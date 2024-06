'Una perra andaluza', la serie LGTBIQ+ rodada sin presupuesto que triunfa en Filmin

“Que sean sutiles otros”. Así se presenta Una perra andaluza, una serie LGBTIQ+ diferente a lo visto hasta ahora, empezando por su propio recorrido: nacido como una "ida de olla" entre amigos recién graduados, como cuenta su equipo.

Un rodaje de años, interrumpido por la pandemia y por sus propias condiciones, sin presupuesto y sin medios, y que con el tiempo "fue ganándose" a rostros muy conocidos de la pequeña y la gran pantalla para hacer diferentes cameos, como Cristina Medina (La que se avecina), Maripaz Sayago (La Mesías), David Sainz (Malviviendo), La Dani (Te estoy amando locamente), Lluvia Rojo (Cuéntame) y personalidades de la farándula, la música, las redes sociales o la política, como Falete, Carlos Peguer, Elizabeth Duval, Las Tukus, Rocío Saiz, etc.

"Nos da mucha satisfacción, mucho orgullo hacer conseguido esto, y haberlo conseguido sin un duro", cuenta Pablo Tocino y director de la serie. Así comienza su historia de cómo "la serie maldita, la que parecía que jamás iba a ver la luz, llamó la atención de Filmin" y que ha supuesto su estreno en esta plataforma, con muy buenas valoraciones de los espectadores.

Solos y "perdidos en el sexo" en la era de la hiperconectividad

¿Y de qué va Una perra andaluza? Con un claro juego en su título a la obra maestra de Buñuel, Un perro andaluz. "Sofía, Samu, Marcos, Tamara María, Sylvia y Judit se encuentran en distintos momentos de su vida, pero a punto de hacer cambios en ella", cuenta la sinopsis. Para Tocino, "son historias cruzadas. Un grupo de amigos, que viven muchas cosas distintas. Hay una chica de Los Remedios y una chica de las Tres Mil. Hay chicos de 17 años y chicos de 25", afirma.

"También tienen muchas cosas en común", prosigue. "Se sienten muy solos, a pesar de que parece que estamos todos conectados y que hay estímulos todo el rato, y se sienten perdidos en el sexo, pese a que también estamos en un mundo hipersexualizado", completa.

En estos siete capítulos, las personas, a base de comedia, humor, pero también a través de historias entrañables van descubriendo sus deseos y su intimidad. "Van descubriendo también la amistad y el apoyo mutuo", apostilla su director.

Cartel de 'Una perra andaluza', la serie LGTBIQ+ recientemente estrenada en Filmin. / 'Una perra andaluza'

Un nuevo género: "dramarracha"

Según el ideólogo de esta historia coral, exponente de todo un género que ellos autodenominan "dramarracha", "esta serie realmente se inició como un corto. Yo hice un guion de un corto cuando tenía la edad del personaje más pequeño de la serie, de Marco. O sea, yo hice un guion de un corto con 17, 16 años. Lo que pasa es que era una cosa que yo tenía ahí. Porque yo realmente estudié Medicina, no estudié artes visuales. Entonces, claro, yo luego tenía ahí el gusanillo... Cuando ya termino la carrera, quería intentarlo", profundiza.

Y de ese corto, escribió dos más y cada uno de estos guiones era sobre un personaje y al final encajó como serie. Su estreno fue la exhibición de su capítulo piloto en festivales como el IV FOC Cultura Con Orgullo y el II Temporada Queer, donde ganó el Premio del Público.

Desde el equipo de esta producción andaluza se insiste: "La serie no es ni drama, ni comedia, ni dramedia, sino 'dramarracha'. Es un género inventado y es la actitud también. Al final es una manera de tirar para adelante... Como cuando te ríes de algo traumático, ¿no? Se juega un poco con eso".

Eso era importante para este creador, que siente que los personajes del colectivo LGTBIQ+ suelen representarse “bien con el destino trágico que hasta hace no mucho era lo común en ficción, o bien con una idealización bastante marciana. Nosotros queremos que puedas identificarte a ti o a tus amigos en sus personajes y situaciones... incluso cuando preferirías no hacerlo”.

Una escena de 'Una perra andaluz' la serie se acaba de estrenar en Filmin y cuenta con muchos cameos, como el de La Dani. / 'Una perra andaluza'

Segunda temporada ya rodada

Según cuenta también una de las actrices protagonista, Sara Perogil, Una perra andaluza no tiene filtros a la hora de tratar según qué situaciones con una personal mezcla de humor y empatía. Sobre el proceso de creación y el propio rodaje, esta andaluza que reside en Madrid describe las dificultades de hacer con tan pocos medios: "No sé cuántos años hemos estado en esto: ¿tres? Fue una facultad entera", bromea. "No todo ha sido bonito, tiene una especie de racord emocional en nuestra vida", profundiza.

Si la primera temporada está rodada entre Sevilla y Cádiz, en la segunda, adelantan que se visitan el resto de la provincias andaluzas.

El equipo habla con mucha ilusión de esta serie construida "a pulmón", con mucho amor y artesanía, y esperan que la buena acogida suponga el estreno de la segunda temporada también en Filmin, ya que sienten que la serie va mejorando a medida que avanza. Además, si la primera temporada está rodada entre Sevilla y Cádiz, en la segunda, adelantan que se visitan el resto de las provincias andaluzas.

Además, la producción cuenta con una cuidada banda sonora con canciones de grupos independientes muy populares Vera Fauna, Soleá Morente , Zahara, La Casa Azul, La Bien Querida, Rocío Saiz o Le Parody, entre muchos otros otros. Una prueba más de la naturaleza underground y libre de Una perra andaluza.