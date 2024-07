Diez sugerencias para aliviar las noches en el Alcázar

Durante todo el mes de agosto y la mitad de septiembre, las Noches del Alcáza r seguirán celebrando su cuarto de siglo, acumulando programas capaces de satisfacer al público amante del flamenco, la música clásica, la antigua, el folclore y otros géneros. Así, se alternarán noches frescas con otras más tórridas, pero siempre aliviadas por la vegetación reinante.

Desde nuestra posición, seleccionamos diez citas en el campo que mejor conocemos, el de la música clásica y la antigua, con algún apunte de jazz y música experimental. Hacemos este recorrido en orden cronológico, partiendo del próximo viernes 2 de agosto y terminando el día de la clausura, el sábado 14 de septiembre.

Homenaje a Fauré y Hahn

Uno de los compositores homenajeados este año es Gabriel Fauré, de quien se cumplen cien años de su fallecimiento. Junto a él, merece también una atención especial el compositor venezolano nacionalizado francés y alemán, Reynaldo Hahn. Juntos protagonizan el día 2 una cita con la que la joven soprano Soraya Méncid y el también joven pianista Manuel Navarro rendirán tributo a la mujer y al amor.

Soraya Méncid & Manuel Navarro. / Actidea

Ella procede del Coro del Maestranza, la hemos visto como pastorcillo en El gato montés hace dos años, y colabora puntualmente con la Compañía Sevillana de Zarzuela y Juventudes Musicales. Él se ha especializado en Italia como maestro repetidor. En los atriles figuran melódies de Hahn, chansons de Fauré, Pauline Viardot, Amy Beach, Lili Boulanger y Cécile Chaminade, además de arias de bel canto y la Pavana para una infanta difunta de Ravel.

Jazz con sello muy personal

Residente en Extremadura desde hace unos años, la vocalista argentina Julia Duggan lidera los días 7 y 28 de agosto un cuarteto integrado además por la guitarra de Álvaro Vieito, el contrabajo de Javier Delgado y la batería de Javier del Barco. Los cuatro nos invitan a un apasionante recorrido por estándares americanos de Cole Porter a Burton Lane, pasando por el clásico Pennies from Heaven de Arthur Johnston y Johnny Burke que inspiró la magnífica película de Herbert Ross de 1981.

También se incluyen en sus atriles grandes de la bossa nova como Antonio Carlos Jobim o Chico Buarque. Todo ello con Pannonica de Thelonius Monk como eje central, que da título además a su primer trabajo discográfico bajo el nombre de Julia Duggan Quartet.

Julia Duggan Quartet. / Actidea

Bach al bandoneón

El multipremiado bandoneonista peruano Claudio Constantini regresa el día 9 a la escena hispalense con una exótica combinación de piezas de Bach y Piazzolla, nada extraño si consideramos el origen alemán de un instrumento que habitualmente asociamos al hemisferio sur del continente americano.

Claudio Constantini / Actidea

Constantini ya paseó su música por Sevilla en 2021 , cuando estrenó junto a la Orquesta Joven de Andalucía su Concierto para bandoneón en el Teatro Central, donde también se lució al piano con la Rapsodia en Blue de Gershwin. De nuevo en el Alcázar, ahora alternará piezas de Astor Piazzolla como Milonga porteña, el Verano de Las cuatro estaciones porteñas o el emotivo Oblivion, con la Chacona o la Tocata y fuga de Bach como nunca antes las habíamos escuchado.

Un generoso álbum de canciones

Aunque ambos son vascos, el barítono Juan Laborería y la pianista Carmen Santamaría se formaron como dúo artístico en Cantabria. Él se ha especializado en ópera, lied y oratorio, mientras ella compagina su trabajo como concertista con la docencia.

El viernes 16 se sumarán al homenaje a Fauré y Hahn, desglosando un generoso ramillete de canciones de autores tan diversos como Schumann, Saint-Saëns, Strauss, Boulanger, Albéniz o Ravel, representantes de las influencias, los influidos y los compañeros de fatigas de los homenajeados.

Juan Laboreria & Carmen Santamaria / El Correo

Enigmático y polifacético Axel

El arte de la invención es el título de la propuesta con la que Bruno Axel, en compañía del percusionista Antonio Ritoré, debuta en el Alcázar el día 20 de agosto, con repetición el 4 de septiembre. Una confluencia de cuerda y percusión para dar trascendencia a dos elementos fundamentales de la composición musical, la melodía y el ritmo.

Este artista granadino tiene amplia experiencia en música de cine y espectáculos transversales como el espléndido Música en movimiento que presentó en el Maestranza en 2014, junto al Ensemble Atlántida y la Compañía Andaluza de Danza Muk-in-Mov. Seguro que no deja indiferente a nadie.

