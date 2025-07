¿Te imaginas poder cantar en el Teatro de la Maestranza?

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha logrado algo extraordinario este 2025, dar voz a cientos de personas anónimas para que canten la Novena Sinfonía de Beethoven en el imponente Teatro de la Maestranza. Una experiencia única, participativa y abierta a todos que ha superado todas las expectativas.

Un sueño al alcance de todos

En el marco del 200 aniversario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven, la ROSS puso en marcha el pasado febrero (con el inicio de las audiciones) un proyecto innovador, la 'Novena Participativa'. Por primera vez, personas sin experiencia musical previa han tenido la oportunidad de formar parte de un gran coro amateur y vivir en primera persona lo que supone preparar e interpretar esta obra maestra que cambió el mundo de la música.

Algunos de los aspirantes durante las audiciones que tuvieron lugar el pasado mes de febrero / El Correo

La respuesta ciudadana fue masiva y más de 1.000 personas se inscribieron para optar a una de las plazas en el coro, dato duplicó las previsiones iniciales de la organización, consolidando así el éxito de una iniciativa que combina inclusión, música y emoción colectiva.

De la ilusión al ensayo

Una de las claves del proyecto es su apuesta por la formación, ya que los seleccionados han recibido una preparación vocal profesional desde marzo, ensayando regularmente para llegar con seguridad al escenario.

Héctor Acebrón es una de las voces anónimas que participarán en la Novena Participativa los días 10 y 11 de julio / El Correo

Héctor es un hombre de corazón conquense y alma sevillana. Desde hace más de tres décadas, dedica su vida profesional a acompañar y apoyar a personas con problemas de salud mental, pero su verdadera pasión se centra en la música coral. Miembro de diversos coros en Sevilla, ha tenido el privilegio de cantar grandes obras como el Réquiem de Mozart o El Mesías de Haendel, incluso sobre el escenario del Teatro de la Maestranza junto a la ROSS en anteriores ocasiones.

Pregunta. ¿Qué te motivó a presentarte a la audición para formar parte de este proyecto?

Respuesta. De siempre me ha gustado la música y desde hace muchos años he participado en multitud de proyectos corales, pero llevaba dos o tres años sin cantar y tenía ganas de volver a hacerlo. Cuando me enteré de que la ROSS ofrecía esta oportunidad no lo dude: interpretar la obra magna de Beethoven y en el Teatro de la Maestranza era una oportunidad que no podía dejar pasar

P. ¿Cómo fue el proceso hasta resultar seleccionado?

R. Se abrió a final del año pasado o comienzos de este, no recuerdo bien, un proceso de inscripción para los interesados y una vez finalizado dicho proceso, a comienzos de febrero, se nos convocó a un encuentro con los directores en los que por grupos de 6/8 personas se nos realizó una audición con diferentes pruebas de vocalización, entonación, afinación… no excesivamente exigentes, diría yo, para poder darnos satisfacción a quienes, sin ser profesionales, queremos disfrutar de esta gran oportunidad. De esas pruebas salió el coro que va a participar en el proyecto, más de cuatrocientas personas.

Audición con los directores del espectáculo en grupos reducidos de aspirantes / El Correo

P. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación vocal?

R. Hubo un primer encuentro el 5 de marzo en el que se presentó el proyecto y se explicaron las diferentes fases de las que iba a constar, hasta llegar a la fecha de los conciertos. Desde entonces, a razón de un ensayo semanal, la directora preparadora Elena Gauna nos ha ido moldeando y puliendo. Primero por cuerdas: bajos y tenores, por un lado, sopranos y contratos por otro; para posteriormente juntar en el Teatro todas las cuerdas. Durante el mes de junio ya está ensayando todo el coro junto. Y la semana previa a los conciertos ensayaremos de forma intensiva, se incorporará la ROSS y ya estaremos a las órdenes de la maestra Isabel Rubio, que será quien dirija los conciertos. Y por supuesto durante todo este periodo, es fundamental el trabajo personal, en casa, de cada coralista, poniendo en práctica todo lo que se va diciendo y trabajando en los ensayos, sin lo cual no es posible que esto salga para adelante

P. ¿Qué es lo que te ha parecido más desafiante?

R. Para mí, como barítono, sin duda ha sido el enfrentarme a una partitura con una tesitura muy alta, muy aguda. Seguro que para otros coralistas el reto puede haber sido distinto. En lo que quizás coincidamos la mayoría es en que la obra tiene algunos pasajes que requieren cierta técnica vocal. La primera vez que vi la partitura pensé que era imposible para mí cantarla. Pero el tiempo dedicado al estudio y el trabajo de la preparadora del coro han conseguido que podamos disfrutar de esta obra a través de su interpretación de una forma bastante digna. Y aún queda margen de mejora y ensayos para conseguirla.

P. ¿Qué sientes en estos días previos al estreno?

R. Unas ganas enormes de que llega el día del estreno. De momento no estoy nervioso, aunque según se acerque el día de la actuación seguro que aparecerán. Siento cierta inquietud, cierta responsabilidad porque, a fin de cuentas, ofrecemos un trabajo al público y queremos que suene lo mejor posible, queremos que la gente disfrute y sienta la emoción que esta obra encierra. No queremos defraudar y eso genera cierta inquietud.

P. ¿Ha cambiado tu percepción sobre la música clásica desde que formas parte del proyecto?

R. En cierto modo sí. Yo estoy muy familiarizado con la música clásica, ya que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, desde fuera, como oyente y desde dentro, ya que no es la primera vez que disfruto de la música como intérprete, tanto coral como de instrumento. Pero esta obra tiene algo particular, algo profundo, algo grandioso….. No sabría explicarlo. Quizá lo que ha hecho ha sido reafirmar mi convicción de que la música, la buena música, la gran música, tiene esa capacidad aglutinadora de sentimientos, de esfuerzos comunes, de emociones comunes que otras expresiones artísticas pueden llegar a provocar.

Del ensayo al escenario

El gran momento llegará los días 10 y 11 de julio de 2025, cuando el Teatro de la Maestranza acogerá dos conciertos participativos únicos. En ellos, el coro amateur compartirá escenario con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y un coro profesional.

Como añadido artístico, está prevista una intervención audiovisual del artista sevillano Cachito Vallés, así como conferencias, coloquios y exposiciones abiertas al público para enriquecer el contexto histórico y cultural de la obra.

La Novena que une

Los seleccionados han recibido un original de coro de la 9ª Sinfonía, así como una invitación al ensayo general del 13º Concierto del Gran Sinfónico 13 / El Correo

Más allá de la música, la Novena Participativa es un canto colectivo a la superación, a la colaboración y al poder transformador del arte. No se trata solo de interpretar a Beethoven, sino de vivirlo, compartirlo y emocionarse en cada ensayo.

Este proyecto demuestra que la música clásica no es exclusiva, sino inclusiva, y que cualquier persona, con ilusión y compromiso, puede llegar a lo más alto: incluso al escenario del Maestranza gracias a la ROSS.