The Prodigy llenará la Plaza de España con temas que se han convertido en himnos generacionales

Como si fuera una oda a los 90 la banda británica The Prodigy desembarca este martes en el escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest para deleitar a todos los fans del electro-punk. El grupo es una de las grandes apuestas de la recta final del festival y tomará la Plaza de España con las grandes canciones que han marcado la vida de millones de personas desde la última década del siglo XX.

Apenas unos días después de su vuelta a la capital andaluza el grupo electrónico celebrará su 30 aniversario desde que la banda pisó un escenario español por primera vez. Cuatro años después de su formación en 1990 The Prodigy conquistó en directo a sus fans españoles. Desde entonces ha participado en los vibrantes circuitos de fiestas o raves, que empezaban a hacerse populares, especialmente en la Costa del Sol. El grupo britanicó destacó en aquel entonces entre los amantes de la música electrónica y su impacto ya se hacía sentir también de manera internacional, siendo un avance del éxito que les esperaría durante su carrera musical.

Las puertas de Icónica se abrirán a las 20:00 y antes del concierto, quienes lleguen al recinto del festival podrán disfrutar de la semifinal de la Eurocopa que enfrentará a España con Francia a partir de las 21:00. Ya a las 23:00 dará comienzo el espectáculo de la bandra británica.

Desde su formación en 1990, han lanzado álbumes que se han convertido en himnos generacionales como Music for the Jilted Generation, The Fat of the Land y Invaders Must Die. Su último trabajo, No Tourists, continúa mostrando su habilidad para evolucionar y mantenerse relevantes en la escena musical. El sonido de estos álbumes, y sus ritmos, vibrará entre el público de la Plaza de España la noche de este martes, congregando a seguidores de la banda de diversas edades que se reunirán en este lugar tan emblemático, para hacer honor a las fiestas de música electrónica de las que fueron protagonistas en los años noventa.

Los reyes de la música electrónica

Con una reputación mundial por sus dinámicos y enérgicos conciertos, The Prodigy ha conquistado escenarios en todos los rincones del planeta, desde los festivales más grandes hasta las salas más prestigiosas. Han sido galardonados con múltiples premios, incluyendo varios MTV Europe Music Awards y Brit Awards, y han vendido millones de discos en todo el mundo. Su éxito Firestarter se ha convertido en un clásico atemporal, mientras que otros como Smack My Bitch Up y Breathe siguen siendo esenciales en cualquier lista de reproducción de música electrónica.

El show que presentarán en el festival sevillano promete ser una mezcla electrizante de sus grandes éxitos y últimas producciones. Los asistentes pueden esperar una noche llena de energía desenfrenada, luces deslumbrantes y la inconfundible presencia escénica de The Prodigy. Este concierto no solo es una oportunidad para disfrutar de su música en vivo, sino también para experimentar la esencia misma de lo que hace de este grupo una leyenda en la música moderna. Al finalizar el concierto, la música seguirá en la Plaza de España de Sevilla hasta las 3:00, como cada día, en el DJ Set by Endesa & ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest. Mañana martes 9 de julio se podrá bailar y disfrutar con NOON Música Moderna.

Tras este concierto de la banda británica, Icónica continúa con la recta final del festival que proseguirá con Carlos Vives, que llenará la noche del miércoles 10 con los ritmos vibrantes del vallenato y la cumbia. Ya el viernes 12 será un espectáculo épico con el indie rock de Arcade Fire, seguido de las electrizantes actuaciones de Orbital y !!! (Chk Chk Chk). Y tras ellos, el sábado 13, Michael Bibi traerá su inconfundible house y techno, preparando el terreno para el cierre estelar de la semana, con la actuación el domingo 14 con Manuel Turizo y su reguetón y pop latino. Cada noche será una experiencia única, reafirmando a Icónica como el festival de música más ecléctico y diverso del año. El Festival tendrá su punto y final el martes 16 de julio, con el maravilloso broche de oro que pondrá Take That a la IV edición de la cita experiencial de la Plaza de España de Sevilla.

Aquellos que no hayan podido hacerse aún con una entrada para el concierto, podrán adquirirlas en la web del festival.