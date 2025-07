"Sevilla conserva todavía sus raíces muy arraigadas como nosotros en el norte de México"

Considerada una de las voces más influyentes de la música regional mexicana del momento, Carín León (Hermosillo, 1989) aterriza este jueves, 10 de julio, en Icónica Santalucía Sevilla Fest para presentar su gira Boca Chueca Tour. El mexicano llega a la capital hispalense después de romper el récord de público en el Wizink Center de Madrid a finales de 2024 y con ganas de seguir predicando la música de sus raíces por el resto de la geografía española.

PREGUNTA. No ha parado desde que ha empezado el año y le espera un 2025 lleno de citas en América y Europa. ¿Qué se va a encontrar el espectador que vaya a un concierto de Carín León en esta gira?

RESPUESTA. Prácticamente, somos 30 músicos en escena, 30 artistas arriba de tarima y obviamente un paseo musical por todos los géneros que me ha tocado hacer durante lo que llevo de carrera, pasando por todo el regional mexicano, pero con otros tintes de todo lo que he estado haciendo de rock, soul, blues, con la salsa, con estos tintes un poco flamencos... Creo que es un pasaje musical interesante y, sobre todo, una gran fiesta mexicana.

P. Tiene cuatro citas en España. ¿Qué espera usted del público español?

R. El año pasado estuvimos haciendo una pequeña gira, de avanzada, por Europa y nos tocó venir para acá, para España. Estuvimos en Madrid, donde nos tocó romper el récord del Arena (Wizink Center), y nos quedamos con muchas ganas de visitar otras localidades y, sobre todo, nos reafirmó que tenemos un lugar aquí en el corazón de la gente de España. Entonces, vimos comentarios que si podíamos venir a Sevilla, que si podíamos ir a Valencia... Para nosotros fue muy importante y fue el tabulador que nos dijo, "ok, es momento de volver a España". Es un terreno al que queremos mucho y esperemos que nos siga recibiendo con los brazos abiertos, como lo hizo la vez pasada, y sobre todo encantados de poder venir. Sabemos que el público español nos tiene preparadas cosas muy bonitas para esta serie de conciertos.

Carín León hace escala en Icónica con su gira Cara Chueca Tour / Green Cow

R. No es la primera vez que actúa en Sevilla, imagino que después de recoger aquí un Grammy Latino le tendrá cierto cariño a la ciudad.

P. Sí, una ciudad preciosa, una ciudad en la que me tocó estar durante la semana de los Grammy. Anduvimos atareados, conocimos muchos lugares bonitos, comimos superrico y a la que se le tiene un cariño especial porque nos regaló un gran galardón que significó nuestro segundo Latin Grammy.

R. En aquella gala de los Latin Grammy se hizo un especial alegato a la música flamenca, ¿tiene en mente alguna colaboración fusionando la música regional mexicana con el flamenco?

R. De hecho hay una sorpresa muy interesante, se viene un disco completo, de la mano de Chanela Clicka, unos productores a los que admiro mucho y que son orgullosamente de aquí, de España, donde tratamos de encontrar ese punto medio entre el regional mexicano y la música flamenca, la música raíz de España y la música raíz de México. Ya hemos terminado el disco, pero estamos pensando si lo lanzamos para finales de este año o principios del 2026.

R. ¿Nos puede avanzar algo de este nuevo disco?

P. Estamos tratando de contar con grandes figuras de la música regional mexicana, pero de España ya hay nombres como la Niña Pastori, Canelita... Queremos meter esta vertiente urbana que tiene también nuestro regional mexicano y habrá algo con JC Reyes, con Israel Fernández... Estamos tratando de darle la vuelta a este disco de una manera muy muy interesante.

