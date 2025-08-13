Morante hará doblete mañana y tarde el 12 de octubre: estos son los carteles de la Feria de Otoño

El Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana los carteles de la Feria de Otoño 2025 presentados por Plaza 1. Un ciclo con 4 corridas de toros y 2 novilladas de abono a las que se une la gran cita del Día de la Hispanidad que cerrará la temporada, el festival pro monumento homenaje Antonio Chenel 'Antoñete' en horario matinal y la tradicional novillada sin picadores final del Certamen Camino hacia Las Ventas. Los carteles, al completo, son los siguientes:

Jueves 2 de octubre. 18:00h. Novillos de Antonio López Gibaja para Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas.

Viernes 3 de octubre. 18:00h. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Sábado 4 de octubre. 18:00h. Toros de Domingo Hernández para Talavante, Pablo Aguado y Jarocho (confirmación de alternativa).

Domingo 5 de octubre. 18:00h. Toros de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

Jueves 9 de octubre. 18:00h. Gran final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'.

Viernes 10 de octubre. 18:00h. Novillos de Fuente Ymbro para Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis.

Sábado 11 de octubre. 18:00h. Toros de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín.

Domingo 12 de octubre. 12:00h. Fuera de abono. Festival benéfico pro monumento Antoñete. Reses de diferentes ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado.

Domingo 12 de octubre. 18:00h. Toros de Garcigrande para Morante, Fernando Robleño (despedida) y Sergio Rodríguez (confirmación de alternativa).