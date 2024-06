La "cara b" del rap: Sevilla y Pino Montano en cinco canciones de SFDK

Se autodenominan "la cara b" del rap, pero lo cierto es que en Sevilla, junto con Tote King y Mala Rodríguez, lograron posicionar a la capital hispalense en el epicentro de la música urbana no solo en España, sino también en América Latina. Hace pocas semanas, sin ir más lejos, el todopoderoso Bad Bunny compartía en stories de Instagram, su colaboración Yo no sé, pero sé con otros de los reyes del urban, Residente, exlíder de Calle 13.

Acción Sánchez, el productor musical del dúo SFDK, ha manifestado en una entrevista reciente que la medalla de la ciudad es uno de los premios que más ilusión les hizo recibir. Zatu, el autor de las letras y MC, no perdió la oportunidad en su momento (2020) de señalar en eldiario.es que "una ciudad tan clasista como Sevilla, les había dado por fin el carnet de socio", genio y figura. La ristra de premios y reconocimientos de la formación de hip hop no acaba ahí. De hecho, este año han puesto música a la campaña de la ciudad en Fitur, Passion for you, y también están nominados a los Premios de la Academia de la Música de España.

¿Cuál será el 'tracklist' del concierto del 30 aniversario en La Cartuja?

Poco se sabe del repertorio del que promete ser el concierto más grande del rap sevillano, que ya roza las entradas agotadas del Estadio de la Cartuja, en el que las previsiones apuntan a que podrán juntar entre 50.000 y 70.000 almas.

Es cierto que el plantel de artistas que se subirán al escenario este sábado 22 de junio invita a pensar que cada uno de ellos interpretarán sus últimas colaboraciones, pero a buen seguro hay un porcentaje importante de su público que espera, una vez más, que SFDK les grite su Sevilla, les describa con picardía y mucha mala baba las cosas de su barrio, las historias de la plazoleta, la picaresca de los patios de bloque, del trapicheo de los chavales en los banquitos y, sobre todo, de sus abuelas y sus madres.

Pino Montano, "en su cuaderno en cada página"

2001 Odisea en el Lodo es uno de los discos de rap español mejor valorados de todos los tiempos. En El Liricista en el Tejado, en 2003, sea probablemente una de las canciones favoritas del grupo de muchos de sus fans. "Pino Montano en mi cuaderno en cada página", cuenta en sus barras Zatu, "Eh, poeta, ¿te sientes olvidado? Un liricista en el tejado. Solo piensa en mí, qué más da, echa a volar, ¡escúchela! La ciudad respirando. Si el público se queja de una canción sin moraleja. Desde el tejado les lanzo una teja. Es más fácil mirar desde arriba, tragar saliva. Porque en mi misiva pone: 'Sevilla no me deja'".

La canción para los que fueron niños en el Pino Montano de los 80

No eres ni feo ni ná de su álbum 2005, lanzado ese mismo año. Humor a borbotones, pura historia de infancia y asfalto, aliñada con descaro, guarrería y su punto de escatología infantil. "Soy esa clase de persona. Me buscan todos los hermanos mayores de los niños de la zona. Mi abuela Juana tendría que haber puesto una hoja de reclamación en la ventana. No son 'pesá' ni ná... No nos dejan jugar al fútbol en el portal. Y el niño va directo al ascensor a meá (...).

Puro costumbrismo de barrio entre los 80 y los 90: "Esta canción quiero dedicársela a todos los niños y niñas de Pino Montano que rulaban por allá por los 80 y tantos, y aguantaron esta serie de putadas, gracias por vuestra paciencia", canta Zatu en este himno generacional del distrito norte sevillano.

El autorretrato de "un producto made in Sevilla"

Aunque uno de sus discos más aclamados es 2001 Odisea en el Lodo, es en 2005, el mismo disco de la canción anterior, en donde se recopilan las canciones que mejor representan la sevillanía y los orígenes: "El Niño Güei compone, himnos en vez de canciones. Sonríe por su abuelo que no vio estas elecciones. El Niño Güei no es otro que este canta. Que puso el disco del Tote por la ventana esta Semana Santa".

"Este anafe que mira al valle desde el Aljarafe"

Con Siempre fuertes 2, un disco del año 2009, llegó la canción Sevilla, inspiración para Sevilla Parte 2, la canción que pone banda sonora a la reciente campaña de la capital en Fitur. El propio Zatu realizaba un desglose del disco en su blog oficial, en el que admitía que la letra le había salido sola, prácticamente sin pensar. Otro himno en el que no prescinde de su crítica a la ciudad a la que al mismo tiempo dedica esta glosa del siglo XXI: "Vivo donde nadie a nadie quiere conocer. Donde existen más iglesias y menos gente con fe. Donde el río se desbarata siendo en medio una isla guapa...".

'Bajo el mismo sol'... del Alamillo

En bajo el mismo sol, una colaboración de SFDK con el artista malagueño, Little Pepe, en su séptimo disco Sin miedo a vivir. En este tema rememoran una de sus anécdotas de los inicios más relatadas, cuando se fueron a dejar una decena de maquetas en una tienda de discos de Málaga en bicicleta, con parada de la Guardia Civil incluida. Una canción de bases con reminiscencias reggae y ska. Una historia de camaradería entre Sevilla y Málaga, que contrariamente a lo que ocurre en otros ámbitos siempre han estado hermanadas por el rap.

"Respeto al espeto y a la malagueta. Y no me olvido el bañador en la maleta. Regando las macetas, las miro crecer. Admiro al que te dice:'¿Qué te puedo ofrecer?' Tú vente al Alamillo a ver el atardecer, ya que al sol no se le puede vencer...".