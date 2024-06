Festivales de música en Andalucía: todas las fechas del verano

La llegada del verano a Andalucía es para muchos sinónimo de festivales. Las ciudades andaluzas, especialmente en la zona costera, se inundan de eventos con música en directo para todos los gustos, proporcionando la oportunidad de disfrutar en directo de los artistas favoritos del público, tanto a nivel nacional como grandes nombres de la esfera internacional. Estas son todas las citas disponibles en las diferentes provincias de la comunidad.

Almería

En la provincia de Almería la temporada musical viene marcada por el Dreambeach Festival, que cambia este año su ubicación y celebra su décimo aniversario con artistas referentes en el panorama de la electrónica, como Miguel Bastida, Sullivan King, Wade o David Guetta. Otro cita musical importante es el Cooltural Fest, que lleva a la capital del 15 al 18 de agosto el indie español más puntero, con nombres como Amaral, La Casa Azul, Ladilla Rusa, Ojete Calor o Barry Brava.

También hay espacio en Almería para el rock, de la mano de la undécima edición de The Juergas, que del 31 de julio al 3 de agosto llenará las platas de Afra con las mejores bandas del panorama nacional como Narco, Lendakaris Muertos o Boikot o Dubioza Kolektiv.

Cádiz

De cara al verano, Cádiz cuenta con el Tío Pepe Festival de Jerez, que celebra este julio y agosto una década en activo con artistas como Take That, Ana Mena o Amaral. En Chiclana se celebra el Concert Music Festival de Sancti Petri, que apuesta en su cartel, entre otros nombres, por Luis Miguel, Maná, Aitana o Tom Jones.

Otros festivales de este verano en Cádiz son el No sin mi música, que se celebra el 2 y 3 de agosto con Coque Malla, Álvaro de Luna o el Kanka como cabezas de cartel o el Bahía Sound de San Fernando, que trae este año a Arde Bogotá, La Plazuela, Rozalén, Robe o Calamaro.

Córdoba

Córdoba vivirá del 3 al 13 de julio la 43 edición del Festival de la Guitarra, con la banda sueca Europe como plato fuerte de este evento, en el que ya participó en el año 2018. Y desde junio hasta finales de octubre, la Plaza de Toros de Los Califas de Córdoba acogerá los espectáculos de artistas de la talla de Luis Miguel, Los Morancos, Pablo López, o Melendi, así como el evento Freestyle World Tour.

Otro evento destacado de la temporada estival cordobesa comienza el 1 de julio en Palma del Río, municipio que alberga durante cinco días la Feria de Artes Escénicas, con una treintena de espectáculos de teatro, circo, danza y musicales, dos de ellos estrenos absolutos (Lottie, la muñeca viajera, de String Theatre, y Molotov, de La Buena Compañía).

Granada

Los mejores sonidos del indie llegan a Granada a finales de verano, concretamente el 13 y 14 de septiembre. El cartel del mítico Granada Sound, celebrado en el Cortijo del Conde, guarda este años nombres como Crystal Fighters, Les Castizo, Arde Bogotá, Ginebras o Sexy Zebras. Otro curioso evento granadino es el Por todo lo alto de Sierra Nevada, que llega a su 14º edición manteniendo su carácter gratuito en Pradollano. Este festival está considerado el celebrado a mayor altitud del verano musical a nivel nacional.

Son también grandes citas del calendario estival de la provincia granadina el Jazz en la Costa de Almuñécar (del 23 al 28 de julio), el Festival Tendecias en Salobreña (del 30 de julio al 2 de agosto) o la 73 edición del Festival Internacional de Música y Danza, que comenzó a principios de junio y se extiende hasta el 14 de julio con un total de 116 espectáculos de música y danza en 13 municipios de la provincia.

