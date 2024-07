Michael Bibi y Manuel Turizo llenarán de tech y ritmos latinos el último fin de semana de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024

ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest encara su último fin de semana, con la vista ya puesta en el próximo martes 16 de julio, día en el que tendrá su broche de oro 2024 con la actuación de Take That. Pero antes de ello, el Festival tiene 2 conciertos que llenarán de tech y ritmos latinos la Plaza de España de Sevilla: el regreso a la escena del aclamado DJ y productor Michael Bibi, mañana sábado 13 de julio, y la cita con los ritmos latinos de Manuel Turizo en la noche del domingo 14, tras la emisión de la final de la Eurocopa en la propia Plaza. Las entradas para estas últimas citas del Festival se pueden adquirir en www.iconicafest.com y en las taquillas del recinto.

Michael Bibi / El Correo

Michael Bibi, maestro DJ mundial, actuará en la Plaza de España de Sevilla mañana sábado 13 de julio. Tras un periodo de ausencia debido a problemas de salud, Bibi vuelve con más fuerza que nunca, listo para compartir su pasión y energía con sus fans, “cargado de ilusión, positividad y ganas de vivir”. Tras ser diagnosticado en 2023 de un CNS Linfoma y estar fuera del circuito casi todo el año, el artista procedente del Reino Unido, ya recuperado, ha anunciado su regreso con 'One Life'. Un canto a la vida, una invitación a exprimirla a fondo, una gira muy especial que inicia una nueva y necesaria etapa para el DJ y productor. Y es que a pesar de haber hecho una aparición sorpresa como special guest en el closing de la fiesta Solid Grooves en DC10 en septiembre, Bibi ha pasado la mayor parte de 2023 ingresado en el hospital recibiendo tratamiento. El londinense se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la escena house y tech-house. Su carrera despegó con fuerza en 2015 con el lanzamiento de su sencillo "Hanging Tree", que rápidamente se convirtió en un himno en las pistas de baile de todo el mundo. Fundador del sello discográfico Solid Grooves, Bibi ha sido una figura clave en la evolución del sonido underground, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. No estará solo en escena. Aunque su set comenzará a las 22:30h, la apertura de puertas de la Plaza de España mañana sábado será a las 19:00h, estando acompañado a lo largo de la tarde y noche de Cuartero y Kinahau.

Michael Bibi / El Correo

Tras esta cita con el DJ, el domingo 14 de julio, ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest se rendirá a Manuel Turizo y a la final de la Eurocopa. Conocido por sus contagiosos ritmos urbanos y letras emotivas, Manuel Turizo promete ofrecer un espectáculo inolvidable bajo el cielo de Sevilla en un entorno inigualable, donde la música y la historia de la emblemática Plaza de España se entrelazarán en una noche única, en la que será la tercera cita colombiana de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024, gracias al acuerdo de colaboración del Festival y la Cámara de Comercio de Sevilla. Cabe destacar que el concierto del artista comenzará una vez haya finalizado la final de la Eurocopa 2024, entre España e Inglaterra, partido que podrá disfrutarse en distintas pantallas ubicadas en la Plaza de España, a partir de las 21h de la noche, teniendo lugar la apertura de puertas del recinto a las 20h.

Con solo 24 años de edad, se ha establecido como uno de los artistas más destacados del género reguetón a nivel internacional. Originario de Montería, Colombia, Turizo saltó a la fama con su sencillo "Una Lady Como Tú" en 2017, que rápidamente se convirtió en un éxito viral y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. Desde entonces, ha consolidado su carrera con una serie de éxitos que ya forman parte de la cultura musical de varias generaciones, que corean sus letras románticas.

Este concierto promete ser una celebración de su carrera meteórica hasta la fecha y un reflejo de su evolución artística. Con un repertorio que incluirá sus grandes éxitos como "Esperándote", "Culpables" y "La Nota", Turizo cautivará a los asistentes con su carisma y entrega en el escenario, garantizando una experiencia única en el corazón de Sevilla. Con su voz única y su estilo muy identificativo, ha colaborado con reconocidos artistas como Nicky Jam, Ozuna, Maluma o con Wisin y Yandel en "Mala Costumbre". Su música no solo ha dominado las listas de popularidad sino que también ha ganado el reconocimiento de la industria. Manuel Turizo ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo Premios Billboard de la Música Latina, Premios Juventud y Premios Grammy Latinos, destacándose por su impacto en la música urbana contemporánea. Tras este concierto de Turizo, ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest mirará ya de forma directa a su punto y final, que llegará el martes 16 de julio, con el maravilloso broche de oro que pondrá la muy esperada actuación de Take That.