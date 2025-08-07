Bresh, la fiesta más linda del mundo se suma al cartel de Cabaret Festival Mairena del Aljarafe
La cita tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en el Centro Hípico de la ciudad
Cabaret Festival Mairena del Aljarafe ha confirmado una Bresh, conocida como la fiesta más linda del mundo, en su cartel y se celebrará el próximo 20 de septiembre.
Bresh es un fenómeno global por el que han pasado más de ocho millones de personas, con una propuesta que fusiona la mejor selección musical y una energía inigualable, en el que los asistentes se sumergen en una experiencia envolvente de principio a fin rodeados de flores, purpurina y ositos de peluche gigantes.
Consolidada como toda una revolución, Bresh se ha constituido como un entorno que rechaza la discriminación y abraza la libertad colectiva y todo ello al ritmo que marca a una generación.
Entradas disponibles en El Corte Inglés
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- José Manuel Carrión, el abogado que defendió al hermano de Carcaño y al exdirector de Mercasevilla
- Denuncian al alcalde de Barbate por pagar 57.000 euros a un conocido abogado sevillano pese a avisos de irregularidades
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- El oasis de Huelva donde sales del hotel y te encuentras con la playa de La Concha de San Sebastián
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- Los afectados por la huelga de Ryanair serán compensados con hasta 600 euros