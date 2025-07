El alcalde desbarata el clima de entendimiento entre Junta y Ministerio para el Bellas Artes: "Es vender humo"

Apenas 24 horas después de que Mininisterio y Consejería de Cultura expresaran la voluntad de acuerdo para impulsar la ampliación del Bellas Artes, a través de sus titulares, Ernest Urtasun y Patricia del Pozo, José Luis Sanz ha desbaratado el clima de entendimiento entre ambas instituciones, la primera titular de la colección y el edificio y la segunda la administración que gestiona el día a día del Museo. En el marco de la presentación de las nuevas 32 VPO de Su Eminencia, Sanz ha cargado contra el anuncio hecho por Ernest Urtasun de licitar en los próximos meses el proyecto de ampliación. "A mí hay una cosa que me sorprende mucho, creo que son 15 años los que llevamos esperando y ahora llega el ministro de Cultura de un gobierno agónico, que le quedarán meses, días, y viene a plantear una inversión que lleva la ciudad muchos años esperando, diciendo que están a punto de licitarlo", ha declarado.

Sanz ha ironizado que este Gobierno está "a punto está de terminar la obra del puente del Centenario, a punto está de licitar el puente de la SE-40, a punto estamos de licitar la conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto, a punto estamos de cerrar el año de cercanías, es a punto está este gobierno de dejar de gobernar este país por el bien de todos los españoles. Eso es lo que pienso del anuncio que hizo ayer el señor Urtasun, que lo único que ha venido a Sevilla es a vender humo".

La consejería de Patricia del Pozo ha preferido deslizar un escueto "sin comentarios" al ser preguntada por El Correo de Andalucía sobre la opinión del primer. En el acto, celebrado este lunes en el Bellas Artes y las posteriores visitas al Palacio de Monsalves y las obras del Museo Arqueológico, Del Pozo y Urtasun subrayaron el valor de la "cooperación institucional" para sacar adelante "un proyecto de país, que está por encima de los colores políticos y los partidos", en palabras del ministro y portavoz de Sumar. La consejera insistió en que la segunda pinacoteca de España y una de las referencias europeas en la pintura Barroca tendrá "por fin tendrá su oportunidad". Sobre si el clima de inestabilidad política o un hipotético cambio de gobierno vaya a suponer un nuevo atasco después de casi dos décadas de retrasos, tanto del Pozo como Urtasun insistieron en que éste es el momento de desatascar este proyecto, que lleva casi 20 años en un cajón. La actualización del coste de la ampliación está aún por determinar, pero el crédito que sí ha garantizado el Ministerio es el coste de la licitación.

Sanz quiere un gran espacio como Museo, "no este parche"

Lo cierto es que José Luis Sanz nunca ha sido el mayor defensor de la ampliación del Bellas Artes al vecino Monsalves. Más bien, al contrario. Al poco de coger el bastón de mando municipal ya calificó de "cutre" y "parche" que el museo creciera de esta forma, en dos edificios, en lugar de apostar por un gran edificio. Entonces, Sanz sugirió la antigua Fábrica de Tabacos y hoy sede del Rectorado de la Universidad además de los estudios de Humanidades. Esta sugerencia, sin contar con la opinión siquiera del titular del edificio, la Universidad de Sevilla, enervó sobremanera al equipo de Miguel Ángel Castro.

"¿A mí cuál me parece que es el sitio? El rectorado de la Universidad de Sevilla. Fue polémico, de acuerdo, usted me puede decir, no, el sitio es la Plaza de España, lo compro también, el sitio es Artillería, el sitio son las Atarazanas… De lo que estoy firmemente convencido es que esta ciudad necesita un gran espacio museístico y la ampliación del Bellas Artes que estaba prevista creo que es un parche que no da solución, es lo que pienso y lo que le he dicho al consejero de Cultura”, declaró el alcalde hace un año en una entrevista a este medio. No ha abandonado este discurso nunca aunque no siempre ha estado sobre la mesa.

Más allá de su opinión, como alcalde, están la de los técnicos y mundo académico. El proyecto de ampliación de Monsalves es una de las propuestas que más y con mayor solvencia se han estudiado en las últimas décadas. A los 6.000 metros cuadrados que tiene el actual emplazamiento, el antigup convento de la Merced que se recupera para la ciudad tras la desamortización del XIX, se sumarían los 7.000 metros del palacio y la biblioteca anexa de la calle Alfonso XII, cerrada hace años y propiedad de la Junta. Su doble entrada, por las dos calles, el estado de conservación del inmueble y su valor patrimonial, la distribución del espacio, en torno a patios y galerías luminosas y cómodas para el paseo del visitante, y que la Junta, gestora del museo, fuera la dueña de este edificio, que llegó a ser consejería de Presidencia en los primeros años de la autonomía andaluza, fueron las razones de peso que se argumentaron por parte de los técnicos en su momento.