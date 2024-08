Morante causa baja en Tomelloso tras la 'espantá' de ayer en Linares

Aún sigue dando que hablar la polémica suscitada en la tarde de este miércoles en Linares. Morante de la Puebla y José María Manzanares se quitaron del cartel a escasas horas de la celebración de la corrida en Linares. Además, esta tarde el sevillano ha decidido no torear en Tomelloso por motivos personales. Emilio de Justo será el sustituto para este festejo.

Es la segunda baja en menos de 24 horas desde que el cigarrero regresara a los ruedos. El festejo de Linares conmemoraba el aniversario del fallecimiento de Manolete con el toro Islero. El cartel estaba compuesto por Morante de la Puebla, Curro Díaz y José María Manzanares con reses de Álvaro Nuñez. Precisamente, por el enchiqueramiento de los toros vino toda la polémica y el cartel quedó en una encerrona de Curro Díaz.

La 'espantá' de Morante y Manzanares en Linares

Desde primera hora de la mañana se habían aprobado cinco reses propiedad de Alvaro Nuñez. Además, se habían traído toros de Román Sorando, una ganadería de Jaén, para completar la corrida por si hiciera falta y, de esta forma, reseñar los sobreros. A partir de aquí comenzaron los problemas.

Los representantes de Morante y Manzanares no le gustaba lo que estaban viendo en los corrales. Al parecer, un toro de Nuñez fue rechazado por el equipo veterinario, pero los hombres de Morante si le gustaban. A lo que la respuesta fue "esto es lo que hay". Minutos más tarde, los dos toreros ya lo tenían claro se quitaban del cartel por las faltas de respeto a los que se ponen delante.

La empresa de Reverte quiso solventar todos los problemas y volvieron a admitir a este toro. Ya era tarde. Los toreros ya habían tomado la decisión. Curro Díaz no quiso dejar a su pueblo sin toros. El cartel se quedaría en una encerrona de Curro Díaz ante sus paisanos.

Las reacciones

En la televisión local de Linares, el ganadero Álvaro Núñez habló de lo ocurrido: “Yo creo que Morante que es un torero irrepetible, único, no se merece que le digan eso a la cara como diciendo eso de… “El toro no tenemos claro si cojea, pero no lo admitimos, esto es lo que hay”.

El propio ganadero recalcó que se le faltó el respeto a la carrera profesional que atesoran ambos diestros en sus 25 años: "A las dos horas se les llama para decirles que se ha repescado otro toro para que no se vayan, creo que no se puede andar así, el que se pone delante del toro es el leitmotiv de todo el espectáculo y pienso que hay que tratarlos con más respeto” .

Esta mala imagen ha empañado el primer festejo de la feria de Linares que rememoraba a uno de los más grandes: Manuel Rodríguez 'Manolete'. Aún así, Curro Díaz tiró para delante y toreó en solitario el festejo en el que obtuvo cinco orejas y se ganó el cariño ante sus paisanos. Muchos aficionados 'morantistas' les pilló por sorpresa y se quedaron con las ganas de ver al de la Puebla. Y este jueves también se quedarán sin ver el arte del sevillano en Tomelloso. Esperemos que sea poca cosa.