¿Es la ampliación del Museo a Monsalves un parche?: 'Lo de la Fábrica de Tabacos es un delirio faraónico'

En el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el equipo de Valme Muñoz, su directora, ya trabaja en la exposición temporal que surge de un anhelo. El museo de Bilbao cerrará algunas de sus salas para acometer las obras de ampliación que ha diseñado el británico Norman Foster y, durante unos meses, prestará una treintena de sus mejores cuadros al de Sevilla que espera sine die crecer algún día.

Hace 17 años que este proyecto de ampliación coge polvo en algún cajón de las administraciones que firmaron un acuerdo que contemplaba que esta institución se extendiera al vecino Palacio de Monsalves, un edificio del siglo XIII y reformado a principios del siglo XX por Aníbal González, padre del regionalismo sevillano y de la Plaza de España que tantos titulares ha generado desde la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía de la ciudad.

A los 6.000 metros cuadrados que tiene el actual emplazamiento, se sumarían los 7.000 metros del palacio y la biblioteca anexa de la calle Alfonso XII, cerrada hace años y propiedad de la Junta.

Su doble entrada, por las dos calles, el estado de conservación del inmueble y su valor patrimonial, la distribución del espacio, en torno a patios y galerías luminosas y cómodas para el paseo del visitante, y que la Junta, gestora del museo, fuera la dueña de este edificio, que llegó a ser consejería de Presidencia en los primeros años de la autonomía andaluza, fueron las razones de peso que se argumentaron por parte de los técnicos en su momento.

Rechazada en su día, por poco ambiciosa, la idea de ampliar el museo al llamado huerto del convento, situado a la izquierda del edificio (de apenas 800 metros cuadrados de superficie), el de Monsalves era un proyecto que se entendía viable e idóneo.

Entrada al Palacio de Monsalves, por la calle Monsalves. / El Correo

El estudio de todas estos argumentos se plasmó en un informe, consultado por este medio, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), que coordinó y redactó Eduardo Mosquera Adell, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, con la asesoría técnica del también catedrático de Víctor Pérez Escolano.

Los políticos de la época hicieron suya aquella propuesta, cifrada en unos 24 millones, y se hicieron la foto de rigor que queda en la hemeroteca: José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, Rosa Torres, consejera de Cultura de la Junta, Carmen Calvo, ministra de Cultura, y Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, quien se comprometió, con este acuerdo, a impulsar la peatonalización de la zona para crear una suerte de barrio museístico, en un tiempo marcado por ganar espacio al peatón (suyo es el sello de la peatonalización de la Alfalfa y de la avenida de la Constitución).

Casi dos décadas después, no ha habido avances en una obra necesaria y urgente para que este museo saque a la luz los centenares de cuadros que mantiene en sus depósitos debido a la falta de espacio en unas galerías ya colmatadas.

Tampoco ningún movimiento para que este museo se adapte, como gran pinacoteca española, a la museología del siglo XXI, para que sus talleres se amplíen en capacidad y puedan ser visitados, como ocurre en otros museos europeos, y para que se pueda disfrutar de las decenas de mejoras que conlleva crecer, incorporar tecnología, ampliar el espacio de las salas de exposición temporal y reordenar una colección que pide a gritos una manera renovada de ser contemplada (luces, cartelas, discurso museográfico…), tienda, cafetería, oficinas más amplias, auditorio para actividades culturales y educativas. El etcétera es amplio.

En este tiempo, el proyecto de ampliación, que debe ser financiado por el Ministerio de Cultura como titular del inmueble y su colección, no ha salido adelante (en Sevilla, el esfuerzo presupuestario está puesto en las obras del Arqueológico) y esta obra se cifró en unos 23 millones de euros en su día, pero ninguna administración, hasta ahora, ha puesto en cuestión que Monsalves sea el espacio idóneo.

Nadie hasta la llegada de José Luis Sanz a Sevilla, primero como candidato del PP y, desde las municipales del 28M de 2023, como alcalde. Como candidato, se lanzó al ruedo apuntando a la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, como el espacio para “el gran museo de Bellas Artes de Andalucía, que integrará al Rectorado”.

La idea molestó sobremanera al rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, que reclamó la autonomía de la Universidad de Sevilla para zanjar el debate. Con exquisitas maneras fue un “en mi casa mando yo”.

Sanz: "Esta ciudad necesita un gran espacio museístico"

Ya como alcalde, en la primera entrevista que concedió a este medio, el pasado julio, Sanz reiteró en su idea sin rodeos: “Esta ciudad merece tener un gran espacio museístico, eso es lo que yo defiendo. Ahora podemos entrar al debate del sitio. ¿A mí cuál me parece que es el sitio? El rectorado de la Universidad de Sevilla. Fue polémico, de acuerdo, usted me puede decir, no, el sitio es la Plaza de España, lo compro también, el sitio es Artillería, el sitio son las Atarazanas… Entremos en ese deba, peroro de lo que estoy firmemente convencido es que esta ciudad necesita un gran espacio museístico y la ampliación del Bellas Artes que estaba prevista creo que es un parche que no da solución, es lo que pienso y lo que le he dicho al consejero de Cultura”.

Cuando Sanz presentó este proyecto al rector, propuso que ambas instituciones -Museo y Universidad- convivieran dejando para el museo 30.000 metros cuadrados, según recogió Europa Press en enero de 2023.

Preguntado por este medio, el equipo de la Universidad de Sevilla declinó valorar la reiterada propuesta del alcalde.

