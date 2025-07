"Después de ‘As bestas’, en el estreno de la siguiente peli va a haber un punto de presión, la verdad"

El cineasta Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) es el director de la película ganadora de un César y de nueve premios Goya As bestas, pero también ha dirigido El reino y la exitosa serie Antidisturbios, o la más reciente Los años nuevos. Este pasado domingo por la noche recogió el galardón Master of Cinema del festival Atlàntida y este lunes ofrecerá una charla en Es Baluard. En 2026 estrenará El ser querido, con Javier Bardem y Victoria Luengo.

¿Cómo asume que se le considere un maestro del cine?

No me considero un maestro de nada. Me considero un aprendiz, y me gusta considerarme un aprendiz, creo que todos estamos aprendiendo. Aprendemos día a día con cada peli y con cada trabajo, y eso me gusta. No le doy importancia al nombre del reconocimiento, me lo voy a tomar como algo divertido. Es verdad que viene Alberto Iglesias, que yo sí le considero un maestro de la música en el cine, pero supongo que él tampoco se lo considera. Yo creo que la gente que se considera un maestro tiene que tener un buen aplomo. Sobre todo me hace feliz y me alegra el reconocimiento de un festival, en este caso de Atlàntida, que es un festival que admiro y que valoro mucho.

Ganar un premio César, los Goya, ¿Le aporta presión ante un nuevo proyecto?

Tampoco lo pienso, soy bastante especialista en eso, creo que tengo suerte en no pensarlo. Sí que es verdad que después de As bestas, creo que a la hora de estrenar la siguiente peli sí que va a haber un punto de presión, la verdad. Pero a la hora de rodar y a la hora de escribir y a la hora de acometer un proyecto no, lo hacemos así, sabemos que tiene mucho que ver con el azar, nos es sencillo.

El premio Master of Cinema se lo entrega uno de los actores con los que ha trabajado en varias ocasiones: Luis Zahera. ¿Tiene intérpretes fetiche? Con los que tenga una especial conexión....

Bueno, claro que tengo conexión con algunos, pero son muchos. O varios. Es curioso porque Luis ha trabajado en tres películas, mejor dicho, he trabajado yo con él en tres películas, y en las tres ha tenido una personalidad, bueno, la personalidad que tiene él, claro. Uno era un papel muy secundario y tuvo ya un peso, luego el otro papel fue muchísimo más secundario, o tenía menos presencia, y ganó un Goya con El reino y en As bestas es un coprotagonista absoluto. Hace mucho que no le veo, me hace mucha ilusión, también por lo inesperado, Luis no es alguien que se deje ver mucho, está siempre trabajando, entonces, bueno, me hace ilusión que haya accedido a esto, la verdad.

Está trabajando en una película, ‘El ser querido’. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Victoria Luengo, con la que trabajó en la serie ‘Antidisturbios’?

El reencuentro muy bien porque no nos hemos reencontrado, tenemos mucha relación en Madrid, somos amigos, entonces no ha habido un reencuentro. Ha habido un reencuentro profesional, por supuesto, y muy bueno, me ha encantado. Es un papel que está escrito para ella, Isabel Peña y yo lo escribimos para ella.

¿Ya tenían claro que ella estaría en la película?

Sí, no ha habido ni casting, ni nada, ni ha habido otras opciones. Incluso le enseñábamos el guión. Todavía nos queda la promoción y disfrutar juntos de esta experiencia ha sido muy bonito, pero ya digo, lo bonito ha sido que en 2021 se lo propusimos, rodaje en 2025, imagínate, y 2026 el estreno. Es un camino que hemos hecho muy a gusto y con ella siempre todo es fácil.

¿Para Javier Bardem también crearon el papel desde el principio?

