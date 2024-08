Cuando Fernando VI ordenó exterminar a todos los gitanos de España

La medianoche del 30 de julio de 1749, miles de casas gitanas de toda España recibieron una visita inesperada. En una operación concertada y perfectamente calculada, cientos de operativos militares se presentaron de forma simultánea en sus viviendas con una orden en la mano. Todos los gitanos debían ser apresados y recluidos de forma inmediata. Los hombres y las mujeres fueron separados. Los niños menores de siete años fueron agrupados con sus madres. Los mayores de esa edad se confinaron aparte.

No había una orden judicial en su contra. No se les acusaba de delito alguno. Y ningún gitano, en ese momento, tenía la menor idea de qué diablos estaba ocurriendo. No hubo resistencia. Solo gritos, llantos y forcejeos cuando descubrieron que las familias estaban siendo partidas por la mitad. Se trataba de una operación secreta, minuciosamente diseñada, y ni siquiera sus propios ejecutores conocieron el plan hasta minutos antes de las doce de la noche.

Rodaje en la Alcazaba de Málaga. / Pilar Távora

La orden estaba firmada por el mismísimo Fernando VI y su mano derecha, el Marqués de la Ensenada. El objetivo estaba claro: exterminar a la comunidad gitana por medio de la separación de varones y hembras para que no pudieran engendrar. Las mujeres fueron enviadas a la Alcazaba de Málaga y los hombres a la Carraca de Cádiz. Era un plan largamente meditado. En 1721,veintiocho años antes, se había creado la Junta de Gitanos para estudiar qué hacer con este colectivo “que vive del robo y el sacrilegio” y que es merecedor de una “castigo severo”.

Inicialmente se pensó en la deportación a América. Pero la negativa experiencia portuguesa convenció a la monarquía española de buscar otra alternativa para “extirpar tan mala y perjudicial semilla” de la faz de España. Y así lo indica crudamente el preámbulo de la orden de ejecución: “No habiendo llegado el deseado católico fin de Su Majestad (…) para contener el vago y dañino pueblo que infecta a España de gitanos (…) siendo preciso remedio que debáis curar tan grave enfermedad, es el único, exterminarlos de una vez”.

Pilar Távora, rodando en la Alcazaba de Málaga. / Pilar Távora

Este salvaje e inhumano proyecto de exterminio étnico ha pasado a la historia de España bajo el confuso e inexacto epígrafe de la Gran Redada. Pero, sobre todo, ha sido sometido a un largo y espeso manto de silencio que aún hoy, casi tres siglos después, perdura. Justo eso es lo que quiere corregir la cineasta Pilar Távora. Desde hace semanas, la directora sevillana trabaja tenazmente para levantar las alfombras de la historia patria y sacar a la luz uno de los episodios más vergonzosos de nuestro pasado.

“Fue un intento de exterminio de la comunidad gitana”, señala tajante Távora al otro lado del teléfono. La realizadora andaluza, tenaz activista en defensa del colectivo, trabaja en este proyecto audiovisual desde hace años aunque hasta ahora no ha encontrado oportunidad para poner en marcha el rodaje. En todo este tiempo se ha sumergido en archivos históricos y ha tocado con sus manos los documentos oficiales que activaron un auténtico genocidio en suelo peninsular.

Revisando legajos antiguos. / Pilar Távora

“Se palpa el odio en los escritos oficiales. Es una barbaridad la cantidad de adjetivos con que se referían a la comunidad gitana: miserables, rateros, gente indeseable, malditos”. Se calcula que unas 9.000 personas fueron apresadas en aquella operación de exterminio de un colectivo que apenas alcanzaba los 12.000 gitanos en toda España. “Se necesitaban esclavos para construir barcos y para hacer la guerra. Y se justificó que a miles de personas se les pusieran grilletes y se les sometiera al genocidio biológico”, lamenta la directora de cine.

El trabajo combina tres géneros audiovisuales: ficción, documental y musical. Los dos últimos ya han sido rodados y todas las entrevistas previstas filmadas. Como escenario se ha utilizado el Puerto de Santa María, Cádiz, Puerto Real, Triana, el Castillo de la Inquisición de Sevilla, la Alcazaba de Málaga, las minas de azufre de Ciudad Real y los archivos de Simancas y Madrid. La ficción se filmará en septiembre en Alcalá de Guadaira y Osuna. El proyecto cuenta con la coproducción y el respaldo financiero de Canal Sur Televisión.