Un amplio recorrido por el Barroco italiano

María Martínez al violonchelo e Ignacio Prego al clave, ambos integrantes de Tiento Nuovo , han diseñado para el sábado 24 un viaje por Italia a través de los orígenes del violonchelo como instrumento solista, con obras de Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Marcello y Geminiani, junto a dos sonatas para clave de Domenico Scarlatti. Martínez se ha formado en Londres, Colonia y Chicago, mientras Prego ha cosechado en Sevilla un gran éxito cada vez que se ha asomado al Femás.

El Barroco italiano estará presente también en los conciertos que celebrarán Anna Urpina y Nicola Broselli, el Ensemble L’Inégalité, los imprescindibles Rami Alqhai y Javier Núñez, así como Leonor de Lera y Nacho Laguna a lo largo de agosto y la primera quincena de septiembre.

María Martínez & Ignacio Prego (Foto by Michal Novak). / Actidea

Jóvenes con un prometedor futuro

El Cuarteto Isbilya se presentó la pasada temporada del ciclo de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con gran éxito de público y crítica, dando una buena muestra de compenetración y versatilidad. Los muy jóvenes Miguel García al violín, Daniel Ortiz a la viola, Leonel Contreras al violonchelo y José Mª Perejón al piano ofrecerán el día 30 obras de juventud del sevillano Joaquín Turina, más propias del posromanticismo que del nacionalismo con el que habitualmente lo asociamos.

Una de las piezas que interpretarán, el Cuarteto para piano y cuerda nº 2 en la menor Op. 67, ya conoció una versión imponente en aquel concierto en el Espacio Turina del pasado 17 de diciembre a cargo de estos jóvenes andaluces con proyección de futuro.

Cuarteto Isbilya / Actidea

La voz como vehículo expresivo

Entrando en la recta final, y enmarcado también en ese recorrido por el Barroco italiano al que hacíamos referencia más arriba, el concierto de Dolci Affeti demostrará la fuerza de la voz como instrumento de comunicación expresiva y sentimental al que dará forma la estupenda soprano Cristina Bayón. Junto a ella, la viola da gamba de Viviana González y la tiorba de María Luz Martínez, honrarán el jueves 12 de septiembre la música de Barbara Strozzi, auténtico caballo de batalla para el trío.

Dolci Affetti / Actidea

Se interpretará también una selección de La coronación de Popea de Monteverdi, además de madrigales y otras piezas de Caccini, Cavalli, Falconieri, Kapsberger y Piccinini, todos y todas grandes exponentes del Seicento italiano con los que Bayón y sus compañeras harán todo un despliegue de afectos influidos por el estilo fuertemente dramático de la época.

Un matrimonio mestizo

La soprano valenciana Mariví Blasco hará su aparición al día siguiente, con un programa diseñado para provocar la belleza y la admiración a través de la pura creatividad, fundiendo música barroca y flamenco junto al guitarrista Pedro Barragán, con obras del propio intérprete, Morente, Camarón, Monteverdi o Purcell.

Otra ocasión para que Blasco, tan querida por el público sevillano, pueda lucir su talento junto al de quien ha labrado su prestigio con artistas de la talla de Carmen Linares, Rocío Márquez, Chano Lobato o Rafael Riquelmi. Una combinación perfecta que coincide con el arranque de la Bienal de Flamenco, tan proclive a este tipo de propuestas híbridas.

Mariví Blasco & Pedro Barragán / Actidea

Una reunión muy especial para cerrar edición

Los jóvenes utreranos Manu Brazo al saxo y Pepe Fernández al piano se han ganado nuestro corazón a fuerza de continuas propuestas cargadas de emoción y originalidad. Juntos o por separado, no han dejado de intervenir en la agenda musical sevillana. A Brazo lo hemos disfrutado junto a Claudia Gallardo al violín en la Sala Manuel García en febrero de 2022, mientras a Fernández lo hicimos junto a Rosa G. Varela al violonchelo en marzo del año siguiente.

Kumpania / Actidea

Ahora, los cuatro se presentan en el Alcázar bajo el nombre de Kumpania, invitándonos el día 14 de septiembre a un recorrido por la música española desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX, a través de obras populares de Tomás Luis de Victoria, Boccherini, Amadeo Vives, Albéniz y Falla. Un broche al estilo de Last Night of the Proms en clave española. Antes, Fernández habrá actuado con Helena Amado en un recital de copla y canción española, mientras Gallardo participó en julio junto al Cuarteto Bruma.