Sí. Con este estábamos más acojonados, claro, por ver si aceptaba. Pero sí, sí, el papel está escrito para él, si no hubiera podido ser él, hubiéramos buscado otra opción, pero estaba escrito para él, sí, sí. Imagínate lo afortunados que nos sentimos y ha sido genial, claro, esos dos intérpretes. Además, la peli no sé cómo funcionará, no sé si gustará más o menos, pero sí puedo decir que ellos dos están increíbles, hacen un trabajo espectacular y todo el mundo que la ha visto se queda bastante shockeado.

¿Es fácil trabajar con una estrella como Javier Bardem?

Sí, a nivel de lo que a mí me interesa, que es esto [indica la distancia entre ambos], muy fácil. Hay cosas en la producción que evidentemente son de estrella, no lo vamos a negar, pero lo curioso es que luego él es muy poco estrella, él es un tipo muy corriente, muy divertido, muy cercano y ya en los primeros encuentros que tuve con él se vio que lo era y así ha sido. Entonces, ha sido muy sencillo, hemos trabajado muy a gusto los tres.

¿Qué puede contar de ‘El ser querido’?

Diría que es una peli donde damos un paso más, es una peli que no se parece nada a As bestas ni a las demás. Entiendo que tiene que tener algo en común, porque la hemos hecho las mismas personas, entonces algo ahí tiene que haber. Creo que hay mucha tensión, por ejemplo, creo que los actores están muy bien, que el espectador va a poder ver algo de nuestro sello, pero es una película muy distinta, es una película sobre el mundo del cine, es una película sobre un padre y una hija. A mí me parece muy emocionante y muy bonita y muy interesante lo que estamos haciendo, entonces espero que le pase lo mismo al espectador.

¿Encara el trabajo de una manera diferente si va a ser una película o una serie?

No, para nada. Me gusta mucho rodarlas igual, escribirlas igual, obviamente, excepto por la duración y porque tiene que haber un principio y un final de varios capítulos, pero a la hora de la pasión y del tipo de trabajo y del equipo con el que cuento y de cómo me imagino visualmente esta escena o esta otra, no hago ninguna diferencia.

¿Hay algún elemento en común, algo que le interesa explicar tanto en películas y como en series?

Bueno, no es que yo quiera explicar, es que yo quiero entender. Creo que hacemos películas para entender. Cuando escribo con Isabel [Peña] siempre nos surge de algo que no entendemos, de cómo puede ser que estos tipos estén robando dinero a los ciudadanos y digan que... Cómo puede ser que estos policías utilicen esta violencia cuando por lo que están aquí se supone que es para protegernos. Cómo es posible que una mujer se quede a vivir en el mismo pueblo en el que han matado a su marido… De esa incomprensión nace el intentar entender y creo que en esa búsqueda, en el guion, pues le ofreces al espectador una historia interesante. Luego tienes que hacer que la historia sea dinámica, interesante, con tensión, divertida a veces. Pero creo que lo que queremos es eso. Yo no quiero explicar por qué la policía es violenta, es que no lo sé. No sé por qué estamos en un país tan corrupto y muchos políticos son corruptos, no lo puedo explicar, lo que intento es entenderlo.

¿Es eso, lo que mueve a la gente lo que le llama la atención? ¿Su moralidad?

Sí, claro, me interesa mucho cómo somos. Cuando me sorprendo de cómo somos es cuando una historia me llama para escribirla y dedicarle los años que le dedicamos. Pero sí tiene que ver con los comportamientos, claro.

¿Tiene en mente o está trabajando otros proyectos?

Es la primera vez que no sé qué va a ser lo siguiente, lo cual hace mucho tiempo que no me ocurría. Tengo un proyecto por ahí de peli que podría ser la siguiente perfectamente, pero no depende de mí. Hay otro proyecto de serie que podría ser la siguiente, pero no depende de mí. Hay futuras series y futuras pelis que también están ahí que tengo que escribir y que tengo que meterme ahí. Es la primera vez que no sé qué va a ser lo siguiente, estoy como asumiéndolo.