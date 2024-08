Ni Linares ni Tomelloso, Morante elige Tarazona para reaparecer esta tarde

Morante de la Puebla ha elegido la localidad aragonesa de Tarazona de Aragón para su reaparición tras causar baja en Linares y Tomelloso en los últimos días.

De esta manera, el diestro de la Puebla del Río despeja todo tipo de dudas y continúa con su temporada tal y como estaba programada.

Ausencias en las últimas horas

En la mañana del pasado martes, tanto Manzanares como Morante decidieron no actuar por 'presuntas faltas de respeto' del equipo veterinario, tal y como confirmó el propio ganadero a los micrófonos de la televisión local de Linares: "“Yo creo que Morante que es un torero irrepetible, único, no se merece que le digan eso a la cara como diciendo eso de… “El toro no tenemos claro si cojea, pero no lo admitimos, esto es lo que hay”, expresaba Alvaro Núñez minutos después de lo ocurrido.

Tanto el sevillano como el alicantino se quitaron del cartel y Curro Díaz tuvo que enfrentarse en solitario a la corrida. El pasado miércoles, Morante tampoco actuó en Tomelloso por una baja por 'motivos personales' que presentó a la empresa. Ante todo este panorama, el cigarrero ha decidido hoy volver a los ruedos en Tarazona.

Tarazona, una feria del gusto de los toreros

Tarazona recuperó sus festejos taurinos tras nueve años de parón en el que no se celebró ningún festejo taurino en el municipio. Gracias al empresario Juan José Vera que rehabilitó la plaza, se pudo llevar a cabo la reinauguración en 2022. En pocos años se ha convertido en una feria muy coqueta del gusto de los toreros en las ferias del verano.

Dónde ver por televisión

En la tarde de hoy, Morante de la Puebla hará el paseillo en Tarazona junto a los diestros Juan Ortega y José Garrido para estoquear una corrida de la divisa de El Capea. El festejo se podrá seguir a las 18.30 horas por OneToroTv y en Aragon TV para los residentes en la comunidad de Aragón.