Cabaret Festival Mairena del Aljarafe ha confirmado una Bresh, conocida como la fiesta más linda del mundo, en su cartel y se celebrará el próximo 20 de septiembre.

Bresh es un fenómeno global por el que han pasado más de ocho millones de personas, con una propuesta que fusiona la mejor selección musical y una energía inigualable, en el que los asistentes se sumergen en una experiencia envolvente de principio a fin rodeados de flores, purpurina y ositos de peluche gigantes.

Bresh, la fiesta más linda del mundo se suma al cartel de Cabaret Festival Mairena del Aljarafe / El Correo

Consolidada como toda una revolución, Bresh se ha constituido como un entorno que rechaza la discriminación y abraza la libertad colectiva y todo ello al ritmo que marca a una generación.

Entradas disponibles en El Corte Inglés