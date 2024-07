Cuatro museos andaluces participarán en la exposición sobre 'Madinat al-Zahra' en Nueva York este otoño

La ciudad califal de Madinat Al-Zahra, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018, será la protagonista de la exposición Madinat al-Zahra: la deslumbrante capital de la España islámica, que se celebrará en Nueva York en octubre con la participación de 111 piezas de cuatro museos andaluces.

Así lo ha anunciado este jueves en un encuentro con la prensa el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que ha hecho un balance en materia de cultura en sus dos años al frente de la Consejería.

Así, podrán contemplarse en la muestra 36 piezas del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, 30 de la colección estatal del Museo Arqueológico de Córdoba, del Museo de Jaén -el Tesoro de Charilla, compuesto por un total de 44 ítems-, y el Museo Arqueológico de Jerez (Cádiz) -dos piezas-. También se contará con préstamos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del American Numismatic Society, del Museo de Arte de Detroit, The Hispanic Society Museum & Library y del Museo de Arte Islámico, Doha, (Qatar).

Esta iniciativa, coproducida por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y el Institute for the Study of the Ancient (ISAW), exhibirá durante cuatro meses una selección de capiteles, basas y otros elementos arquitectónicos que ilustran la evolución de la decoración califal en conservación con oras tradiciones arquitectónicas existentes.

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025 en la sede del Institute for the Study of the Ancient World y mostrará al público estadounidense la historia de cómo llegó a existir un califato islámico en Europa, y concretamente en España, en el siglo X.

Comisariada por el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zhara, Antonio Vallejo, junto a Eduardo Manzano, del Consejo Superior de Investigación Científicas, bajo la responsabilidad de Roberta Casagrande-Kim, en representación del ISAW, en su condición de directora de exposiciones y conservadora de la Galería Bernard and Liza Seis, esta exposición se centra en su historia, su fundación, su desarrollo y abandono, así como en sus extraordinarios y únicos edificios palaciegos.

Más de 170 piezas

Para ello la muestra se estructura en cuatro secciones: decoración arquitectónica; producción cerámica; manufacturas de lujo como símbolos de poder y propaganda; influencias culturales y artísticas: tradición clásica e islam abbasí; y tecnología y conocimiento. A lo largo de estas secciones, y articuladas en cuatro áreas temáticas, se exhibirán más de 170 piezas.

Entre estas piezas cabe señalar la selección de capiteles y bazas de Madinat y el Arqueológico de Córdoba, entre otros elementos arquitectónicos, que ilustran la evolución de la decoración califal en relación con otras tradiciones arquitectónicas. Se hará también hincapié en el significado del ataurique, a través de frisos epigráficos, procedentes de la ciudad califal.

Destacan, asimismo, los esencieros de plata y bronce repujada del Arqueológico de Córdoba y el Tesoro de la Charilla. Otras piezas esenciales de la muestra serán los dos cervatillos (una cierva y un ciervo), prestados por el Arqueológico de Córdoba y el Museo de Arte Islámico de Doha, respectivamente.

Programa cultural paralelo

De forma paralela a la exposición, se editará un catálogo ilustrado que explora el papel de Madinat como capital califal y la convergencia de influencias multiculturales que transformaron la ciudad en un centro de irradiación cultural. Se complementará el catálogo con nueve ensayos temáticos, que abordarán cada una de las categorías específicas de objetos que se expondrán en las galerías.

Coincidiendo con la muestra está previsto el desarrollo de un programa cultural conformado por cuatro conferencias, visitas guiadas semanales, un concierto andalusí, un taller de dibujo y una colaboración con el programa de cerámica 92NY.

Otras grandes propuestas culturales de la Junta

Por otro lado, en este encuentro con la prensa, Arturo Bernal ha anunciado que la exposición sobre el Diálogo con Picasso en la Alhambra, que llevará por título Picasso/Koons, se inaugurará en diciembre y permanecerá expuesta hasta marzo de 2025.

En el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera se está ultimando la composición de la colección que integrará el espacio dedicado a la exposición permanente del propio sitio. Por primera vez, el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera contará con una colección permanente. Para esta actuación se invertirán tres millones, con fondos Feder. Y en Málaga, se ultiman trámites para contar a partir de septiembre con el legado Eugenio Chicano compuesto por unas 300 obras, más de 100 obras gráficas, entre 10 y 20 esculturas y cerámicas, libros y catálogo, así como otros enseres de interés.

Novedades del yacimiento del Carambolo

Asimismo, ha presentado novedades respecto al yacimiento del Carambolo, espacio donde la Consejería está interviniendo para recuperar el espacio donde fue hallado y dotarlo de contenido para uso cultural. Las primeras actividades se organizarán a lo largo de este año, y en 2025 se convocará un concurso de ideas para el centro de recepción e interpretación.

En relación con los efebos hallados en Pedro Abad, Apolíneo y Dionisíaco, el consejero ha informado que se expondrán a partir de octubre en el Museo Arqueológico de Córdoba, tras su paso por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Exposición itinerante de la guitarra española del lutier Juan Pagés

Bernal también ha anunciado una exposición itinerante de la guitarra española del lutier Juan Pagés, que comenzará su andadura en Écija (Sevilla) y terminará en el Cádiz, donde se expondrá una vez finalicen las obras del Museo del Flamenco de Andalucía. Vinculado al flamenco, el consejero ha señalado que se van a firmar convenios con todas las universidades públicas para crear una Red de Cátedra de Flamenco.

El consejero ha destacado que está en conversaciones con el Gobierno para la construcción y ampliación de las sedes del Archivo Histórico Provincial de Granada, Jaén y Córdoba, y una nueva Biblioteca Pública Provincial en Huelva. Además, ha destacado la puesta en marcha del programa Cultura y Territorio, que pretende dar visibilidad a los agentes culturales dinamizadores y a los creadores, de áreas no urbanas. También ha informado de que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte va a llevar a cabo la ampliación del espacio expositivo del Centro Andaluz de la Fotografía, con la adquisición de un inmueble anexo.

Nueva red de residencias artísticas de nuevas disciplinas

La Junta de Andalucía creará este año una nueva red de residencias artísticas con nuevas disciplinas. En total serán dieciocho proyectos de artes escénicas y música, en cuatro espacios de Granada (Edificio Rey Chico), Málaga (La Térmica), Córdoba (C3A) y Sevilla (Estadio Olímpico); nueve proyectos de letras en dos espacios de Málaga (El Convento) y Jaén (sede Antonio Machado); y 112 proyectos de artes plásticas y visuales, con dos espacios también en Málaga (Residencia El Convento) y Córdoba (C3A).

Anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico

En relación con la Ley de Patrimonio Histórico, Bernal ha explicado que está previsto que en el último trimestre de este año se apruebe en el Consejo de Gobierno el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley, un paso esencial para mejorar la protección de los bienes culturales andaluces.

Bernal también ha insistido en que se está trabajando ya en conmemoraciones como el Centenario de Manuel de Falla, el Centenario de la Generación del 27, el centenario de la Exposición del 29, y el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres.