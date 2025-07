Kylie Minogue presume de equipo y abanico en el broche de Icónica: "¡El calor está en Sevilla!"

Horas antes de su esperada actuación en la Plaza de España de Sevilla, Kylie Minogue ha compartido una simpática imagen en Instagram junto a su equipo, posando en el corazón del icónico monumento diseñado por Aníbal González y lo ha acompañado con un pequeño vídeo en la que la australiana mueve con gracia un abanico con el dibujo de la Giralda propio de una auténtica guiri. La imagen sirve de prólogo para uno de los conciertos más esperados de esta temporada en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest que se inauguró hace mes y medio con Justin Timberlake.

La Plaza de España servirá en apenas una hora como telón de fondo para el único concierto de la cantante australiana en Andalucía y uno de los pocos de su gira en España, Conocida por su carisma y su capacidad para reinventarse, Minogue posó radiante en la instantánea, acompañada de bailarines, músicos y técnicos que son parte fundamental de su espectáculo.

La diva del pop expresó su entusiasmo: “¡Sevilla, estamos listos para brillar! Gracias a mi increíble equipo y a esta ciudad mágica”. Este concierto promete ser un despliegue de hits como Can’t Get You Out of My Head y Padam Padam, combinando glamour, coreografías impecables y una conexión única con el público sevillano.

Los fans, que han esperado con ansias este momento, ya abarrotan la Plaza de España y llenan las redes con mensajes de emoción. Sin duda, Kylie dejará una huella imborrable en la noche sevillana.