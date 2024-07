"Todos los compositores forman parte de mi familia"

La directora de orquesta Beatriz Fernández Aucejo debutará el 12 de septiembre como directora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para inaugurar la XXXV Temporada de la ROSS. En una entrevista con el El Correo de Andalucía habla de su trayectoria y de sus planes de futuro con la llegada a Sevilla.

PREGUNTA. El próximo septiembre debuta ante la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero ya ha trabajado antes con la plana mayor de las orquestas españolas, incluidas la Orquesta Nacional de España y las espléndidas orquestas valencianas, tu comunidad. ¿Qué siente ante la inminencia de su debut en Sevilla?

RESPUESTA. Estoy muy ilusionada y entusiasmada a la espera del primer ensayo y de conocer a la orquesta. Poder inaugurar una temporada en un lugar tan emblemático como el Patio de la Montería en el Real Alcázar y con un programa que encaja perfectamente con el espacio, plagado de piezas del repertorio nacionalista español, es para mí un honor.

Tocaremos las Siete Canciones Españolas de Falla según la orquestación de Ernesto Halffter, la suite de Iberia que orquestó Fernández Arbós, que incluye Evocación, Corpus Christi en Sevilla, Triana, El Puerto y El Albaicín, así como una selección de romanzas de zarzuela a cargo de la joven soprano Carmen Larios, con quien he estado en contacto por correo organizando la agenda de trabajo.

Un repertorio muy delicado que me dará la oportunidad de colaborar con una soprano tan joven, recientemente galardonada con el Primer Premio del XIX Certamen Nuevas Voces de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sevilla. Sin duda una ocasión que brinda todas las claves para que el público sevillano se sienta orgulloso y satisfecho.

P. En su currículo existen dos vías de trabajo con las que ha adquirido mucha experiencia, las bandas y la gente joven. ¿Podría ampliarnos estas trayectorias paralelas?

R. Mi relación con las bandas es un proceso natural, ya que Valencia es una ciudad muy musical y comprometida con los instrumentos de viento. Todos los pueblos de la comunidad tienen como mínimo dos sociedades musicales, con sus dos bandas, sus dos orquestas y sus dos coros, así como dos escuelas con centenares de alumnos inscritos. Gracias a esta tradición que tenemos los valencianos, he podido entender mejor el lenguaje musical y saber lo mucho que la música aporta a la vida.

Para mí ha sido un proceso natural empezar con instrumentos de viento, poco a poco adquiriendo mayor repercusión artística hasta iniciarme en la dirección orquestal. Paralelamente he trabajado como directora asistente de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y la Joven Orquesta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Hace poco terminó mi ciclo de cinco años como directora titular y artística de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, todo ello como fruto del estudio y el trabajo constante.

La sociedad cambia constantemente, todo va muy rápido. La visión clásica de la orquesta también, se busca una comunicación diferente con el público. Tenemos que verlo todo en perspectiva y cambiar lo que haga falta sin anclarnos en formatos del pasado. Trabajar con jóvenes y en bandas ha sido una plataforma de lanzamiento que ha reforzado mi formación y me ha permitido llegar al momento dulce en el que me encuentro.

Por otro lado, conseguir en 2022 el tercer premio del concurso de dirección de La Maestra de la Philharmonie de París y el Premio Arte, me brindó la oportunidad de conocer e interactuar con maestros como Klaus Mäkelä, Tugán Sójiev o Kirill Karabits y veteranos como Semyon Bychkov, así como orquestas como la Nacional del Capitolio de Toulouse, la de París o el Ensemble Contemporain.

Trabajar junto a gente que ama la música tan profundamente, la entiende y la explica perfectamente, ha sido una oportunidad impagable, un pilar fundamental para adquirir nuevas perspectivas y hacer diferentes reflexiones sobre mi trabajo y lo que quiero seguir construyendo.

P. También ha trabajado junto a Arturo Tamayo, ¿qué representa para usted la música contemporánea y qué puede aportarle?

R. Estudiar en Lugano con Tamayo me ha abierto la mente a la hora de entender nuevos sistemas y contextos que no se encuentran en los programas oficiales de estudios de dirección. Poder interpretar obras vanguardistas de compositores en activo ha supuesto abrir el abanico y enfrentarme a una formación profesional imprescindible de cara al futuro.

