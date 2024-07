Diez citas musicales bajo la luna del Alcázar

Fiel a su compromiso con el público sevillano y el foráneo que se deja seducir por un plan tan exquisito como disfrutar de buena música en un entorno tan mágico y lleno de historia y sugerencias, Actidea lleva celebrando su vigésimo quinta edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar desde el pasado jueves 20 de junio, cuando el conjunto derivado de la ROSS Tótem Ensemble lo inauguró con una de sus más queridas especialidades, la música de cine. Desde entonces han desfilado por el escenario del Jardín del Cenador de la Alcoba artistas como La Dezima Musa, Juana Gaitán Trío, el delicado tándem formado por Rocío de Frutos e Ignacio Torner o la excelente pianista Patricia Arauzo.

En este artículo recomendamos diez citas para lo que queda de mes, dejando aparte el flamenco, género para el que no nos sentimos acreditados pero al que profesamos una profunda admiración, sin olvidar que en este escenario se han curtido artistas como Rosalía antes de derivar su estilo hacia el pop internacional con toques folclóricos. Partimos de esta noche, cuando el pianista Jose Carra y la vocalista Carmen Lancha rindan homenaje a Henry Mancini en el centenario de su nacimiento y a Duke Ellington en el 50 de su fallecimiento, para centrarnos en los conciertos que se celebren a partir del día siguiente, siguiendo un orden estrictamente cronológico.

El son cubano

Un día después de que Carlos Vives llene con su vallenato la Plaza de España, el jueves 11 llegarán al más recogido e íntimo escenario del Alcázar dos artistas cubanos afincados en España, uno de nombre muy musical, Carlos Cano, el otro Hernán Milla. Ellos nos propondrán un suculento paseo por La Habana a través de danzones y montunos, músicas para flauta y piano o arregladas para esta instrumentación, de compositores del siglo XIX como José Comellas y del XX como el imprescindible Ernesto Lecuona, Ignacio Cervantes, Abelardo Valdés o Paquito D’Rivera. Varias nominaciones a los Grammy latinos avalan la trayectoria de estos dos consumados artistas curtidos tanto en el jazz como en la música clásica. Unos días después, el viernes 19, serán los guitarristas argentinos Mariano Gil y Ramón Maschio quienes harán sonar tangos, zambas y milongas propias o de compositores tan célebres como Astor Piazzolla, en otro recomendable recorrido por la música hispanoamericana.

Carlos Cano & Hernán Milla / El Correo

La garantía del sello Mozart

Un artista que no puede faltar en estas noches del Alcázar es Rafael Ruibérriz, que propone junto al conjunto Temperamento al que pertenece, un recorrido por algunas de las músicas más icónicas de Mozart, según arreglos acreditados de contemporáneos del genio de Salzburgo para ser disfrutadas en ambientes domésticos. El violín de Ignacio Ábalos, la viola de Pablo Travé y el violonchelo de Javier López Escalona acompañarán al flautista sevillano en oberturas de La flauta mágica, Don Giovanni y Las bodas de Fígaro, junto al Lacrimosa del Réquiem, el primer movimiento de la Sinfonía nº 40, la Marcha Turca o el allegro de la Pequeña Serenata. Una oportunidad excelente para desgranar además el Cuarteto en Re mayor K285, cumbre de la escritura para flauta y trío de cuerdas. Será el viernes 12.

Temperamento (Rafael Ruibérriz de Torres) / El Correo

Tan cerca tan lejos

Posiblemente una de las citas más interesantes del ciclo lo protagonizará el sábado 13 la pianista portuguesa Marta Menezes, auténtica abanderada de la música de su país, tan desconocida entre nosotros, y que pondrá a dialogar a Granados y sus Goyescas con composiciones del organista y clavecinista barroco Carlos Seixas, natural de Coimbra, con claras influencias italiana y francesa, el pianista gran intérprete de Bach, Schumann y Beethoven Alfredo Napoleao, o el polifacético compositor de primera mitad del siglo XX José Vianna da Motta, gran promotor de la música clásica en toda la península. Menezes, residente en Madrid, dará segura cuenta de su dominio técnico, su expresividad y sensibilidad poética al teclado.

Marta Menezes / El Correo

Un recorrido por la Europa otomana

El conjunto Mashrabiya regresará el miércoles 17 al Alcázar, esta vez con un programa en el que Oscar Acedo al clarinete, Carmen Fernández al violonchelo y Chiqui García a la percusión y el bouzouki, instrumento griego de cuerda, nos acompañarán por Rumelia, hoy conocida como los Balcanes, echando mano de la encrucijada de pueblos y culturas que la habitaron, griegos, turcos, cretenses, nómadas, y que dejaron a su paso una huella musical indeleble. El conjunto sevillano se encargará de recrear esa atmósfera con su habitual sensibilidad y sensualidad, haciendo dialogar con estilo y elegancia y la ayuda de sus instrumentos, oriente y occidente.

