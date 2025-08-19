Bollywood se rinde a la tauromaquia: una plaza de toros andaluza, escenario de su nueva superproducción

La Plaza de Toros de La Línea de la Concepción (Cádiz) acoge desde este martes 19 de agosto el rodaje de una escena de la película internacional 'Arjun Ustara' para la industria cinematográfica india Bollywood.

La grabación se desarrollará hasta el 22 de agosto, con posibilidad de que se extienda del 27 al 29 de agosto en caso de no finalizar el rodaje en las fechas iniciales, tal y como ha indicado el Ayuntamiento de la Línea en una nota.

Fecha de la grabación

El proyecto, organizado por Dawid Szurmiej y Studio Agart, recreará una corrida de toros con público en las gradas, para lo cual la productora ha abierto un proceso de selección de figurantes locales, tanto hombres como mujeres.

Las grabaciones se realizan en horario de mañana, con sesiones aproximadas de ocho horas.

El Ayuntamiento ha destacado la colaboración de los empresarios de la noche carnavalesca, quienes han mostrado "flexibilidad y generosidad" al adaptar y desmontar sus actividades previstas para el sábado 23 de agosto, facilitando así el desarrollo del rodaje.

Para el consistorio la elección de La Línea responde a "su singularidad y proyección visual". Así, ha señalado que la Plaza de Toros "se consolida como un espacio versátil capaz de atraer rodajes internacionales" y situando a la ciudad "en el escaparate cultural y cinematográfico global", reforzando además su proyección como "destino de interés para la industria audiovisual".