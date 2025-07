Disfruta de una noche mágica al ritmo de los grandes musicales de Londres

Este miércoles 16 de julio de 2025, a las 20:00 h, el Teatro de la Maestranza se convertirá en un auténtico escenario de West End gracias a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Bajo la batuta del maestro sevillano Alfonso Casado, cuatro voces consagradas, Killian Donnelly, Mazz Murray, Damian Humbley y Jessie Hart, se unen para ofrecer un espectacular repaso a clásicos inmortales como "Oklahoma!", "My Fair Lady" o "El Fantasma de la Ópera", junto a éxitos contemporáneos como "Dear Evan Hansen" y "Mamma Mia!". Una velada única, donde las películas se funden con la fuerza sinfónica de la ROSS y trasladan al público de Sevilla a las luces de Shaftesbury Avenue.

Un West End ecléctico que recorre ocho décadas de magia

El director Alfonso Casado, con amplia trayectoria en los teatros de Reino Unido, ha diseñado un programa que celebra la evolución del género musical desde sus inicios hasta la actualidad. Rodgers & Hammerstein y Lerner & Loewe cobran vida en Sevilla con fragmentos de piezas que encarnan la frescura de los años 40 y 50. Avanzando en el tiempo, la velada muestra la sofisticación dramática de "Sunset Boulevard" y "Chess", refleja la chispa de "Cats" y revive la épica coral de "Los Miserables". Para concluir, los acentos contemporáneos de "Dear Evan Hansen" y la contagiosa energía de "Mamma Mia!", demuestran que el West End sigue reinventándose sin perder la calidez emocional que ha hecho de este género un fenómeno global.

Voces del corazón de Londres que conquistan Sevilla

Musicos de la ROSS en una de sus actuaciones en el escenario principal del Teatro de la Maestranza / Marina Casanova

No es habitual que cuatro intérpretes de primera línea del West End compartan escena con una orquesta sinfónica en España. Killian Donnelly, eterno Valjean en "Les Misérables" y Raoul en "El Fantasma de la Ópera", trae su dominio vocal y su presencia escénica. Mazz Murray, inolvidable Donna en "Mamma Mia!", despliega su carisma y su voz poderosa, capaz de llenar el Teatro de la Maestranza de emociones. Damian Humbley, con su registro versátil, interpreta con intensidad los pasajes dramáticos de "Company" y "The Last Five Years". Junto a ellos, Jessie Hart, promesa emergente, aporta frescura y sensibilidad en cada nota. Todos ellos ofrecen un clímax coral, cuando la orquesta y las voces se unen para crear auténticos himnos al espectáculo.

Sevilla en verano: más que sol y calor, un festín cultural

Quienes piensen en julio en Sevilla solo como una lucha contra el termómetro descubrirán con “Los Musicales de Londres en Sevilla” que la ciudad late con una oferta cultural de primer nivel. El Teatro de la Maestranza, a orillas del Guadalquivir se confirma como el escenario perfecto para fusionar tradición y modernidad.

Esta cita forma parte de la apuesta de la ROSS por proyectos innovadores que amplían el público de la música sinfónica, invitando a melómanos y curiosos a compartir una experiencia única.