Huelva

En Huelva, los amantes de la música pueden encontrar varias propuestas repartidas por los municipios de la provincia como los conciertos del Foro Iberoamericano de La Rábida, que trae del 6 de julio al 29 de agosto seis espectáculos de la mano de Miguel Poveda, Loquillo, God save the Queen, María Peláe, Arcángel y La Oreja de Van Gogh. Otro cartel de conciertos para disfrutar este verano en Huelva son los celebrados en el marco de Las Colombinas -del 20 de julio al 4 de agosto- con artistas de la talla de Ana Mena o Vanesa Martín.

Además, la capital onubense estrena este julio Onuba Live, un nuevo ciclo de conciertos que contará en esta primera edición con las actuaciones de Isabel Pantoja, Galván Real, David Bisbal y Andy y Lucas.

Jaén

Ya en Jaén, los principales festivales del periodo estival se engloban en la acción promocional Jaén en julio, impulsada por la Diputación de Jaén. Así, Torreperogil celebra este fin de semana Un mar de canciones con la presencia de Tarque, Iván Ferreiro y Belén Turnes, mientras que en Cazorla tendrá lugar del 4 al 6 de julio el evento Bluescazorla, que alcanza su edición número 28. En su cartel destacan nombres de la escena del blues internacional como Fantastic Negrito, The Steetwater Band, Eric Johanson o Mr. Sipp.

En Alcalá la Real -también en el marco de Jaén en julio- se desarrolla el Etnosur, uno de los festivales más longevos del paranorama nacional. Del 18 al 21 de julio, el municipio jiennense se llenará de talleres para toda la familia, exposiciones, cuentacuentos y la música de Miguel Campello, Sevilla Distorsión o Systema Solar, entre otros. Otros festivales del verano jiennense son Vértigo, que acoge Martos el 26 y 27 de julio y el Imagina Funk de Pozo Alcón, que se celebra a principios del mes de agosto.

Málaga

De otro lado, la oferta festivalera de la Costa del Sol se sitúa entre las más amplias del territorio andaluz, con especial mención al Starlite Occident de Marbella, que cuenta con una ecléctica programación que se extiende desde junio y hasta finales de agosto con Emilia, Camilo, The Corss, Aitana, Christian Nodal, Luis Miguel, Julian Marley, Ricky Martin o Diana Krall, entre muchos otros. También durante todo el verano se extiende el Selvatic Fest, que se celebra en Málaga Forum con la presencia de estrellas nacionales e internacionales como Nicki Nicole, Rels B, Pitingo o Lia Kali.

Asimismo, destacan el Brisa Festival de Málaga capital, que estrena recinto el 25 de julio al trasladarse al puerto de la ciudad, en el que se desarrollarán actuaciones de El Kanka, Mikel Izal o Lori Meyers, o el Weekend Beach Festival, que llena de música la playa de Torre del Mar del 4 al 6 de julio, con artistas como Steve Aoki, La Pegatina, Melendi o Mëstiza.

También en Málaga, concretamente en Fuengirola, se desarrolla desde mayo el macrofestival Marenostrum 2024, que extiende su programa hasta agosto con grandes nombres entre sus filas, tales como Maluma, Julieta Venegas, Manu Chao, Estopa, Niña Pastori y hasta un homenaje a Paco de Lucía.

En Nerja se celebra desde el pasado fin de semana la 63 edición del Festival de Música Cueva de Nerja, un evento en el que se unen tendencias flamencas con estilos variados. Hasta el 10 de agosto pasarán por este ciclo Raule, José Mercé, Nacha Pop, Sergio Dalma, Rocío Molina, Loquillo o Chanel.

Sevilla

Reguetón, hard rock, música electrónica, rap y flamenco, entre otros estilos, se dan cita en la Plaza de España de Sevilla hasta el 16 de julio en la cuarta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Ya han pasado por sus tablas este año artistas como Melendi, Boris Brejcha, Aitana o Maluma, quedando por delante un amplio cartel con nombres como Ricky Martin, Siempre Así, The Prodigy, Carlos Vives o Take That.

A finales de agosto aterriza en la capital hispalense el ciclo Pop del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) que acogerá a artistas como Luz Casal, Delaossa o la fiesta latina Bresh en la pradera del Monasterio de la Cartuja.