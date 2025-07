El ganadero Álvaro Núñez defiende a la tauromaquia en TVE: "Me da rabia que Morante y Roca Rey pasan desapercibidos en esta televisión"

La Feria del Toro de Pamplona acogerá este miércoles uno de los carteles estrellas de San Fermín 2025: Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. Los diestros se enfrentarán a los toros de Álvaro Núñez, que han marcado un encierro rápido, cargado de peligro y con momentos de gran tensión para los corredores. Las reses han realizado el recorrido en dos minutos y 20 segundos por las calles de Pamplona.

Precisamente, el ganadero ha estado presente en el plató de La 1 de TVE al finalizar el encierro: "Muy emocionado lidié aquí hace 30 años por primera vez con mi padre y ahora estoy aquí de nuevo, ahora en solitario. Nosotros criamos los toros para las corridas de por la tarde. El encierro es como el calentamiento para un futbolista", expresaba el ganadero andaluz.

El ganadero pide más difusión a la tauromaquia

El criador de reses bravas ha destacado la importancia de la tauromaquia en las fiestas de San Fermín: "A mí me parece maravillosa esta atención a los encierros, pero me da rabia y requerimos lo mismo para el toreo, porque Morante o Roca Rey pasan desapercibidos en esta televisión, no se habla de ellos durante el año." Y no le falta razón al ganadero.

Como dato, la cadena nacional lleva desde el 2016 sin retransmitir un festejo taurino. El último fue la corrida de Asprona de Albacete en 2016, con Miguel Ángel Perera enfrentándose a seis toros.

El presentador Teo Lázaro le contestaba para justificar a TVE: "Hemos hablado de ellos y hablamos de ellos", a lo que el ganadero no reculó en ningún momento. "No lo suficiente, no en este programa, sino durante el año". Además, añadió que "La temporada de Morante es antológica, la mejor de su vida de quizá el mejor torero de la historia. Y Roca Rey es un torero que traspasa fronteras, valiente, que lleva a mucha gente joven. Reclamo más atención de verdad durante el año entero al toreo".

El festejo de esta tarde se celebrará a las 18.30 horas y entre los rincones de Pamplona no se habla de otra cosa de la defensa a la tauromaquia por Álvaro Núñez.