Maribel Verdú: "Me da mucha pena que el Lope de Vega esté cerrado después de tantos años trabajando ahí"

Maribel Verdú (Madrid, 1970) es una enamorada de Sevilla y no han sido pocas las ocasiones en las que en los últimos meses ha compartido imágenes con amigos durante alguna de las fiestas más señeras de la ciudad. Durante la Feria de Abril, por ejemplo, subió a Instagram varias fotografías en compañía de Amaia Salamanca, una de sus grandes amigas y pareja del empresario sevillano Rosauro Varo.

Hace unas semanas visitó Sevilla, junto a sus hermanas gemelas, en un viaje en el que tuvo ocasión de visitar el Alcázar de Sevilla. En aquella ocasión la actriz escribió en sus redes: "Sevilla de mis amores".

Carrera jalonada de éxitos en el cine y el teatro

Su carrera está jalonada de éxitos y de películas bajo la dirección de algunos de los grandes intérpretes del cine español contemporáneo, como José Luis Garci, Mario Camus, Fernando Trueba, Elías Querejeta, Pablo Berger, y en el plano internacional con Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, entre otros. Galardonada con dos premios Goya y con el Premio Nacional de Cinematografía,, Verdú ha sido, además, una intérprete requerida también en el teatro.

Y, por tanto, habitual en las temporadas de teatro del Lope de Vega de Sevilla, un espacio cuyo cierre lamenta la protagonista de El laberinto del Fauno: "Me da tanta pena que esté cerrado el Lope de Vega". Así lo ha expresado durante la grabación del podcast Estas cosas llevan tiempo, el programa sonoro en la que, de manera quincenal, el dirigente socialista y ex alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, charla con nombres propios del mundo de la cultura y la ciencia vinculados a la ciudad de Sevilla: desde Julio Muñoz Rancio a Rocío Márquez o Clara Grima.

"Me encanta Sevilla, me gusta mucho, mucho Sevilla. Es una ciudad que me fascina, tengo muchos amigos aquí", confiesa. En su charla con Muñoz, la actriz ha hablado de su paso por las tablas de este edificio del 29: "Yo creo que no hay una función de teatro que no haya llevado al Lope de Vega, tantos años trabajando en ese teatro y me da tanta pena que esté cerrado". La actriz ha lamentado el estado de algunos de los teatros y cines históricos de España: "De las cosas que más me entristecen es cuando viajo por ciudades de España y veo teatros y cines que se convierten en tiendas. Es de las cosas que más me entristecen".

Una de las razones que argumentó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para pedir a los partidos de la oposición el apoyo al presupuesto era poder sacar adelante las obras que necesita el Lope de Vega y que están valoradas en dos milones de euros. Desde septiembre el teatro está cerrado y no podrá ser sede de los espectáculos de la próxima Bienal de Flamenco.

Rodaje en Morón con Enrique Urbizu

En esta entrega, la protagonista ha sido la actriz madrileña, uno de los grandes nombres del cine en España, que en los últimos meses, de hecho, ha estado muy ligada a Sevilla. Verdú estado rodando en Morón de la Frontera una nueva serie para la plataforma HBO. Cuando nadie nos ve, título de la producción, está dirigida por Enrique Urbizu (La caja 507, No habrá paz para los malvados) y en lla interpreta a una Guardia Civil en una historia de intriga y thriller con la base militar como escenario de fondo.

El podcast se grabó en Morón de la Frontera, en el restaurante llamado Cal viva, que dirige el chef Leonardo Ramos. Durante la conversación, la actriz ha recordado sus inicios en el cine, la experiencia con varios de los directores que han marcado su carrera pero también de episodios de abusos por parte de compañeros que ha vivido y también su pasado como "contadora de chistes".

En 2023, la actriz fue nombrada embajadora de Sevilla como Capital Europea de Turismo Inteligente, un reconocimiento que otorga la Comisión Europea por su modelo de desarrollo de ciudad como destino turístico en accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y preservación del patrimonio cultural.