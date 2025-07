Aparecen las espadas de Manuel Escribano antes de torear en San Fermín

El torero Manuel Escribano ya tiene sus espadas. El diestro de Gerena anunció en la noche de este domingo que ya habían aparecido tras 48 horas después del robo: “Gracias de corazón. Las espadas han aparecido”.

A través de un mensaje en redes sociales, el matador de toros ha confirmado la buena noticia y agradeció a “personas, amigos, medios de comunicación” por la difusión para encontrarlas.

Este hecho se produce horas antes de torear en San Fermín ante la legendaria corrida de Miura. Una desaparición que Escribano mostró “preocupación por el robo porque sabían a lo que iban, pero no le afectaba a sus corridas porque tiene su fundón con las de torear que utiliza habitualmente”, según declararon fuentes cercanas del diestro a este periódico.

La desaparición se produjo este pasado viernes: "Esta mañana me he encontrado con la desagradable sorpresa de que me han desaparecido, en la puerta de mi casa,las espadas de entrenar y de matar". Escribano pidió que “las dejaran en el Bar Cantina” e informó de cómo eran las espadas para que la gente pudiera ayudarle.

Después de dos días, el torero ya tiene sus espadas de entrenamiento y podrá torear en Pamplona con la mente puesta en su gran compromiso ante los Miura.