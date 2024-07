Regresó Morante, volvió el genio de la Puebla: estas son las fechas de su temporada taurina

El regreso de Morante fue antológico, como un soplo de aire fresco en mitad de la ola de calor. La pureza del toreo del sevillano volvió a brillar, siempre buscando la profundidad y toreando lo más despacio posible. Cortó una oreja a cada uno de los oponentes pero venció lo más importante: las dudas de los últimos meses. El genio había vuelto.

Fue una tarde llena de sensibilidad. Los tres cuartos de aforo que llenaron los tendidos presenciaron el festejo triunfal que dejaron los tres toreros. La emotividad por la despedida de Ponce, el regreso de Morante y la ambición de Fernando Adrián que no se dejó nada en el tintero.

¿Cuáles son las fechas de Morante de la Puebla en la temporada?

Para el torero sevillano no ha sido nada fácil los dos meses que ha estado alejado de los ruedos. El diestro ha mantenido su lucha constante para superar los problemas de salud. De eso sabe bien su amigo y apoderado Pedro Jorge Marques: ‘El que de verdad ha luchado ha sido él. Están siendo años luchando contra esta pesadilla, pero tiene mucho valor por querer salir de ello. Lo he vivido de cerca y se me hacía imposible. Yo pensaba que no iba a volver", expresaba Pedro ante los micrófonos de One Toro TV.

Pero el genio de la Puebla volvió y mejor que nunca. "El camino ha sido difícil. Estamos haciendo un esfuerzo. A ver si tenemos suerte y se puede recompensar", indicaba con ciertos nervios minutos antes de comenzar el paseíllo.

Ya con el regreso a sus plazas, desde El Correo de Andalucía queremos recordar el calendario taurino que tiene Morante de la Puebla durante toda la temporada. El torero sevillano tendrá una agenda apretada con diferentes compromisos a la vista. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento.

El diestro Morante de la Puebla lidia un toro este martes, durante el cuarto día de la Feria de Santiago de Santander / Pedro Puente Hoyos

Las fechas de Morante en julio

El próximo viernes 31 de julio, el cigarrero actuará en Azpeitia. El cartel queda de la siguiente forma.

31 de julio. Azpeitia (Guipúzcoa). Toros de María Loreto Charro Santos para Morante de la Puebla, Daniel Luque, Pablo Aguado

Las fechas de Morante en agosto

En agosto suele ser el mes más taurino por excelencia. Para Morante no va a ser menos. Tiene confirmadas 15 fechas y seguro que saldrá alguna más en plena temporada taurina. El diestro acudirá a plazas importantes como Huelva, El Puerto de Santa María, Málaga, San Sebastián, Gijón o Palencia.

Las fechas de Morante en agosto 2 de agosto . Huelva. Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque

. Huelva. Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque 4 de agosto . El Puerto de Santa María. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey, Ginés Marín

. El Puerto de Santa María. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey, Ginés Marín 9 de agosto . Marbella. Toros de Núñez del Cuvillo para Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Juan Ortega

. Marbella. Toros de Núñez del Cuvillo para Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Juan Ortega 10 de agosto . El Puerto de Santa María. Toros de Jandilla y El Freixo para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Pablo Aguado

. El Puerto de Santa María. Toros de Jandilla y El Freixo para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Pablo Aguado 11 de agosto . Pontevedra. Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Daniel Luque, Tomás Rufo

. Pontevedra. Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Daniel Luque, Tomás Rufo 12 de agosto . Huesca. Toros de Antonio Bañuelos para Morante de la Puebla, Daniel Luque, Emilio de Justo

. Huesca. Toros de Antonio Bañuelos para Morante de la Puebla, Daniel Luque, Emilio de Justo 15 de agosto . San Sebastián. Toros y novillos de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo), Juan Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo para Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla, Marco Pérez

. San Sebastián. Toros y novillos de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo), Juan Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo para Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla, Marco Pérez 16 de agosto . Málaga. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Juan Ortega

. Málaga. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Juan Ortega 17 de agost o. Gijón. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega

o. Gijón. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega 23 de agosto . Almería. Toros de Romão Tenorio y Domingo Hernández Martín para Guillermo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante

. Almería. Toros de Romão Tenorio y Domingo Hernández Martín para Guillermo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante 25 de agosto . Antequera. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Curro Díaz, Cayetano

. Antequera. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Curro Díaz, Cayetano 26 de agosto . Cuenca. Toros de Román Sorando Herranz para Morante de la Puebla, Fernando Adrián, Juan Ortega

. Cuenca. Toros de Román Sorando Herranz para Morante de la Puebla, Fernando Adrián, Juan Ortega 28 de agosto . Linares. Toros de Álvaro Núñez Benjumea para Morante de la Puebla, Curro Díaz, José María Manzanares

. Linares. Toros de Álvaro Núñez Benjumea para Morante de la Puebla, Curro Díaz, José María Manzanares 29 de agosto . Tomelloso (Ciudad Real). Toros de Montalvo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Tomás Rufo

. Tomelloso (Ciudad Real). Toros de Montalvo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Tomás Rufo 30 de agosto . Tarazona de Aragón (Zaragoza). Toros de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo) para Morante de la Puebla, Juan Ortega, José Garrido

. Tarazona de Aragón (Zaragoza). Toros de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo) para Morante de la Puebla, Juan Ortega, José Garrido 31 de agosto. Palencia. Toros de José Vázquez Fernández para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Juan Ortega

El diestro Morante de la Puebla con su primer toro de la tarde en el festejo de la Feria de Abril de 2024 / Raúl Caro.

Las fechas de Morante en septiembre

En septiembre, el sevillano tendrá menos festejos en su agenda, alrededor de 10 corridas firmadas. El plato fuerte llegará a finales de septiembre con su comparecencia en la plaza de toros de la Maestranza en la Feria de San Miguel.