P. De hecho, ya ha sacado un tema recientemente con Sergio Ramos.

R. Sí, me tocó compartir con mi capitán por acá, con Sergio, y me di cuenta del arte tan tremendo que tiene, las ganas tremendas de hacer música y lo talentoso que es. En realidad quedé sorprendido con la manera que tiene a escribir. Obviamente lo había escuchado cantar poco y me sorprendió. El hombre está lleno de tanto arte y la verdad que creo que es algo que el mundo se merece escuchar.

P. Imagino que Sergio Ramos, si sus compromisos deportivos se lo permiten, vendrá a verlo a Sevilla.

R. Sí, claro, ojalá con todo el favor de Dios.

P. Y para este concierto de Sevilla, ¿tiene contemplado alguna sorpresa? ¿Alguna colaboración o un adelanto de este disco flamenco?

R. Fíjate que no estaría fuera de lugar. Esperemos poder lanzar algo un poco antes, un preview para venir a Sevilla que, obviamente, tiene mucho sentido siendo el epicentro de todo el flamenco. Llegar ahí con este proyecto tendría mucho sentido. Nos haría mucha ilusión llevarles un poco de este proyecto, al que le hemos metido tanto cariño, a todos los sevillanos en este concierto.

P. Hace no mucho la música regional mexicana no era tan conocida en Europa, sólo el mariachi, sin embargo, cada vez son más los artistas norteños o de banda los que empiezan a ganar un público consolidado. ¿Se siente un embajador de la cultura mexicana?

R. Más que sentirme, creo que me toca la responsabilidad de hacerlo dignamente. Ojalá que la gente nos considere de esta manera y creo que estamos en una labor que aún sigue en pañales, que ha tenido unos pasos agigantados, pero que hay muchos más pasos para dar. Ojalá que con los pasos que demos nosotros, con todos estos movimientos que estamos haciendo de mi parte y de mis colegas contemporáneos, le demos un gran lugar al regional mexicano, el que se merece y que se está ganando a pulso.

P. Las primeras incursiones que ha tenido en España han tenido muy buena acogida, ¿por qué cree que el público español abraza este tipo de música?

R. En mis primeros viajes a España es lo que yo me di cuenta, compartiendo con mucha gente de Sevilla, con gente que hace flamenco, compartiendo en todas las regiones de España. Creo que sobre todo, con el flamenco, tenemos es un sentido de contar las cosas, de vivir las cosas y de congregación al momento de hacer música, de fiesta y de todo esto tan familiar que es muy común y es muy similar a lo que hacemos en nuestro regional mexicano. Independientemente de las estructuras musicales, hay un sentido muy común que es el sentido del pueblo, de la base, el sentido de la de la familia, del hogar... Nos identificamos mucho con eso y fue por lo que nos vino la gran idea de poder hacer este disco, este proyecto y creo que por eso resuena, por eso las temáticas resuenan también con la gente en España, sobre todo en Sevilla, que es un territorio que conserva todavía sus raíces muy arraigadas como nosotros en el norte de nuestro país.

P. Su amiga Kani García dice que hace canciones para toda la vida. ¿Es difícil hacer canciones que duren en la era de las redes sociales?

R. Es un poco más difícil captar la atención con algo un poco más complicado, sin enfocarse en una tendencia, sin enfocarse en captar al público. Tengo muchísimo tiempo haciendo música para darme gusto a mí, más que pensando en mi público. Yo sé que lo único que quiero es mostrarlo, no es convencer, sino mostrar a la persona que llevo dentro, mostrar al artista que está dentro y esperando que a la gente le guste. Obviamente, sin el miedo a ser rechazado, sin el miedo a la crítica y creo que esto da paso a obras muy interesantes y, sobre todo, que tienen tanta alma que pueden llegar a ser atemporales. Vaya cumplido que me da Kani y que significa mucho para mí, pero la verdad es que el tiempo es el que va a decir si la música se acabó para siempre, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para esto y creo que lo estamos haciendo bien.

P. Por último, ¿habrá tequila en el escenario?

R. Sí, claro, claro. Es el combo completo.