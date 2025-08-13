Toros

Morante hará doblete mañana y tarde el 12 de octubre: estos son los carteles de la Feria de Otoño

Será en un ciclo con 4 corridas de toros y 2 novilladas de abono a las que se une la gran cita del Día de la Hispanidad que cerrará la temporada

Fotografía de archivo del torero Morante de la Puebla.

Fotografía de archivo del torero Morante de la Puebla. / Jesús Diges / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana los carteles de la Feria de Otoño 2025 presentados por Plaza 1. Un ciclo con 4 corridas de toros y 2 novilladas de abono a las que se une la gran cita del Día de la Hispanidad que cerrará la temporada, el festival pro monumento homenaje Antonio Chenel 'Antoñete' en horario matinal y la tradicional novillada sin picadores final del Certamen Camino hacia Las Ventas. Los carteles, al completo, son los siguientes: 

Jueves 2 de octubre. 18:00h. Novillos de Antonio López Gibaja para Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas.

Viernes 3 de octubre. 18:00h. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Sábado 4 de octubre. 18:00h. Toros de Domingo Hernández para Talavante, Pablo Aguado y Jarocho (confirmación de alternativa).

Domingo 5 de octubre. 18:00h. Toros de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

Jueves 9 de octubre. 18:00h. Gran final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'.

Viernes 10 de octubre. 18:00h. Novillos de Fuente Ymbro para Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis.

Sábado 11 de octubre. 18:00h. Toros de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín.

Domingo 12 de octubre. 12:00h. Fuera de abono. Festival benéfico pro monumento Antoñete. Reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Noticias relacionadas y más

Domingo 12 de octubre. 18:00h. Toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni Almería ni Cádiz: esta es la provincia andaluza que tiene la única playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente
  2. El tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa ya tiene fecha de inicio tras superar el período de pruebas
  3. Incendio de Atlanterra: 'Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos
  4. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 12 de agosto de 2025
  5. Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos
  6. Muere una persona mientras se bañaba en la playa de las Tres Piedras de Chipiona
  7. Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor
  8. Las fechas más esperadas por los cofrades hasta final de año: de la Virgen de los Reyes a Las Penas

Declarado otro incendio en Huelva: hasta once medios aéreos luchan contra el fuego en Aroche

Declarado otro incendio en Huelva: hasta once medios aéreos luchan contra el fuego en Aroche

El barrio de Santa Cruz debate entre tradición y normativa: los azulejos centenarios se mantienen, pero persisten tensiones

El barrio de Santa Cruz debate entre tradición y normativa: los azulejos centenarios se mantienen, pero persisten tensiones

Incendio de Tarifa: aplausos y vítores a los aviones del Infoca en las playas de Zahara

Incendio de Tarifa: aplausos y vítores a los aviones del Infoca en las playas de Zahara

Terremoto en Cádiz: un temblor de magnitud 2,6 sacude a Zahara de la Sierra

Terremoto en Cádiz: un temblor de magnitud 2,6 sacude a Zahara de la Sierra

Vídeo | Aplausos para los bomberos forestales en Atlanterra

Vídeo | Aplausos para los bomberos forestales en Atlanterra

El conato de incendio de Los Caños de Meca se originó por la caída accidental de una vela

El conato de incendio de Los Caños de Meca se originó por la caída accidental de una vela

Así trabajan los servicios de extinción de la UME en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Así trabajan los servicios de extinción de la UME en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

QuirónSalud Infanta Luisa evita una operación a corazón abierto gracias a una técnica pionera en Sevilla

QuirónSalud Infanta Luisa evita una operación a corazón abierto gracias a una técnica pionera en Sevilla
Tracking Pixel Contents