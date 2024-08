El PSOE denuncia la "desidia" de Sanz con el Festival de Cine tras quedar de nuevo "en el aire"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este martes la "desidia" con la que el gobierno de José Luis Sanz trata al Festival de Cine Europeo de Sevilla que, por segunda edición consecutiva, queda marcado "por su improvisación e ineficaz gestión", según describe el principal partido de la oposición en el pleno del Ayuntamiento en un comunicado remitido a los medios tras conocerse, tras la publicación de El Correo de Andalucía, de que el ICAS ha anulado por un error administrativo el concurso público para la contratación de las áreas técnicas del certamen.

Para el grupo socialista, "si en 2023 su intención fue cargárselo, aunque finalmente tuvo que rectificar para, eso sí, dejar una edición descafeinada donde no había ni siquiera palmarés, ahora, a apenas tres meses de su celebración, ha tenido que anular el contrato principal para su organización, por importe de 1,7 millones de euros, porque no ha tenido la diligencia suficiente para supervisar los pliegos de la licitación y ha tardado dos meses en darse cuenta de que hay errores y, en consecuencia, el proceso administrativo tendrá que partir de cero".

“Parece una estrategia premeditada de Sanz para dilapidar el prestigio internacional que había adquirido el SEFF. Sabemos que el cine europeo no le gusta y como la gestión de su gobierno se guía por su criterio particular del me gusta o no me gusta, le presta cero atención al Festival de Cine de Sevilla y, en general, a la cultura, como demuestra el caos en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS, y la caída en picado de la programación cultural en nuestra ciudad ante la falta de impulso municipal”, según ha argumentado Myriam Díaz, concejala socialista y miembro del consejo de administración del ICAS.

Parece una estrategia premeditada de Sanz para dilapidar el prestigio internacional que había adquirido el SEFF Myriam Díaz — Concejala del PSOE

Díaz ha advertido que "el contrato anulado por la desidia del equipo de Sanz no es residual, sino el principal". Según la nota que firma la edil socialista, de este contrato "depende la totalidad de la organización y del personal necesario para que se pueda celebrar el SEFF". “Para colmo desde su gobierno tratan de restar importancia a esta desidia asegurando que, a tres meses de la apertura del SEFF, la anulación del contrato y el hecho de partir de cero entran dentro de la normalidad de los procedimientos administrativos. No. Las pifias sí son la normalidad en la gestión de la cultura por parte de José Luis Sanz”, ha abundado la concejala socialista, quien ha instado al gobierno municipal a agilizar los nuevos pliegos para que la 21 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla no corra peligro ni sea tan insípida como la de 2023.

Myriam Díaz, por último, ha reclamado a Sanz que ponga orden en el ICAS tras catorce meses de caos, como demuestran "las idas y venidas de directivos, la cancelación del SEFF de 2023 -aduciendo primero que no había capacidad para compatibilizarlo con otros eventos, como los Grammy latinos- para después rectificar y celebrarse una edición sin palmarés ni repercusión en la industria del cine y desdibujada a pesar de coincidir con su vigésimo aniversario; el cierre del Teatro Lope de Vega por su incapacidad para coordinar la programación escénica con obras de reforma y mejora necesarias; el cerrojazo sine die al Castillo de San Jorge; la ineptitud para adecuar la programación teatral completa a otros espacios escénicos de la ciudad; la pérdida de subvenciones estatales a la Bienal de Flamenco y al Festival de Música Antigua, FeMÀS; la falta de implicación en mantener una oferta cultural para los barrios, o la ausencia de iniciativa municipal a la hora de programar cultura en Sevilla, cuya oferta ha caído estrepitosamente".