Manuel Martínez Martínez es uno de los máximos expertos en la historia del pueblo gitano y ha investigado en profundidad la Gran Redada. Su voz resonará en la película de Távora junto a una decena de testimonios y especialistas, la mayoría de ellos gitanos. Ya de entrada discute la validez del término utilizado tradicionalmente para referirse al lacerante acontecimiento. “Es un término que no aclara bien lo que pasó. La Gran Redada fue un proyecto de exterminio de los gitanos. No un exterminio sangriento sino biológico”, puntualiza.

Entrevistando al abogado gitano Marcos Santiago. / Pilar Távora

“Ensenada planificó todo el operativo a partir de padrones específicos de gitanos. Sabían donde vivían y cuántas familias eran, aunque no tenían censos completos. Fue una operación secreta y los militares no abrieron las instrucciones hasta ese mismo momento”, explica el investigador. “Muchos gitanos ya estaban durmiendo esa noche y otros aún tomaban el fresco. A los niños los apartaron para que no se contagiaran de las malas costumbres de sus padres. El objetivo era su aculturación”.

La odisea que vivió la comunidad gitana desde aquella noche de 1749 fue dramática. Muchos niños y mujeres murieron en cautiverio a causa de enfermedades. Los hombres fueron inmovilizados con grilletes engarzados en sus pies para evitar que se dieran a la fuga. “Había una desesperación tremenda”, describe Manuel Martínez. Con todo, se produjeron numerosas deserciones de los centros de detención. “Muchas mujeres saltaban las tapias y se partían las piernas al caer”, señala el historiador. Y la mayoría fueron a parar a complejos industriales navales para construir barcos. “Era una esclavitud encubierta”.

La operación de exterminio recibió un aluvión creciente de críticas y la monarquía fue modulando su objetivo inicial hasta acabar concediendo indultos parciales. Muchas mujeres fueron liberadas a partir de 1761. Los hombres estuvieron presos hasta 1765. Es decir, 16 años después de su arbitraria detención y confinamiento. Muchos murieron en cautiverio a causa de las severas condiciones de reclusión, los trabajos forzados y el maltrato. “Es difícil saber cuántos fallecieron”, indica Manuel Martínez. Y subraya: “La de los gitanos es la historia de la resistencia”.

El plan de liquidación de 1749 es el colofón de una larga tradición antigitana. “Todo es fruto del etnocentrismo”, aclara el historiador almeriense. “La sociedad mayoritaria intenta homogeneizar la lengua, la religión y las costumbres e impone a la minoría su forma de vida”. Esa actitud intolerante ya había sido aplicada de manera implacable contra los judíos y los musulmanes siglos atrás. “El objetivo es asimilarlos y hacer desaparecer su identidad”, detalla Manuel Martínez.

Pilar Távora se propone hacer un trabajo “riguroso” y “visibilizar” un hecho histórico que ha permanecido oculto durante siglos, incluso para los propios gitanos. “Como no nos ocupemos nosotros de contar nuestras cosas nadie lo va a hacer”, lamenta la cineasta gitana. Sumergirse en un episodio tan despiadado sobre la historia de su comunidad no ha sido fácil. “He sentido escalofríos”, admite, “al comprobar que el ser humanos no tiene límites”. En el rodaje ha descendido a las minas de azufre de Almadén, en aquellas galerías negrísimas donde los gitanos firmaban “su propia sentencia de muerte”.

Pero, a la vez, ha sentido una enorme responsabilidad histórica al arrojar luz sobre un acontecimiento infame, que le dará la oportunidad para “hacer justicia”, recuperar los nombres de los protagonistas, desempolvar documentos históricos y denunciar la confiscación de bienes de todas aquellas familias deportadas. Ese es el tributo que Pilar Távora quiere ofrecer a su comunidad en una película que, según sus previsiones, se estrenará el 8 de abril de 2025, Día Internacional del Pueblo Gitano.