Mashrabiya Trío / El Correo

Jóvenes andaluces y el patrimonio español

Una de las grandes sorpresas de la pasada edición de Noches del Alcázar fue el Cuarteto Bruma, que acompañó al saxofonista Manu Brazo en un concierto inolvidable. Ahora regresan, el jueves 18, ofreciendo un recorrido por la música española para cuarteto de cuerda. Formadas y formados en Sevilla, Irene Morales y Claudia Gallardo en los violines, y los hermanos Julián y Ricardo Huete a la viola y el violonchelo respectivamente, tocarán música de Tomás Bretón, autor de La verbena de la paloma, la combinación entre tradición y contemporaneidad del onubense Luis Ignacio Marín, la Danza del molinero de Falla y el Cuarteto nº 1 de Juan Crisóstomo Arriaga, gran exponente del romanticismo español que falleció a la temprana edad de 20 años y cuyos cuartetos se han convertido en un referente de la música de cámara de nuestro país.

Cuarteto Bruma / El Correo

El brillo de la guitarra española

El sábado 20 será el turno del guitarrista Jesús Pineda, a quien hemos disfrutado junto a la Sinfónica Conjunta o la soprano Cristina Bayón entre otras ocasiones. Ahora celebra cien años de música española para guitarra, de la romántica de Dionisio Aguado y Fernando Sor a la moderna de Albéniz, Turina, Tárrega o el menos conocido Julián Arcas, de quien ofrecerá una Fanfarria sobre motivos de La traviata. Todo un siglo revolucionario para el instrumento más español y su elevación a los altares de la música clásica seria y comprometida.

Jesús Pineda / El Correo

Dos talentos andaluces que triunfan en Alemania

La violonchelista Irene Rico y el contrabajista David Santos proponen el jueves 25 un juego armónico de cuerdas a través del Renacimiento de Diego Ortiz y sus recercadas, el Barroco de Vivaldi y una de sus sonatas para cello y bajo continuo, el Clasicismo tardío de Rossini en forma de dueto y el Romanticismo del violonchelista alemán Julius Goltermann con Souvenirs de Bellini. Un amplio abanico para desplegar las posibilidades técnicas y expresivas de estos dos jóvenes talentos andaluces afincados en Alemania, donde ya acumulan gestas tan extraordinarias como haber colaborado con la Filarmónica de Berlín.

Irene Rico & David Santos / El Correo

Un joven pianista nos sumerge en el París de Fauré

Otro joven talentoso es el sevillano Claudio Laguna, que ofrecerá el sábado 27 un exquisito programa en consideración al centenario de la muerte de Gabriel Fauré, de quien interpretará Tema y variaciones Op. 73. Para ponerlo en situación, Laguna interpretará también piezas de Albéniz (El Albaicín de Iberia), Chopin (cuatro mazurcas), Scriabin (cinco preludios y una fantasía) y la posibilidad de conocer la música del compositor y pianista alemán de origen polaco Moritz Moszkovsky, del que ofrecerá Etincelles y Gran Vals. Un ramillete de contemporáneos de Fauré con París muy presente y la sólida formación y acreditada solvencia técnica y expresiva del joven pianista.

Claudio Laguna / El Correo

Swing, blues, soul y pop con The Donelles

Uno de los grupos que han surgido a tenor del Festival de Swing de Sevilla es The Donelles, que el lunes 29 ofrecerá su segundo concierto de este año en el Alcázar, que repetirán el 26 de agosto. Las voces de Litta Wheel, Laura Serrano y Alba Carrasco evocarán a The Andrew Sisters, The Marvelettes, Martha & The Vandellas, The Mama’s and the Papa’s, Brenda Lee o Karen Carpenter en un recorrido por la música popular y de baile de los años 50 a los 70 con temas de Glenn Miller, Renato Carosone o The Beatles en los atriles, acompañadas del teclado, el bajo y la percusión de este conjunto que homenajea así el protagonismo de la mujer en estas tres décadas de música prodigiosa.

The Donelles / El Correo

Quince años no son nada

Una frase muy recurrente cuando se trata de celebrar tres lustros de trabajo y éxito, el que han cosechado Vicky Luna e Ismael Sánchez, los integrantes de Chez Luna, otro conjunto incondicional de estas refrescantes noches alcazareñas. Luna se ha distinguido también en otras ediciones junto al guitarrista Quique Bonal, que este año acude al Alcázar con Quique Gómez, la otra mitad de Doble Q.

Chez Luna revalidará el miércoles 31 el éxito obtenido los días 21 de junio y 1 de julio, con canciones propias, música brasileña y boleros. Entre las piezas más destacadas, han elaborado un emotivo homenaje a Pedro Almodóvar en forma de popurrí que incluye Cucurrucucú Paloma (Hable con ella), Piensa en mí (Tacones lejanos), Volver y El último trago (La flor de mi secreto). Caetano Veloso, Luz Casal, Estrella Morente y Chavela Vargas en la voz susurrante y sensual de Vicky Luna y la guitarra delicada y elegante de Ismael Sánchez.