"Es necesario aplicar dosis de realismo”

¿Es un parche ampliar el museo a Monsalves? En declaraciones a El Correo de Andalucía, Mosquera Adell, el arquitecto encargado del citado informe de ampliación del IAPH, califica la propuesta de la antigua fábrica de tabacos de “delirio faraónico”. “Es necesario aplicar dosis de realismo”, insiste sobre una idea sobre la que apenas se ha escuchado defensa por parte de las voces autorizadas en la materia.

La Fábrica de Tabacos tiene una superficie total de unos 180.000 metros cuadrados para un museo es una idea inabarcable, serían como tres Prados Antonio Campos Alcaide — Arquitecto, responsable de la rehabilitación del Archivo de Indidas

Conviene tener datos a mano para calibrar la idea: la Fábrica de Tabacos tiene una superficie por planta de casi 30.000 metros cuadrados, son unas cuatro plantas, más los sótanos… “Unos 180.000 metros cuadrados para un museo es una idea inabarcable, serían como tres Museo del Prado, el Louvre, un museo gigantesco, inabarcable en una jornada, tiene solo 60.000 metros cuadrados”, traslada en la misma línea Antonio Campos Alcaide, autor de la rehabilitación del Archivo de Indias y de la última reforma del Palacio Arzobispal.

“No sé si es un delirio faraónico o es que, realmente, no se quiere hacer la ampliación”, tercia este arquitecto. E insiste, trasladar el corazón del Bellas Artes fuera del antiguo convento de la Merced, sería renunciar a un espacio emblemático “por sus patios y por el singular juego de luces a lo largo de todo el día” que atesora, apunta.

Más allá de abandonar a su suerte un espacio definido por Miguel Zugaza, director del Prado durante 15 años y hoy, del Museo de Bilbao, como "uno de los museos más bellos de Europa”, por no decir el valor de una colección sin parangón de murillos, zurbaranes y toda la escuela del Barroco sevillano además de los maestros del XIX.

¿Por qué el proyecto de Monsalves apenas se conoce?

Más allá de la indolencia con que, por regla general, esta ciudad abandona a su suerte el patrimonio, confluye que este proyecto está en un cajón hace casi 20 años y que sólo se hablan de él los políticos si es a preguntas de la prensa. Se suma, opina Mosquera Adell, que, al estar cerrado, nadie sabe qué es este palacio ni el valor patrimonial que tiene. “La ciudad tiene que hacerlo suyo y entender que se trata de ganar un espacio para la ciudad. La puesta en valor del Palacio de Monsalves posibilitaría el recorrido por el tipo de arquitectura del palacio regionalista burgués casi desaparecida”, añade.

La ciudad tiene que hacerlo suyo y entender que se trata de ganar un espacio para la ciudad Eduardo Mosquera Adell — Catedrático de Arquitectura, autor del informe de ampliación para el IAPH

También contribuye a esta falta de apego al proyecto que al ser la ampliación en un edificio cercano, pero no conectado entre sí, se ha hecho poca pedagogía en este tiempo de las oportunidades y casos similares que tiene favorecer la creación de barrios peatonales que se integran en las dinámicas de estas instituciones.

Los expertos consultados enumeran el caso del Museo del Prado se amplió a los Jerónimos, con un edificio conectado, y sigue creciendo ahora en un espacio no conectado, como es el antiguo museo del Ejército o como ocurre en el Rijksmuseum de Amsterdam, cuya ampliación lleva el sello de los sevillanos Cruz y Ortiz (estación de Santa Justa, Estadio de la Cartuja), donde el segundo edificio, en una parcela cercana, alberga los laboratorios y otras dependencias que se incorporaron con la obra.

También está el caso en Sevilla del Archivo de Indias, con el edificio principal de la Lonja de Mercaderes, al que se suma el Edificio de la Cilla, actualmente sede del Departamento de Referencias, la Biblioteca del Archivo, una sala de conferencias, la sala de investigación y otros servicios.

Sevilla, una ciudad "para ser caminada"

“Una vez que se apuesta por un proyecto así, se apuesta por revalorizar social, económica y culturalmente la zona de alrededor”, opina Campos, que propone “conectar y distinguir este espacio entre edificios con la utilización de la piedra de Sierra Elvira de Granada, que es la que cubre el suelo de la plaza”, donde se baila tango cada jueves de verano.

Este tipo de apuestas “más asumibles y dimensionadas” casan con la medida de una ciudad como otras ciudades europeas, traslada Mosquera Adell, “hecha para ser caminada”. Un argumento que también defiende Campos Alcaide: "Es la construcción de un nuevo eje que beneficiaría a la descongestión turística en torno a la Plaza del Triunfo, ampliar la mirada sobe las posibilidades de la ciudad".

Consultado al equipo de Patricia del Pozo, de regreso a la Consejería de Cultura tras los dos años de Arturo Bernal, piden “tiempo” para que el nuevo equipo se haga al estado en que se encuentran todos los expedientes que se han acumulado sobre la mesa en el tiempo de cohabitación con las competencias de Turismo.

La última noticia del anterior consejero al respecto, ya en el tiempo en que su continuidad en Cultura estaba en el aire, es que "si era por financiación, la Junta asumiría el coste de ampliación". Un extremo que crearía precedentes con respecto al desentendimiento de sus obligaciones como titular del inmueble y colección que tiene el Estado.

Patricia del Pozo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. / El Correo

“Si es por llegar a acuerdos con el Ministerio, esta consejera tiene plena voluntad de trabajar el diálogo entre administraciones, ya lo hizo en el tiempo en que desbloqueó la situación del Arqueológico”, apuntan desde su departamento.

En el informe del IAPH se concluye: “La planificación será el único argumento para evitar repetir problemas del pasado y ofrecer garantías del futuro”.