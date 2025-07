Una Kylie Minogue eterna reúne en Sevilla a más de 12 mil almas ochenteras y noventeras

Más de 12.000 gargantas con alma ochentera y noventera se han reunido esta noche en Sevilla torno a la gran diva australiana del pop, en el único concierto en Andalucía de Kylie Minogue dentro de su gira que presenta y celebra el álbum Tension II.

La de Melbourne protagoniza su decimosexta gira alrededor del mundo, que comenzó el 15 de febrero de 2025 en Perth y finalizará el 26 de agosto en Monterrey, después de cerrar casi 70 fechas con un espectáculo que guarda la esencia de la gran diva del pop electrónico de hace 30 años, que sigue no solo en activo, sino llenando todos los espacios en los que actúa.

La suya es la historia de una generación que creció cantando las canciones de australianos como ella misma, Jason Donovan o Rick Springfield, que competían con las voces europeas de Rick Astley o C.C. Catch, esa generación que vivió la mejor etapa de la música disco de la historia.

Fueron esas décadas en la que los cantantes se ponían en buena parte en manos del trío británico de productores Stock-Aitken-Waterman para sacar adelante los “llenapistas” del sábado noche, para hacer bailar a esa gente que esta noche se ha reunido en el Icónica Santalucía Sevilla Fest para cerrar sus conciertos de este verano.

Una discoteca en movimiento

Kylie Minogue se toma el show como si estuviese en el centro de una gran discoteca. Domina el escenario arropada por una banda que nunca tapa su voz, a la que siempre controla, con un cuerpo de bailarines que se han presentado en Sevilla con sombrero de ala ancha.

La escenografía se completa con las luces láser que recuerdan a las pistas de baile de sus canciones de siempre. Better the devil you know o The Loco-Motion van saliendo de su garganta, grabado todo ello por miles de teléfonos al mismo tiempo, aunque se han prohibido (pero puede que ni ella mismo lo sepa) que los cámaras profesionales hagan su trabajo.

“¿Cómo estáis esa noche?”, pregunta a un público entregado desde que sale al escenario con un mono violeta con las botas integradas en el traje. “Gracias por traerme a este impresionante festival”, dice en inglés, y se atreve a decir en español que está “muy, muy feliz de estar aquí con vosotros, en este espectacular el festival”.

“Es mi primavera (primera) vez aquí, en Sevilla”, dice a unos fans ya caldeados lo suficiente por su música y por la canícula del verano andaluz, que no ha dado tregua más que en algunas noches en el festival que hoy ha cerrado su cancela.

Una disfrutona de los escenarios

Con todo, o Kylie Minogue es la mejor actriz del mundo o es alguien que disfruta, y mucho, del contacto directo con el público. Su actuación se basa en soltar sus éxitos acompañados de sus nuevos temas, algunos de ellos en versión corta, para llegar a todos los que tiene previstos en sus casi dos horas de concierto.

Se cambia de ropa a velocidad de vértigo y vuelve con un mono rojo con micrófono a juego, y corea con su gente Slow, Timebomb o Edge of Saturday Night, este último uno de los temas de su último trabajo, que está dando a conocer en sus recitales por medio mundo.

Todo el concierto es como escuchar las canciones de las discotecas de siempre, y la afinidad que la cantante tiene con su gente hace el resto para que no baje la intensidad ni un ápice.

Que Kylie Minogue está en plena forma es un hecho, tras más de 35 años de carrera. Su último disco ha vuelto a ser número 1 en Reino Unido, y su carrera se mantiene sin altibajos, posiblemente pensando en un nuevo trabajo mientras sigue cogiendo aviones para reencontrarse con la gente que ha crecido bailando sus canciones.