Bienvenidos a Sohrlin, la "caja mágica" de Antonio Banderas y Domingo Sánchez

El número 6 de la calle Almonte de Málaga, a espaldas de La Térmica, no es un número cualquiera; sus miles de metros cuadrados han recorrido en menos de un siglo mucha historia: en sus naves se desarrolló la entonces potente industria siderometalúrica malagueña (con los Talleres Metálicos Secundaria, TAMESE), luego el enclave se reconvirtió, como Arabesco, para la fabricación de textiles (sus batas de boatiné se exportaban al mundo entero) para terminar sus días, finiquitadas ya las aspiraciones industriales en la Costa del Sol, convertido en un silo de grano. Ese pasado está ahora colgado en esas mismas paredes, remozadas y pintadas, en forma de fotos, imágenes que testimonian lo que fue y lo que pudo es Málaga.

El actor, productor y empresario Antonio Banderas señala una de esas instantáneas y espeta a los periodistas: "Aquí también vamos a hacer industria... de la cultura". Porque hoy, el número 6 de la calle Almonte, se llama Espacio Sohrlin Andalucía, el espacio de artes escénicas y entretenimiento cultural con el que Banderas y su socio, el CEO de Producciones Merlín, Domingo Sánchez, quieren hacer de La Misericordia el vivero de talentos y, sobre todo, técnicos que hacen falta para afrontar el desarrollo escénico y audiovisual de nuestro país.

Banderas y Sánchez convocaron este mediodía a los medios de comunicación para presentarles las instalaciones, aún por rematar, de Sohrlin (ya se lo pueden imaginar: contracción de Soho y Merlin), un proyecto de formación, de exhibición y de producción»; o sea, un espacio 360 grados, en que se empieza y se cierra el círculo de la creación, desde la idea hasta su estreno. Sí, se formarán a técnicos especializados en las diferentes disciplinas escénicas y también audiovisuales, pero también se producirán y exhibirán shows teatrales de diferentes formatos, espectáculos de nuevas tecnologías, conciertos. Cuando uno se asoma por la imponente nave central de las instalaciones, que ayer acogían un ensayo de la Orquesta Pop del Soho, se da cuenta de las enormes potencialidades del espacio: dotados de las últimas tecnologías y diseñado con una concepción modular, abierta, casi mutante, para que se reinventen en función de las necesidades creativas. "Es una caja mágica", resumió Banderas en un momento del paseo.

Los socios fundadores del proyecto, Antonio Banderas y Domingo Sánchez durante la presentación / Álex Zea (Europa Press)

Edificio

Banderas y Sánchez han querido respetar la esencia y la integridad del edificio original, que es "una obra maestra muy sólida" devolviéndole "la dignidad" y dotándole de un ambiente "al más puro estilo neoyorkino". El inmueble, que tiene una cubierta con dientes de sierra que permite la entrada de luz natural, tiene dos áreas diferenciadas, pero conectadas entre sí. En una de las alas se encuentran las aulas de formación y un complejo residencial con once habitaciones, con capacidad para una treintena de personas, destinadas a estudiantes, formadores y profesionales que requieran de hospedaje. El espacio contiguo es un enorme espacio diáfano y versátil dedicado al entrenamiento, creación, producción, formación, exhibición y distribución. Como ha indicado Banderas, se trata de "un tetris" con posibilidades infinitas.

Ahí se habilitará un auditorio con capacidad para mil personas para el desarrollo de actos y acciones culturales, así como un laboratorio digital capaz de programar producciones propias o salas técnicas de control escénico.

La idea también es que este espacio pueda ser la casa de otras formaciones musicales, artistas o acróbatas de circo de todo el mundo. "Esto es el lugar perfecto de ensayo, al entrar por la puerta te transportas a otro mundo", apuntó Domingo Sánchez, que a través de su empresa ha producido eventos como el espectáculo de luz y sonido que se pudo ver en la final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudí.

Dice Banderas, que se ha pateado todo el mundo del derecho y del revés y que siempre ha mostrado una gran preocupación por la formación artística, que no conoce, ni en España ni fuera de ella, un proyecto de la envergadura del que está levantando junto a Sánchez. Porque, asegura, hay muchas, muchísimas escuelas artísticas, pero no tantas técnicas, que engloben oficios y departamentos del entertainment tan imprescindibles como iluminación, maquillaje, regiduría... "Aún no sabemos el alcance total de lo que se puede hacer aquí", apunta el CEO de Merlín.

El Espacio Sohrlin Andalucía / Daniel Pérez (EFE)

Formación

Se tanteó la posibilidad de ofrecer una formación reglada, se ha trabajado en la homologación de los cursos, con la meta de su equiparación de Grados, Medio y Superior, pero, finalmente, Banderas y los suyos han decidido tirar por la tangente: "Preferimos salirnos para llegar más lejos", asevera. Y anuncia que tirará de contactos profesionales hechos a lo largo de su carrera: "Por ejemplo, en el rodaje de la última película de 'Paddington', conocí a unos maquilladores impresionantes. Pues ya les he tirado los tejos para que vengan aquí a dar clases". Y remata Sánchez: "Queremos a los mejores técnicos, muchos de los cuales son españoles, por cierto, que se los rifan por el mundo".

La idea, tras superar diversos retrasos motivados por la adaptación de un edificio tan singular a las normativas actuales de seguridad, es empezar las clases en octubre. Las tasas, claro, no serán "baratas". "Pero la próxima semana firmaremos con un sponsor que tiene una vinculación muy especial con Málaga para que algunos estudiantes sean becados hasta el 40 por ciento. No somos un centro públic, pero sí tenemos un compromiso con el talento", argumentó el malagueño.

Lo cierto es que Espacio Sohrlin (su denominación completa es Espacio Sohrlin Andalucía: se explica más adelante) es una empresa privada que sí recibe una aportación pública. Hace años. cuando su proyecto para el Astoria-Victoria se convirtió en un fiasco tras la oposición de los grupos municipales de IU y Podemos, el malagueño aseguró: «No quiero ni un duro público, porque vienen envenenados. No me voy a gastar el dinero para que me den patadas en el culo». Y montó, de su bolsillo, el Teatro del Soho-CaixaBank. Sohrlin le ha hecho cambiar de opinión, y aceptar los 2 millones de euros que Turismo de la Junta de Andalucía le aporta (provenientes de los Fondos de Desarrollo Regional de la UE, los mismos que sufragaron los Latin Grammy en Sevilla) para terminar las infraestructuras. Se trata de un acuerdo, en principio, para un año, pero perfectamente «revisable», en palabras del consejero y que no solo incluye el 'naming' (Sohrlin pasa a llamarse Sohrlin Andalucía) sino también diferentes actividades a desarrollar a lo largo del 2024.

Pero, ¿de cuánto dinero hablamos cuando hablamos de Espacio Sohrlin? Cuando se les pregunta por la inversión realizada (y la que quedan), a Antonio Banderas y a Domingo Sánchez les entra una risa floja: "Hemos perdido la cuenta", dice el actor. Sánchez pone un ejemplo para que nos situemos en la magnitud de esta aventura: "Los pintores nos dijeron que nos cobrarían a 20 euros el metro. Cuando hicieron su trabajo, nos entregaron la factura y ésta era de 160.000 euros. Así que imagínate, y eso, sólo en pintar el espacio".

Mañana, sábado, a partir de las 21.00 horas, Banderas y Sánchez presentarán este clúster de formación y producción por todo lo alto en un acto al que asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre muchos otros invitados.