún faltará un mes de música, ya que el Festival de Green Cow Music tendrá su punto y final el día 16 de julio, con la actuación de Take That, tras míticas y esperadas actuaciones de artistas como Tom Jones, Robe, Myke Towers, Boris Brejcha, Maluma, Vetusta Morla, Rozalén, David Bisbal, Ricky Martin, The Prodigy o Arcade Fire.