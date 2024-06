Camilo, a punto de conseguir el lleno en Sevilla, le canta a la Virgen del Rocío

El cantante Camilo está por Sevilla desde este miércoles, y así se lo ha mostrado a sus seguidores mediante las historias de Instagram. En una de ella, el colombiano ha compartido un momento muy singular cuando le ha cantado Rocío de la mañana --escrita por Manuel Pareja en 1993-- al mosaico dedicado a la Virgen del Rocío, que se encuentra en la Iglesia de San Jacinto. No había mejor forma de que el intérprete de Vida de rico volviera a la ciudad que haciendo una visita al barrio de Triana.

Historia de Camilo / Instagram

Apenas 24 horas son las que faltan para que los sevillanos bailen al ritmo de sus grandes producciones como Una vida pasada, Kesi o Índigo. Las entradas disponibles para disfrutar del pop made in Colombia son escasas, aunque aún pueden conseguirse por precios que se sitúan en torno a los 65 y 100 euros.

Programación

Nuestro lugar feliz es la gira del cantante latino para este 2024, en el que además de España, se espera que visite países como Estados Unidos o Puerto Rico. El concierto previsto para mañana se celebrará en el Estadio Olímpico de la Cartuja a las 22:00 horas y los fans del artista no pueden estar más deseosos de que llegue el día. La última vez que Camilo vino a la ciudad a dar un concierto fue en 2022. Entonces, reunió a más de 20.000 seguidores.

¿Cómo llegar hasta el Estadio?

Las líneas urbanas disponibles para llegar hasta el concierto son C1, C2 y 2. Además, la reciente implementación de la empresa municipal Tussam, que permite pagar el billete con tarjeta de crédito, facilita mucho más la llegada a estadio de aquellos fans que no residen en Sevilla. También se puede llegar en coche, aunque tal vez se complique el estacionamiento dada la gran afluencia de personas que se trasladarán hasta allí.

Colombiano adoptivo

El amor que Camilo le tiene a este país es evidente. “España, no me siento como un extranjero porque el amor con que me has recibido me hace sentir local”. Con estas palabras se refería el cantautor hacia el país tras su visita por primera vez a la Alhambra de Granada. Además, también ha colaborado con cantantes andaluces de la talla internacional como Manuel Carrasco, con quien comparte el tema de Salitre, y el malagueño Pablo Alborán, que en 2020 unieron sus voces para publicar El mismo aire.