Take That en Sevilla: todas las claves sobre su vuelta y sus años mozos como la 'boyband' que desató la locura en los 90

Cuando el Icónica Santalucía Sevilla Fest difundió que Take That pondría el broche de oro al festival sevillano, el martes de 16 de julio en la Plaza de España, la noticia corrió como la pólvora por los grupos de Whatsapp de amigas entre los 50 y los 40.

¿A quién no le va a gustar corear Back for good treinta años después? María lo compartió por stories en Instagram y Verónica, amiga del instituto, le respondió al instante: era el momento de reencontrarse. A Julia su pareja le compró la entrada por los Reyes, y relió a su amiga Ana para que fuera su partner in crime.

La hermana de Elvira, por otro lado, vendrá de Madrid con un amigo que perteneció hasta 2011 al club de fans oficial, y Alfredo se plantea escucharlos desde el parque aledaño. Al final tuvo que aprenderse las canciones por culpa de su hermana Lydia.

¿A qué 'Take That' tenías colgado en tu cuarto?

Todos podrán ver o escuchar en vivo y en directo a Mark Owen, Gary Barlow y Howard Donald, los rostros más populares de los pósteres de la Superpop y la Vale (las revistas juveniles de la época), que acompañaron las tardes de estudio de miles de adolescentes, pegados a duras penas con celo o blue tack en el gotelé de las casas españolas. Bien lo saben las madres de España: esa masilla adhesiva era imposible de retirar después.

Retrotraerse a esos años supone para muchas de estas amigas, más allá de canas o arrugas y las responsabilidades adultas, la constatación de que ya no son unas niñas. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y ahora acompañan a sus hijas preadolescentes a ver a Aitana y se escandalizan un poco, o no: hacían los test picantones de la revista Vale o la Bravo en su tierna pubertad.

Pertenecen a varias generaciones porque el grupo tuvo dos sonadas rupturas: en 1996, con el gran testimonio gráfico de la época en el vídeo viral del programa Esta noche cruzamos el Missisipi de Pepe Navarro, y en 2006. Barlow ha admitido en distintos momentos que llegó a pensar que nunca volverían a dar un concierto.

¿Qué tienen las canciones de Take That para desatar la locura?

Con ocho álbumes en el número uno de las listas y ocho premios BRIT, entre otros logros, el grupo acaba de publicar su noveno álbum This Life, un trabajo caracterizado por su vitalidad y que destaca su faceta musical más sólida.

Los Take That de 2024 también se han hecho mayores. La sombra de sus orígenes es alargada, pero This Life refleja la celebración de la vida con influencias muy variadas, desde Hall & Oates, Supertramp, Wings, Elton John a The Eagles y Crosby, Stills y Nash. De hecho, recrean la estética de estos reyes del rock mundial en sus últimas fotos de promo. Se autodenominan con cierta sorna "Los tres tenores en versión canalla", por sus habilidades vocales, que despuntaron desde sus orígenes.

Hoy se autodenominan con cierta sorna "Los tres tenores en versión canalla", por sus habilidades vocales, que despuntaron desde sus orígenes

Desafían así las etiqueta de boyband que tuvieron, aunque es difícil celebrar un concierto y no tocar sus canciones más famosas. 124 millones de escuchas tiene su Back for good y, entre los comentarios, mucha gente pregunta: "¿Quién está aquí en 2024?" A lo que responden miles de personas que comparten sus recuerdos vinculados al conocido estribillo con esas bases enlatadas de la época y unas cuerdas imposibles, coros celestiales y falsetes épicos muy de película de Julia Roberts.

¿Por qué Robbie dejó Take That? Lo más buscado en Google

De la marcha de Robbie Williams no se recuperó ninguna de sus fans, eso sí. La comprobación: la pregunta ¿Por qué Robbie Williams dejó Take That? reina en Google. Todavía hoy, cuando María, Verónica, Julia, Ana, y todas esas nuevas y viejas amigas dicen que verán a Take That el próximo martes, aflora la pena de que no esté Robbie.

Robbie Williams cumple 50 años / El Correo

Llegados a este punto, con el respeto de New Kids on the Block, y aunque les pese a Back Street Boys, NSYNC, Boyzone y todos esos grupos vocales de chicos con coreografías imposibles y videoclips que han envejecido realmente mal, Take That fueron los padres de la explosión del fenómeno fan de principios del milenio.

Take That fueron los padres de la explosión del fenómeno fan de principios del milenio

A ello se unió encima que eran los únicos que componían sus propias canciones y, como no, eran canciones de amor, de rupturas, de arrepentimiento y de redención.

Uno de los primeros vídeos virales de la historia de España

La historia del fandom y la figura de la grupi está ampliamente retratada desde Frank Sinatra, a The Doors, los Beatles y los Rollings, Michael Jackson, Madonna... Las seguidoras enfervorecidas de los británicos coparon los reportajes más surrealistas y divertidos de esos años, haciendo palidecer incluso al fenómeno swiftie, el ejército de seguidores de la estrella rutilante del momento, Taylor Swift.

"Dicen que les presionamos, pero ¿acaso no tenemos derecho a quererlos?"

El fan de Swift que se puso una bolsa en la cabeza para salir en televisión (porque había mentido en el trabajo) tiene poco que hacer si lo echas a pelear con las niñas y adolescentes, que en 1996 rompieron en locura en el aeropuerto de Barajas para esperar a sus ídolos. Pisaban suelo patrio por primera vez tras el anuncio de su traumática separación. "Dicen que les presionamos, pero ¿acaso no tenemos derecho a quererlos?", espeta una adolescente al micro de una redactora estupefacta.

La fecha grabada a sangre con la punta de un compás

Ocurrió el 13 de febrero de 1996, fecha grabada a sangre con la punta de un compás en el corazón de millones de fans incapaces de imaginar un mundo sin la presencia de su boyband favorita.

Fugas desde diferentes puntos del país, declaraciones amenazantes de suicidio, autolesiones de su símbolo de la doble T, ese que lucía en todos los cuellos de las más jóvenes de la época, gracias al obsequio de la revista Super Pop.

Ataques de ansiedad, lágrimas y madres resignadas a complacer a unas hijas en pleno ataque romántico hormonal. Este periódico ha intentado localizar sin éxito a la sevillana que aparece indignada. Si alguna de las protagonistas de ese vídeo sigue pensando que ese fue el día más triste de su vida, aún puede comprar las entradas del show de Icónica Fest. Nunca es tarde para curar ciertas heridas, hasta las que se hacen rascando con la uña hasta sangrar para marcarse con la inicial de tu Take That favorito.