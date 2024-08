La despedida de Ponce o el mano a mano de Daniel Luque y Borja Jiménez: así son los carteles de la Feria de Bilbao 2024

La Plaza de Toros de Bilbao ya se prepara para acoger los carteles de las Corridas Generales de Aste Nagucia 2024. Una Feria de primera categoría que se celebrará desde el 18 de agosto hasta el 25 de agosto. El domingo 18 de agosto no se pudo inaugurar el ciclo por la suspensión del festejo de rejones debido a la lluvia. Era la primera vez que se cancelaba un festejo por lluvia desde hace 32 años.

El diestro Manuel Escribano con el primero de los de su lote durante la corrida de la Feria de Bilbao 2023 / Luis Tejido

Están acartelados las grandes figuras del toreo del momento como Roca Rey, Talavante o Enrique Ponce que se despedirá del coso vasco. Estos carteles tendrán su sabor sevillano con la inclusión de Juan Ortega, Pablo Aguado y un mano a mano 'made in sevilla': Borja Jiménez y Daniel Luque con reses de Fuente Ymbro. Llama la atención que no se encuentra Morante de la Puebla tras su buen estado delante de los toros. El cigarrero no se ha perdido ningún festejo taurino desde que regresara a los ruedos y ha sumado un gran número de corridas durante el verano.

Carteles de la Feria de Bilbao 2024

El serial se desarrollará desde el día 18 hasta el día 25 de agosto que finalizará con un cartel muy torista: Fernando Robleño, Damián Castaño y José Garrido con toros de Dolores Aguirre. En el cartel de este año se incluyen 5 corridas de toros, 1 novillada con picadores, 1 corrida mixta y 1 festejo de rejones.

18 de agosto (Rejones) : Toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Leonardo y Guillermo Hermoso.

: Toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Leonardo y Guillermo Hermoso. 19 de agosto (novillada picada) : Novillos de José Cruz para Jarocho, Aaron Palacio y Javier Zulueta.

: Novillos de José Cruz para Jarocho, Aaron Palacio y Javier Zulueta. 20 de agosto (corrida de toros) : Toros de Fuente Ymbro. Mano a mano entre Daniel Luque y Borja Jiménez.

: Toros de Fuente Ymbro. Mano a mano entre Daniel Luque y Borja Jiménez. 21 de agosto (corrida de toros) : Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo.

: Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo. 22 de agosto (corrida de toros) : Toros de Victoriano del Río para José Mª Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey.

: Toros de Victoriano del Río para José Mª Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. 23 de agosto (corrida de toros) : Toros de Daniel Ruíz para Enrique Ponce, Roca Rey y Pablo Aguado.

: Toros de Daniel Ruíz para Enrique Ponce, Roca Rey y Pablo Aguado. 24 de agosto (corrida mixta) : Toros de San Pelayo y Ventana del Puerto para Pablo Hermoso, Diego Urdiales y Juan Ortega.

: Toros de San Pelayo y Ventana del Puerto para Pablo Hermoso, Diego Urdiales y Juan Ortega. 25 de agosto (corrida de toros): Toros de Dolores Aguirre para Fernando Robleño, Damián Castaño y José Garrido

Cómo conseguir las entradas

Los precios de las entradas oscilan desde los 15 euros hasta los 190 euros en barrera. Las localidades se podrán adquirir de forma online en la web o de forma presencial en las taquillas de la plaza en horario de lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 horas. Los sábados de 10:00 h. a 14:00 h y el día del festejo desde las 10.00 horas. El teléfono de contacto es 944 448 698 y 678 629 565.

Dónde ver en televisión la Feria de Bilbao

Los aficionados taurinos podrán ver esta cita taurina desde la plataforma OneToro TV, ahora exclusivo de Vodafone y que emite las mejores ferias taurinas del mundo tanto en Europa como en América Latina. Estas son las posibles formas de suscripción: