El duende que quería ser hada: un cuento infantil visibiliza el colectivo LGTBIQ+

Promover y educar en valores de tolerancia y respeto. La editorial andaluza Babidi-Bú, especializada en literatura infantil, presenta un nuevo título: El Hada Margarito. Este breve relato, escrito por Vanessa Cabanes e ilustrado por Chiara Boffi, narra la historia de un duende que sueña con ser hada. Margarito visibiliza la importancia de ser auténtico a uno mismo y no a lo que esperan de nosotros.

Amor, bondad y alegría. Margarito no se siente cómodo siendo duende. En su interior siempre sintió ser un hada. Margarito extiende sus alas y emprende un nuevo camino en busca de su felicidad. Esta historia forma parte de la colección Mevés y cuenta con más de una treintena de relatos entre los que destacan: La Princesa Jorge o Mis increíbles vecinos. “Buscamos promover la lectura con historias basadas en valores humanos y sociales de una forma amena y divertida”, expresa la directora de Babidi-Bú, Marta Montes.

El hada Margarito de Vanessa Cabanes / El Correo

Dar color a la literatura infantil y velar por la inclusión, diversidad y visibilidad. Con el fin de promover la libertad para expresarse y autodefinirse, la compañía lleva a cabo la colección Mevés. “Apostamos por el arcoíris: rojo, amarillo, azul, violeta… Surgen frente a nosotros nuevos colores. La industria infantil parece estar cambiando sus cimientos grises”, incide la directora. La nueva literatura pretende ir más allá de los estereotipos y clichés sexistas que perpetúan los roles normativos de género.

El hada Margarito, una historia que promueve el respeto y la tolerancia / Babidi-bú

Apoyar el cambio social que se está experimentando en estos últimos tiempos es una prioridad para la editorial. Montes, con esta colección, pretende “introducir temas que nunca antes se han tratado en los libros para niños”. Desde Babidi-bú apuestan por tratar una amplia gama de temas de concienciación social a diferentes niveles: la identidad sexual y de género; respeto a los colectivos y al medioambiente; prevención de abusos en la infancia; o herramientas para afrontar el duelo por la pérdida de un ser querido, entre otros.

Bajo el lema We love our gay children, la editorial se sube a la carroza número seis junto al Ayuntamiento de Guillena, para desfilar en el popular desfile del Día del Orgullo en Sevilla el próximo 29 de junio. “Vamos a fomentar la integración social y la diversidad, para que nunca más existan personas que vean su vida de color gris”, recalca Montes. El grupo se compromete con el movimiento LGTBIQ+. “Cuando ya no tengamos que hablar de siglas, ni englobar este tipo de historias en una colección concreta, habremos alcanzado nuestro cometido”, concluye.