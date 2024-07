Ricky Martin inicia mañana su gira 2024 en España en Icónica Santalucía Sevilla Fest

El fenómeno global del pop latino, Ricky Martin, se prepara para deslumbrar a Sevilla mañana miércoles día 3 de julio en el prestigioso escenario que supone la Plaza de España. Este concierto, que se celebrar´ en el marco de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest será, además, el inicio de la gira 2024 del artista por España, “Ricky Martin Live 2024”, gira que iniciará ante más de 9000 personas, estando a punto de colgar el cartel de “No hay entradas”. Las últimas disponibles se pueden adquirir en www.iconicafest.com

Con su versatilidad en géneros que abarcan desde el pop latino y el dance hasta el reguetón y la salsa, Ricky Martin promete mañana miércoles una noche llena de energía y emoción en la icónica Plaza de España de Sevilla, dando así inicio a su tour “Ricky Martin Live 2024” en España, con el que llevará su vibrante espectáculo por todo el país, que podrá disfrutarse por primera vez en la capital de Andalucía con un show espectacular, con una producción de primer nivel, acompañado por su talentosa banda y un grupo de bailarines que elevarán la experiencia con coreografías impresionantes. El setlist incluirá tanto sus mayores éxitos como las nuevas canciones que han marcado su prolífica carrera.

Este caso Sold Out de Ricky Martin en Sevilla es algo lógico, y es que, a lo largo de su carrera el artista ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, lo que lo coloca entre los artistas latinos con mayores ventas de todos los tiempos. Su capacidad para conectar con el público y su talento incomparable le han valido más de 200 premios, incluyendo dos Grammy, cinco Latin Grammy, y una impresionante serie de reconocimientos como cinco MTV Video Music Awards, dos American Music Awards, y tres Latin American Music Awards, entre muchos otros. Su nombre está grabado en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ha sido clasificado por Billboard como uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.

Más allá de la música, Ricky Martin es también un incansable filántropo y activista. Su compromiso con los derechos LGBT y la lucha contra la trata de personas ha sido un pilar de su vida fuera del escenario. En 2004, fundó The Ricky Martin Foundation, una organización dedicada a combatir la trata de personas y a promover la educación sobre este grave problema. Su labor humanitaria ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas en todo el mundo.

Al finalizar el concierto de Ricky Martin, la música seguirá en la Plaza de España de Sevilla hasta las 03.00am, como cada día, en el DJ Set by Endesa & ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest. Mañana miércoles 3 de julio se podrá bailar y disfrutar con Dj Marchica. Tras este concierto del artista puertoriqueño, ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest dará inicio a la última quincena del festival, con una semana que presenta un cartel impresionante y para todos los gustos, que proseguirá con el concierto de los sevillanos Siempre Así el jueves 4 de julio, la nota más flamenca y popular del festival; pasando por una noche para el hip hop y el rap latinoamericano de WOS el viernes 5, para llegar, 24 horas después, al flamenco fusión de Gipsy Kings (by André Reyes), Medina Azahara y Raimundo Amador, uno de los carteles más eclécticos de la edición. La semana culminará el domingo con Loreena Mackennit, que presentará una velada muy diferente de Festival, con sonidos a new age y medievales.