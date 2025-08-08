El Festival de Cine Europeo de Sevilla introduce un cambio inédito en su competición
El Festival de Cine Europeo tendrá por primera vez una sección de cortos a concurso
El Festival de Cine Europeo de Sevilla, que celebrará del 7 al 15 de noviembre su XXII edición, incorporará por primera vez una selección competitiva de cortometrajes de producción europea de imagen real y animación.
En un comunicado, el festival, iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, ha informado de que abre el proceso de inscripción para mantener su compromiso con el mejor cine europeo y extender su apuesta por el nuevo talento y el descubrimiento de nuevas voces en el audiovisual.
Así, por primera vez en sus 22 años de historia, el Festival de Sevilla llevará el cortometraje a su mayor sección competitiva, que contará con dos premios: Mejor Cortometraje de Imagen Real y Mejor Cortometraje de Animación.
El plazo de presentación finalizará el próximo 5 de septiembre a las 00:00 horas en el caso de los largometrajes, y el 22 de agosto - también a las 00:00 horas- para los cortometrajes.
Las obras presentadas aspiran a formar parte de la selección de historias -en torno a 170- que se proyectarán en las distintas sedes del certamen de otoño.
La apuesta por el nuevo talento se une a la alianza, ya en su segundo año, con Future Frames.
Este programa de European Film Promotion, que cuenta con Sevilla y Hamburgo como festivales colaboradores, selecciona diez cortometrajes de alumnado graduado en escuelas de cine de toda Europa que se presentan en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (República Checa).