Es fundamental apoyar a jóvenes compositores y compositoras, y alejarse así de los siglos XVIII y XIX para entrar en nuevas creaciones tan fascinantes como necesarias de desarrollar.

P. En esta temporada de la ROSS se darán cita hasta nueve directoras de orquesta, entre ellas la coreana Shiyeon Sung, a quien ha tenido ocasión a propósito de su estrecha relación con el país asiático. En su recorrido observamos su compromiso con el papel de la mujer en la cultura, ¿cómo ha afrontado esa lucha?

R. Se trata de una lucha naturalizada como cualquier otro compañero de la profesión. Hemos sufrido ciertamente una enorme falta de visibilidad tanto como directoras como compositoras, pero afortunadamente esto ha ido cambiando en los últimos años, y hoy podemos asumir decisiones de gerencias orquestales que nos dan el espacio que merecemos.

La nuestra es una vocación, una pasión, es vida y es música, todo unido, lo que hace que trabajemos día a día para lograr los mejores resultados, con la ilusión de construir para la gente joven un futuro aún mejor del que gozamos en la actualidad.

P. Acaba de aterrizar de Gwangju en la provincia surcoreana de Gyeonggi, donde ha participado en el WASBE (World Association for Symphonic & Ensemble), dirigiendo la Youth Wind Band Orchestra, ¿qué representa para usted participar en un evento de estas características?

R. Tengo contacto con Corea desde hace muchos años. Para mí hacer música en cualquier parte del mundo supone estar al cien por cien de mis posibilidades. Que una asociación que lleva veinte ediciones ofreciendo conferencias y conciertos, cada dos años, cuente conmigo y me permita participar en su cartel de directores, lógicamente supone una honda satisfacción. Corea es un país encantador, con una cultura muy diferente a la nuestra, muy atento al arte y apasionado de la música.

El público surcoreano disfruta mucho de los conciertos en vivo, con su particular y cálida forma de aplaudir y dar las gracias.

P. Hace poco debutó con la Orquesta Nacional de España y pronto lo hará con la Sinfónica de San Diego y la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín, ¿representan estas orquestas algún tipo de reto y hay otras metas que se haya propuesto para un futuro próximo?

R. La meta está en construir el camino día a día, creer en la música. San Diego y Berlín son sin duda puntos de inflexión importantes en mi próxima temporada, como también lo son Sevilla, Tenerife, Valencia o Barcelona, que están igualmente en mi agenda inmediata.

Claro está que debutar en Estados Unidos y Alemania, con el peso y la tradición que atesoran, supone esforzarme por mantener el nivel de calidad al que están acostumbradas sus orquestas, y ese es el camino y el reto que quiero mantener.

P. ¿Con qué compositores se siente más cómoda?

R. Intento no tener favoritos, más bien me remito a períodos, intentando entender cada uno de ellos, sin limitarme a ninguno en concreto, sin poner barreras y no pararme por ejemplo en un Mahler o un Schönberg. Sí es cierto que el Romanticismo, con Chaikovski o Brahms, me conmueve especialmente y soy capaz de entender su música con mayor rapidez que la de otros. Pero en el fondo es como preguntar con quién estás más a gusto, con papá o con mamá. No se puede elegir, todos forman parte de mi familia.

P. Respecto a su comunidad, ¿ha notado algún tipo de progreso en los últimos años en cuanto a programación?

R. En Valencia, con el Palau de la Música y la Orquesta de Valencia y Les Arts con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, disfrutamos de dos agrupaciones estelares con proyectos muy interesantes a nivel nacional e internacional. Hay buenos carteles operísticos y sinfónicos, con una apuesta fuerte y valiente del nuevo gerente del Palau, y una idea clara de futuro, de progreso y calidad. Con el Palau colaboro desde hace seis o siete años.

He crecido con la Orquesta de Valencia, asistiendo a sus ensayos siempre que he podido y me lo han permitido. Luego la he dirigido en cinco o seis ocasiones en programas especiales, hasta que por fin debuté en un concierto de abono la pasada temporada y volveré a hacerlo la próxima.

Ahora me siento con las fuerzas y las ganas necesarias para afrontar el futuro con muchas expectativas y una gran ilusión. Llego a Sevilla con mucha energía, que junto a la fuerza renovada que a buen seguro tendrá la orquesta en su arranque de temporada, nos permitirá dar el máximo de nuestras posibilidades. Seguro que disfrutaré enormemente con la ROSS.